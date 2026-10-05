UE suplimentează cu 130 de milioane de euro sumele alocate pentru sisteme antidrone. Ce noi oportunități de finanțare apar pentru România

Uniunea Europeană pune la dispoziția statelor membre încă 130 de milioane de euro pentru dezvoltarea și achiziția de tehnologii antidrone. Anunțul într-un moment în care securitatea frontierelor și protecția infrastructurii critice au devenit priorități europene. Pentru România, aflată la frontiera externă a UE și în vecinătatea războiului din Ucraina, noua finanțare poate crea oportunități pentru proiecte, companii și tehnologii din zona de supraveghere, drone și sisteme antidrone.

Peste 500 de milioane de euro pentru drone și sisteme antidrone

Comisia Europeană a anunțat o finanțare suplimentară de 130 de milioane de euro prin Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize, destinată consolidării capabilităților antidrone ale statelor membre.

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Suma se adaugă celor 250 de milioane de euro anunțate în decembrie 2025 și altor 169 de milioane de euro puse la dispoziție la începutul acestui an pentru drone de supraveghere și echipamente asociate, utilizate de Frontex și statele membre. În total, finanțarea disponibilă în zona afacerilor interne pentru tehnologiile de supraveghere și sistemele antidrone depășește astfel 500 de milioane de euro.

O oportunitate pentru România și industria locală

Pentru România, noul pachet european este relevant atât din perspectiva securității frontierelor, cât și prin oportunitățile pe care le poate crea pentru dezvoltarea unor proiecte și tehnologii în domeniu. Finanțarea europeană vizează echipamente și capabilități care pot permite autorităților să detecteze și să răspundă mai rapid la utilizarea neautorizată sau ostilă a dronelor.

În practică, direcția de finanțare deschide spațiu pentru soluții de supraveghere aeriană, detectare și identificare a dronelor, sisteme de contracarare și tehnologii pentru protejarea infrastructurii critice. Textul Comisiei nu indică însă o alocare individuală pentru România, astfel că oportunitatea trebuie privită în contextul mecanismelor de finanțare disponibile statelor membre și al proiectelor eligibile.

UE accelerează investițiile în tehnologia antidrone

Noua finanțare face parte dintr-un efort mai amplu al UE de dezvoltare a capabilităților în domeniul dronelor. În februarie, Comisia Europeană a lansat Planul de acțiune privind securitatea în materie de drone și soluțiile antidrone, care include și crearea unui Centru de excelență antidrone destinat sprijinirii inovării în acest sector.

În februarie, Comisia a lansat Planul de acțiune al UE privind securitatea în materie de drone și soluții antidrone, pentru a proteja spațiul aerian și infrastructurile critice împotriva amenințărilor din partea dronelor ostile, incluzând crearea unui Centru de excelență antidrone pentru a sprijini inovarea în domeniul sistemelor antidrone.

De asemenea, această sumă completează finanțarea deja disponibilă pentru statele membre în cadrul Fondului european de apărare în scopul dezvoltării de tehnologii avansate pentru drone și pentru sisteme antidrone. Prin intermediul programului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), statele membre s-au angajat, de asemenea, să achiziționeze în comun drone și sisteme antidrone.