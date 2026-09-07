Un îndulcitor folosit frecvent la alimentele procesate și băuturile răcoritoare ar putea contribui la surplusul de greutate, relevă un nou studiu, citat de newsweek.com.

Cum afectează HFCS tractul digestiv și bacteriile intestinale

Cercetătorii de la Universitatea din California, Irvine, au descoperit că HFCS (siropul de porumb cu conținut ridicat de fructoză) poate altera tractul digestiv și organismul va absorbi mai bine grăsimile, fenomen ce duce la obezitate și rezistența la insulină.

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HFCS este folosit la sucuri, cereale, preparate coapte, bomboane și alte alimente procesate.

În timp ce consumul excesiv de zahăr este strâns legat de obezitate, cercetătorii au vrut să înțeleagă mecanismele biologice responsabile pentru legătura dintre aportul de fructoză și îngrășare.

Echipa s-a concentrat asupra intestinului subțire, unde este procesată o mare parte din fructoză.

Ce arată experimentele realizate pe șoareci

Folosind șoareci de laborator, cercetătorii au examinat efectele blocării unei enzime denumită Ketohexokinaza-C, care joacă un rol-cheie în descompunerea fructozei în intestin.

Timp de 12 săptămâni, cobaiul a primit apă cu conținut ridicat de sirop de porumb HFCS. Cercetătorii au urmărit greutatea, masa, nivelul de zahăr și absorbția grăsimii în organism.

Rezultatele au fost uimitoare. Un studiu realizat pe șoareci sugerează că fructoza ar putea influența greutatea corporală într-un mod mai complex decât simpla aportare de calorii.

Cercetătorii au observat că șoarecii cărora le lipsea o enzimă implicată în procesarea fructozei la nivelul intestinului subțire au consumat aproximativ același număr de calorii ca ceilalți șoareci, însă au luat semnificativ mai puțin în greutate. Aceștia au rămas mai supli și au prezentat o sensibilitate mai bună la insulină.

Explicația pare să fie legată de modificările produse în microbiomul intestinal. Atunci când fructoza nu era procesată normal în intestinul subțire, o cantitate mai mare ajungea în zonele inferioare ale tractului digestiv, unde modifica populațiile de bacterii intestinale.

Aceste schimbări au avut efect asupra lactealelor – vase limfatice microscopice din intestin, responsabile de absorbția grăsimilor alimentare. La șoarecii modificați, lactealele au devenit mai scurte și au absorbit mai puține grăsimi. Ca urmare, o parte mai mare din grăsimile consumate a trecut prin organism fără să ajungă în fluxul sanguin.

Pentru a verifica dacă microbiomul era responsabil pentru aceste efecte, cercetătorii au transplantat bacterii intestinale de la șoarecii modificați la șoareci normali. Animalele care au primit acest microbiom au dezvoltat modificări similare ale structurilor intestinale implicate în absorbția grăsimilor și au absorbit, la rândul lor, mai puține lipide.

Este nevoie de o aprofundare a studiilor

Rezultatele, publicate în „Science Advances”, sugerează că fructoza ar putea influența greutatea corporală nu doar prin numărul de calorii pe care le furnizează, ci și prin modul în care modifică microbiomul intestinal și capacitatea organismului de a absorbi grăsimile din alimentație.

Totuși, cercetătorii subliniază că studiul a fost realizat pe șoareci. Rezultatele nu demonstrează că fructoza sau siropul de porumb bogat în fructoză produc aceleași efecte la oameni.

Vor fi necesare cercetări suplimentare pentru a afla dacă mecanisme biologice similare există și la oameni și dacă acestea ar putea fi folosite, în viitor, pentru prevenirea obezității și a bolilor metabolice.

Ideea principală este că fructoza ar putea avea efecte asupra metabolismului care depășesc simpla contribuție calorică, remodelând mediul intestinal și influențând modul în care organismul extrage și stochează energia din alimente.

Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ)