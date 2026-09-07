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Peste 1.700 de militari ucraineni, încercuiți în Harkov de forțele ruse în ultimele 24 de ore

Peste 1.700 de militari ucraineni, încercuiți în Harkov de forțele ruse în ultimele 24 de ore
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În ultimele 24 de ore, Ucraina a pierdut 40 de militari, un vehicul blindat, două camioane de transport, iar 1.700 de militari sunt încercuiți în regiunea Harkov.

Forțele armate ruse din regiunea Harkov continuă să încercuiascpă trupele ucrainene în apropiere de Varvarovka, Malaya Volchya, Nefedovka și Cernoye, a declarat Ministerul Apărării.

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„Aproximativ 1.700 de militanți sunt încercuiți în acest moment. În ultimele 24 de ore, inamicul a pierdut până la 40 de soldați, un vehicul blindat de luptă, două camionete și trei ATV-uri. Inamicul nu a putut să iasă din încercuire”, a declarat ministerul rus al Apărării într-un comunicat citat de TASS.

„Aviația operațional-tactică, vehiculele aeriene fără pilot de luptă, trupele de rachete și artileria grupurilor de luptă ale Forțelor Armate Ruse au atacat infrastructura de transport și logistică din Ucraina utilizată de armata ucraineană, locuri de depozitare pentru vehicule aeriene fără pilot și componentele acestora, precum și puncte de desfășurare temporară pentru formațiuni armate ucrainene și mercenari străini în 142 de zone”, se arată în raport.

Rusia a interceptat aproape 500 de drone ucrainene

Apărarea aeriană rusă a interceptat 498 de drone ucrainene și două bombe inteligente în ultima ziForțele ruse de apărare aeriană au interceptat și distrus 498 de vehicule aeriene fără pilot ucrainene și două bombe inteligente în ultimele 24 de ore, a raportat Ministerul rus al Apărării.

„Capacitățile de apărare aeriană au doborât două bombe aeriene ghidate și 498 de vehicule aeriene fără pilot cu aripi fixe”, a declarat ministerul într-un comunicat.

Forțele ucrainene pierd aproximativ 1.225 de soldați în ultima zi, a declarat Ministerul Apărării rus.

Rusia continuă să atace Ucraina la două zile după vizita emisarilor lui Trump la Moscova

Rusia a atacat instalațiile de infrastructură de transport și logistică utilizate de armata ucraineană, la două zile după ce emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner s-au întâlnit cu Vladimir Putin la Moscova. Aceștia au discutat despre soluționarea conflictului.

N-au apărut rezultate favorabile încheierii războiului după întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Kiev, care a anunțat că Ucraina se pregătește să confrunte noile trupe mobilizate ale Rusiei.

Președintele ucrainean a mai declarat că se așteaptă la o nouă iarnă grea de bombardamente rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene.  Emisarii lui Trump și-au încheiat turneul Moscova-Kiev. Cei doi s-au declarat încurajați de negocierile purtate.

Sursa Foto: Facebook

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