Vicepremierul demis Oana Gheorghiu a reacționat într-o postare pe rețelele sociale, după ce Ilie Bolojan a fost audiat la DNA Iași în dosarul de corupție în care este vizat omul de afaceri Fănel Bogos.

Oana Gheorghiu a sărit în apărarea lui Bolojan și susține că acuzațiile și înscenările la adresa acestuia au legătură cu măsurile prin care premierul ar fi deranjat „privilegiile și sinecurile”.

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De asemenea, Gheorghiu a subliniat că oamenii cinstiți nu pot fi șantajați și și-a reafirmat sprijinul pentru premierul demis.

„Ilie Bolojan a aprins lumina în cămară și a deranjat privilegiile și sinecurile. Așa că au încercat să-i inventeze fel și fel de acuzații și înscenări. Oamenii cinstiți nu pot fi șantajați. Corectitudinea nu e negociabilă. Alături de Ilie Bolojan!”, a scris Oana Gheorghiu pe Facebook.

Ilie Bolojan a fost audiat la DNA Iași

Premierul demis a fost anchetat de procurori în dosarul mitei de 1,5 milioane de euro dată de omul de afaceri Fănel Bogos ca să ajungă într-o audiență la șeful Executivului. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a transmis că Bolojan a fost audiat în calitate de martor și că acesta a oferit anchetatorilor informațiile solicitate.

„Premierul Ilie Bolojan a fost audiat astăzi în calitate de martor la DNA Iași în dosarul cu numarul 44/12/P/2024/d1. Audierea s-a referit la circumstanțele audienței acordate de premierul Ilie Bolojan omului de afaceri Fănel Bogos. Premierul a făcut toate precizările solicitate și pe care, de altfel, le-a comunicat și public de fiecare dată când a fost întrebat despre acest subiect”, a transmis reprezentanta Executivului Ioana Dogioiu.

PNL susține că audierea lui Bolojan ar afecta încrederea în actul de justiție

Partidul Național Liberal a transmis prima reacție oficială cu privire la implicarea lui Ilie Bolojan în dosarul de corupție a afaceristului Fănel Bogos, după ce liderul de partid a fost audiat la Direcția Națională Anticorupție Iași. Formațiunea acuză că citarea lui Bolojan la DNA este rezultatul influențelor din partea adversarilor politici, iar acțiunea în sine ar afecta încrederea cetățenilor în sistemul de justiție.