Prima pagină » Știri politice » Oana Gheorghiu sare în apărarea lui Bolojan după ce a fost audiat la DNA Iași: „Au încercat să-i inventeze fel și fel de acuzații”

Oana Gheorghiu sare în apărarea lui Bolojan după ce a fost audiat la DNA Iași: „Au încercat să-i inventeze fel și fel de acuzații”

Oana Gheorghiu sare în apărarea lui Bolojan după ce a fost audiat la DNA Iași:
Oana Gheorghiu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Vicepremierul demis Oana Gheorghiu a reacționat într-o postare pe rețelele sociale, după ce Ilie Bolojan a fost audiat la DNA Iași în dosarul de corupție în care este vizat omul de afaceri Fănel Bogos.

Oana Gheorghiu a sărit în apărarea lui Bolojan și susține că acuzațiile și înscenările la adresa acestuia au legătură cu măsurile prin care premierul ar fi deranjat „privilegiile și sinecurile”.

Sondaj Gândul

Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

De asemenea, Gheorghiu a subliniat că oamenii cinstiți nu pot fi șantajați și și-a reafirmat sprijinul pentru premierul demis.

„Ilie Bolojan a aprins lumina în cămară și a deranjat privilegiile și sinecurile. Așa că au încercat să-i inventeze fel și fel de acuzații și înscenări. Oamenii cinstiți nu pot fi șantajați. Corectitudinea nu e negociabilă. Alături de Ilie Bolojan!”, a scris Oana Gheorghiu pe Facebook.

Ilie Bolojan a fost audiat la DNA Iași

Premierul demis a fost anchetat de procurori în dosarul mitei de 1,5 milioane de euro dată de omul de afaceri Fănel Bogos ca să ajungă într-o audiență la șeful Executivului. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a transmis că Bolojan a fost audiat în calitate de martor și că acesta a oferit anchetatorilor informațiile solicitate.

„Premierul Ilie Bolojan a fost audiat astăzi în calitate de martor la DNA Iași în dosarul cu numarul 44/12/P/2024/d1. Audierea s-a referit la circumstanțele audienței acordate de premierul Ilie Bolojan omului de afaceri Fănel Bogos. Premierul a făcut toate precizările solicitate și pe care, de altfel, le-a comunicat și public de fiecare dată când a fost întrebat despre acest subiect”, a transmis reprezentanta Executivului Ioana Dogioiu.

PNL susține că audierea lui Bolojan ar afecta încrederea în actul de justiție

Partidul Național Liberal a transmis prima reacție oficială cu privire la implicarea lui Ilie Bolojan în dosarul de corupție a afaceristului Fănel Bogos, după ce liderul de partid a fost audiat la Direcția Națională Anticorupție Iași. Formațiunea acuză că citarea lui Bolojan la DNA este rezultatul influențelor din partea adversarilor politici, iar acțiunea în sine ar afecta încrederea cetățenilor în sistemul de justiție.

„E obligatoriu de aceea ca orice suspiciuni să primească răspunsuri serioase și detaliate. În absența lămuririlor și în prezența unor show-uri mediatice, încrederea în actul de justiție se deteriorează puternic. Există riscul real ca justiția să fie percepută ca un ciocan politic, manevrat pentru a lovi oameni incomozi”, se arată în postarea de pe Facebook a Partidului Național Liberal.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Nicușor Dan publică o fotografie alături de Donald Trump, de la recepția organizată cu ocazia Adunării Generale a ONU. În poză apare și Mirabela Grădinaru
15:30
Nicușor Dan publică o fotografie alături de Donald Trump, de la recepția organizată cu ocazia Adunării Generale a ONU. În poză apare și Mirabela Grădinaru
CONTROVERSĂ Dominic Fritz a mai „furat” o zi la Primăria Timișoara. I-a expirat mandatul în urmă cu două zile, dar abia azi e „prima zi fără să fie primar”. „Tot nu votăm un guvern PSD!”
15:26
Dominic Fritz a mai „furat” o zi la Primăria Timișoara. I-a expirat mandatul în urmă cu două zile, dar abia azi e „prima zi fără să fie primar”. „Tot nu votăm un guvern PSD!”
REACȚIE Siegfried Mureșan dă vina pe PSD pentru căderea leului: „Ne costă bani, atât când este la guvernare, cât și când este în opoziție”
14:37
Siegfried Mureșan dă vina pe PSD pentru căderea leului: „Ne costă bani, atât când este la guvernare, cât și când este în opoziție”
REACȚIE PNL susține că audierea lui Bolojan la DNA Iași ar afecta încrederea în actul de justiție. La ce întrebări așteaptă răspuns partidul premierului demis
14:35
PNL susține că audierea lui Bolojan la DNA Iași ar afecta încrederea în actul de justiție. La ce întrebări așteaptă răspuns partidul premierului demis
REACȚIE Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, explică audierea lui Ilie Bolojan: Rămâne cu calitatea de martor sau dobândește calitatea de suspect
13:46
Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, explică audierea lui Ilie Bolojan: Rămâne cu calitatea de martor sau dobândește calitatea de suspect
NEWS ALERT Nicușor Dan a stabilit programul consultărilor cu partidele parlamentare, pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de premier
13:20
Nicușor Dan a stabilit programul consultărilor cu partidele parlamentare, pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de premier
Mediafax
Scandal la Hollywood! ACTRIȚĂ acuzată că și-a SUFOCAT copilul. Mărturii CUTREMURĂTOARE
Digi24
Cele cinci semne care arată că Trump ar putea fi aproape de victorie în războiul cu Iranul. Gestul de disperare al regimului iranian
Cancan.ro
Aurelia, o angajată Selgros, a murit la locul de muncă. ULTIMELE cuvinte ale femeii de 58 de ani
Prosport.ro
Iubirea a transformat-o pe Simona Halep: „Sunt mult mai deschisă, accept căldura oamenilor”
Adevarul
Marea recrutare din Sănătate: 6.800 de posturi în spitale, deblocate. Ce locuri de muncă sunt disponibile și unde se fac angajări
Mediafax
Întâlnire-ȘOC: Nicușor Dan și TRUMP! Ce au vorbit
Click
Ce a găsit o femeie într-un borcan cu murături. Produsul a fost retras de la vânzare după ce imaginile au devenit virale
Digi24
„Toate se înclină în fața Majestății Sale, idiotul”. Rușii și-au doborât propriul elicopter în timpul unui atac asupra ucrainenilor
Cancan.ro
Vlad Bălțățeanu și-a agresat unchiul cu 24 de ore înainte de crima din Vâlcea: 'M-a închis într-o cameră fără geamuri și...'😲
Ce se întâmplă doctore
Modul neobișnuit în care s-a răzbunat o femeie după despărțirea de fostul partener. Bărbatul a avut parte de un șoc!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Noul Hyundai Tucson a fost prezentat oficial și pentru piața europeană. Motoare hibride de până la 292 CP
Descopera.ro
Apa dură poate afecta aspectul părului?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Descopera.ro
Cine are grijă de părinții bolnavi sau bătrâni? Între responsabilitatea copiilor și nevoia de ajutor specializat
Mediafax Italia
„Vor muri 89 de persoane!” Mesajul care anunță UN MASACRU!
Mediafax Spania
Mergi cu bicicleta? De azi s-au schimbat regulile: ce trebuie să știi!
FLASH NEWS Premierul ceh Andrej Babiš rămâne la putere după ce guvernul său a supraviețuit moțiunii de cenzură
16:02
Premierul ceh Andrej Babiš rămâne la putere după ce guvernul său a supraviețuit moțiunii de cenzură
REACȚIE CSM susține că Raportul Departamentului de Stat al SUA confirmă independența sistemului judiciar și progresele României în combaterea corupției
15:54
CSM susține că Raportul Departamentului de Stat al SUA confirmă independența sistemului judiciar și progresele României în combaterea corupției
FLASH NEWS Meloni cere UE să-i dea o mână de ajutor Italiei în criza energiei: „Avem spațiu limitat”
15:51
Meloni cere UE să-i dea o mână de ajutor Italiei în criza energiei: „Avem spațiu limitat”
ASIGURĂRI ASF: Piaţa asigurărilor din România a crescut cu 15%, în primul semestru din 2026, până la 14,2 miliarde de lei. Avans de 17% la poliţele RCA
15:37
ASF: Piaţa asigurărilor din România a crescut cu 15%, în primul semestru din 2026, până la 14,2 miliarde de lei. Avans de 17% la poliţele RCA
RELIGIE Relicvele Sfântului Francisc de Assisi ajung la București. Programul pelerinajului
15:22
Relicvele Sfântului Francisc de Assisi ajung la București. Programul pelerinajului
FLASH NEWS Franța cedează presiunilor lui Trump. Parisul a propus UE o eliberare masivă de petrol și motorină din rezervele strategice pentru a evita accentuarea crizei. Despre ce cantități e vorba
15:20
Franța cedează presiunilor lui Trump. Parisul a propus UE o eliberare masivă de petrol și motorină din rezervele strategice pentru a evita accentuarea crizei. Despre ce cantități e vorba

Cele mai noi

Trimite acest link pe