Liderul USR, Dominic Fritz, și-a „prelungit” mandatul de primar al municipiului Timișoara cu încă o zi. Fostul edil a postat vineri, 2 octombrie, la ora 14:40, un mesaj intitulat „Prima zi fără să fiu primar”, în contextul în care, cu o zi în urmă, la ora 08:51, a publicat, tot pe pagina personală de Facebook, o postare de adio, prin care le transmitea timișorenilor că „a fost onoarea vieții sale să îi servească”. Concret, mandatul de primar al lui Dominic Fritz a expirat miercuri, 30 septembrie, după 30 de zile de când a intrat în vigoare noua lege ANI. De altfel, liderul USR a publicat, în fiecare zi din ultima lună pe care a petrecut-o în fotoliul de primar, câte o postare care semnala numărul zilelor rămase. Postarea care anunța ultima zi rămasă a fost publicată în dimineața zilei de marți, 29 septembrie.

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„Prima zi fără să fiu primar. Tot nu votăm un guvern PSD!”

În postarea publicată vineri, pe pagina personală de Facebook, Fritz a evidențiat un singur mesaj în care anunță că este prima zi în care nu mai ocupă funcția de primar, cu toate că joi, 1 octombrie, a fost, în realitate, „prima zi”. Mesajul a fost însoțit de sloganul consacrat al liderului USR: „Tot nu votăm un guvern PSD”.

Cum a „furat” Dominic Fritz încă o zi în funcția de primar al Timișoarei / „Rămâne onoarea vieții mele”

În dimineața zilei de joi, 1 octombrie, liderul USR a postat pe Facebook mesajul de adio față de orașul pe care l-a condus în perioada octombrie 2020 – septembrie 2026. „Mulțumesc, Timișoara. Să te servesc rămâne onoarea vieții mele. Înainte, împreună”, a scris Dominic Fritz.

De altfel, liderul USR a publicat pe Facebook, în fiecare zi din ultima lună pe care a petrecut-o în fotoliul de primar, câte o postare care semnala numărul zilelor rămase din mandat. Postarea care anunța ultima zi rămasă a fost publicată în dimineața zilei de marți, 29 septembrie.

„Poziția USR e clară: Soluția pentru ieșirea din criza în care PSD și AUR au aruncat țara sunt alegerile anticipate”

În secțiunea de comentarii a postării de vineri, liderul USR a publicat un mesaj mai lung, în care vorbește confirmă că poziția partidului pe care îl conduce față de soluționarea crizei politice: alegerile anticipate. De asemenea, Fritz a precizat că USR refuză să facă parte dintr-un Guvern care include miniștri PSD.

„Am avut azi o discuție cu colegii mei din Biroul Național USR despre consultările de la Cotroceni. Poziția USR e clară: în acest moment, soluția pentru ieșirea din criza în care PSD și AUR au aruncat țara sunt alegerile anticipate. Politicienii trebuie să se întoarcă în fața cetățenilor, să le ceară din nou votul și să le ofere posibilitatea de a decide cine și cu ce mandat va conduce România.

Evident că vom dialoga cu premierul desemnat, daca președintele face o altă nominalizare. Dar rămânem consecvenți cu ce spunem de 5 luni: USR nu intră la guvernare dacă din viitorul guvern fac parte miniștri PSD. USR nu va vota nici un guvern care e paravan pentru PSD”, a scris Dominic Fritz.