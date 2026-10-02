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ASF: Piaţa asigurărilor din România a crescut cu 15%, în primul semestru din 2026, până la 14,2 miliarde de lei. Avans de 17% la poliţele RCA

ASF: Piaţa asigurărilor din România a crescut cu 15%, în primul semestru din 2026, până la 14,2 miliarde de lei. Avans de 17% la poliţele RCA
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Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) anunţă, într-un comunicat de presă, că piaţa asigurărilor din România a crescut cu 15%, în primul semestru din 2026, faţă de perioada similară din 2025, ajungând la o valoare de aproximativ 14,2 miliarde de lei.

Evoluția pozitivă a pieței în primul semestru din 2026: Subscrieri de 14,2 miliarde de lei

Din volumul total al subscrierilor, aproximativ 78% reprezintă primele aferente asigurărilor generale, societăţile autorizate de ASF înregistrând un avans de 13% al primelor brute subscrise. În acelaşi timp, valoarea primelor subscrise pentru poliţele RCA a fost de aproximativ 6 miliarde de lei, cu 17% peste nivelul raportat în primul semestru din 2025.

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„Piaţa asigurărilor din România şi-a continuat evoluţia pozitivă în primul semestru al anului 2026, volumul total al activităţii de subscriere, incluzând activitatea societăţilor autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară şi pe cea a sucursalelor care operează în România în baza dreptului de stabilire, ajungând la aproximativ 14,2 miliarde de lei, în creştere cu 15% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent”, arată, vineri, ASF.

Autoritatea preconizează că din perspectiva solvabilităţii, societăţile de asigurare autorizate şi supravegheate de ASF au menţinut la finalul lunii iunie 2026 rate supraunitare la nivelul pieţei, valorile fiind relativ similare celor înregistrate în perioada corespunzătoare a anului anterior. Indicatorul de lichiditate aferent activităţii de asigurări generale s-a situat la 2,83, în timp ce pentru activitatea de asigurări de viaţă indicatorul de lichiditate s-a situat la 3,5.

„Rata combinată a daunei calculată pe date cumulate pentru toate clasele de asigurări generale s-a situat în semestrul I 2026 la o valoare de circa 93,4%, în creştere cu 3,5 puncte procentuale comparativ cu valoarea înregistrată în semestrul I 2025 (89,9%). Rata combinată pentru asigurătorii care subscriu RCA s-a menţinut la un nivel ridicat în ultimii ani, depăşind 100% în primele şase luni ale anului 2026, ceea ce confirmă importanţa urmăririi atente a evoluţiei acestui indicator”, se menţionează în comunicat.

ASF mai arată că din volumul total al subscrierilor, aproximativ 78% reprezintă primele aferente asigurărilor generale. Dinamica pieţei a fost susţinută de societăţile autorizate de ASF, cu un avans de 13% al primelor brute subscrise, cât şi de sucursale, cu o creştere de 31%, comparativ cu primul semestru al anului 2025.

Segmentul RCA, pondere importantă în activitatea pieței

Potrivit datelor Autorităţii, segmentul asigurărilor de răspundere civilă auto are în continuare o pondere importantă în activitatea pieţei. Valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru poliţele RCA de societăţile autorizate şi reglementate de ASF şi de sucursalele care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României a ajuns la aproximativ 6 miliarde de lei, cu 17% peste nivelul înregistrat în primele şase luni ale anului precedent.

„La nivelul societăţilor de asigurare autorizate şi supravegheate de ASF, prima medie RCA aferentă categoriei autoturisme s-a situat la 2.093 lei în trimestrul II 2026, înregistrând o creştere de aproximativ 7% faţă de trimestrul I 2026 şi de circa 21% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Creşterea primei medii RCA este generată de condiţiile actuale de piaţă, în special de dinamica costurilor cu daunele, dar şi a cheltuielilor operaţionale generate şi de persistenţa inflaţiei”, arată comunicatul.

ASF mai precizează că prima medie RCA aferentă categoriei autovehicule de transport marfă a fost de 4.698 lei, în trimestrul II 2026, înregistrând o scădere de aproximativ 2% faţă de trimestrul I 2026, dar menţinându-se cu circa 6% peste nivelul înregistrat în trimestrul II 2025.

„Evoluţia daunei medii RCA, care s-a majorat cu aproximativ 18% în semestrul I 2026 comparativ cu perioada similară a anului precedent, confirmă tendinţa de creştere a costurilor de despăgubire, pe fondul accentuării inflaţiei daunelor. Costul daunelor materiale a fost influenţat direct de evoluţia preţurilor. Astfel, în timp ce numărul de dosare de daune a scăzut uşor (sub 1%), dauna medie RCA plătită pentru daune materiale a crescut cu 14%”, susţin reprezentanţii ASF.

În acelaşi timp, volumul total al indemnizaţiilor brute plătite, incluzând activitatea sucursalelor, a ajuns la circa 6,7 miliarde de lei, fiind mai mare cu 16%, faţă de semestrul I 2025. Din această valoare, 82% sunt indemnizaţii aferente asigurărilor generale, iar 18% plăţi corespunzătoare asigurărilor de viaţă.

Creșterea costurilor cu despăgubirile și rata combinată a daunei în format Solvabilitate II

La finalul primului semestru din 2026, rezervele tehnice constituite potrivit regimului Solvabilitate II se situau la aproximativ 30 de miliarde de lei, în creştere cu 24% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

„Evoluţia a fost susţinută atât de majorarea cu 24% a rezervelor aferente asigurărilor generale, cât şi de creşterea cu 25% a rezervelor pentru asigurările de viaţă. Din totalul rezervelor tehnice, 60% erau constituite pentru activitatea de asigurări generale şi 40% pentru cea de asigurări de viaţă”, declară conducerea ASF.

Referitor la distribuţia prin intermediul companiilor de brokeraj, aceasta a continuat să aibă un rol important în funcţionarea pieţei. Astfel, valoarea primelor distribuite de brokeri pentru asigurătorii autorizaţi de ASF şi pentru sucursalele active în România a ajuns la 9,7 miliarde de lei în primul semestru al anului 2026, cu aproximativ 16% peste nivelul perioadei similare din 2025. A fost înregistrat un avans de 16% în cazul asigurărilor generale şi de 19% pentru asigurările de viaţă, arată ASF.

În ansamblu, companiile de brokeraj au distribuit aproximativ 68% din volumul total al primelor brute subscrise de asigurătorii autorizaţi de ASF şi de sucursalele care operează pe piaţa locală. Gradul de intermediere s-a situat la 84% pentru asigurările generale şi la 13% pentru asigurările de viaţă.

La data de 30 iunie 2026, pe piaţa locală activau 24 de societăţi de asigurare autorizate de ASF şi 15 sucursale care îşi desfăşurau activitatea în baza dreptului de stabilire.

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