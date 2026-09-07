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Filmul întâlnirii lui Bolojan cu șefa CCR. Cei doi au fost surprinși de camerele Parlamentului, înainte să intre în biroul lui Mircea Abrudean. Cât a durat întrevederea

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Au apărut dovezile video ale întâlnirii dintre premierul demis Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, din 14 august. Antena 3 CNN a difuzat luni seară imaginile surprinse de camerele de supraveghere din Parlament, care arată că Bolojan a intrat în clădirea Senatului la ora 13.35, iar Tănăsescu a ajuns în zona biroului președintelui Senatului, Mircea Abrudean, la mai puțin de două minute distanță. Cei doi au rămas în aceeași zonă aproximativ 40 de minute. Bolojan a părăsit clădirea la 14.20, iar șefa CCR a ieșit din biroul lui Abrudean trei minute mai târziu, la 14.23, și s-a întors către sediul Curții Constituționale.

Cum au fost surprinși Bolojan și președinta CCR. Au purtat discuții aproximativ 40 de minute

Imaginile difuzate de Antena 3 CNN oferă pentru prima dată o confirmare vizuală a întâlnirii dintre cei doi oficiali. Potrivit înregistrărilor, Ilie Bolojan a intrat în clădirea Senatului la ora 13.35. În același interval, Simina Tănăsescu se deplasa dinspre sediul Curții Constituționale către biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean. La mai puțin de două minute după intrarea premierului demis în clădire, șefa CCR a ajuns în aceeași zonă. Succesiunea imaginilor arată că cei doi au fost în zona biroului lui Abrudean timp de aproximativ 40 de minute.

Bolojan a părăsit clădirea Senatului la ora 14.20. Trei minute mai târziu, la 14.23, Simina Tănăsescu a ieșit din biroul președintelui Senatului și s-a îndreptat către sediul Curții Constituționale.

Atât Simina Tănăsescu, cât și Ilie Bolojan au negat că întrevederea ar fi vizat cauze aflate pe rolul Curții Constituționale, însă controversa a fost alimentată și de momentul în care a avut loc întrevederea. Bolojan și Tănăsescu s-au întâlnit vineri, 14 august, cu doar trei zile înainte ca judecătorii CCR să se pronunțe asupra unei cauze cu miză politică: legea integrității.

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Cum au justificat Bolojan și Tănăsescu întâlnirea din biroul președintelui Senatului

Președinta CCR a explicat că discuția cu premierul a avut un caracter administrativ și a vizat necesarul de spații al Curții Constituționale.

„Am adresat o întrebare, dacă ar fi posibil ca din toată clădirea aceea, pe 5-6 etaje, să fie alocate, nu știu, una, două încăperi, spații administrative, și pentru Curtea Constituțională”, a declarat Tănăsescu pentru Recorder.

Întrebată de ce întâlnirea nu fusese anunțată, șefa CCR a invocat intervalul foarte scurt dintre ședința de Guvern în care fusese discutată problema spațiilor și întrevederea cu Bolojan.

„Fizic n-aveam când să anunț”, a explicat Tănăsescu.

Ilie Bolojan a confirmat ulterior explicația privind spațiile administrative și a respins criticile referitoare la întrevedere. Premierul demis a calificat ancheta parlamentară drept o acțiune „doar propagandistică” și a susținut că nu vede nicio problemă în faptul că întâlnirea a avut loc într-o clădire oficială a statului.

„Am avut o întâlnire într-o clădire oficială a statului, nu într-un restaurant, nu într-o casă conspirativă, nu undeva ascunși, și am explicat aceste aspecte. Deci nu văd niciun fel de problemă”, a declarat Bolojan.

Comentarii 1

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