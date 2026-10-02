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Premierul ceh Andrej Babiš rămâne la putere după ce guvernul său a supraviețuit moțiunii de cenzură

Premierul ceh Andrej Babiš rămâne la putere după ce guvernul său a supraviețuit moțiunii de cenzură
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Parlamentarii cehi au respins joi o moțiune de cenzură a opoziției de a-l înlătura de la putere pe premierul Andrej Babiš, chiar cu două săptămâni înainte de alegerile locale și pentru Senat. După o dezbatere aprinsă de trei zile, doar 83 de parlamentari din opoziție au susținut moțiunea de cenzură.

În parlamentul Cehiei, sunt necesare 101  voturi pentru a atinge pragul pentru validarea moțiunii de cenzură în demiterea cabinetului. Astfel, guvernul de coaliție al Republicii Cehe va putea să rămână la guvernare.

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Andrej Babis rămâne premier

Potrivit postului public ceh ČT24 citat de Politico , 94 de parlamentari din coaliție au votat împotriva moțiunii.

Opoziția a inițiat votul de neîncredere ca urmare a proiectului de buget propus de guvern pentru anul 2027.

Acesta ar ptuea duce la un deficit de 386 de miliarde de coroane (aproximativ 15,8 miliarde de euro),  al doilea cel mai mare din istoria țării.

Premierul ceh, implicat într-un conflict de interese

De asemenea, opoziția a atacat situația conflictului de interese nerezolvat în care s-ar afla Babiš.

În decembrie 2025, premierul a promis că va întrerupe toate legăturile cu compania sa, Agrofert.

Agrofert este unul dintre cele mai mari grupuri din domeniul agroalimentar și chimic din Europa Centrală.

Babis spune că adversarii nu urmăresc decât să-l discrediteze

Totuși, Comisia Europeană a declarat în septembrie anul acesta că măsurile luate nu au soluționat problema și a suspendat plata anumitor subvenții către grup.

Marți, Babiš a respins criticile adversarilor săi și susține despre aceștia că urmăresc doar să-l atace. Alegerile locale și pentru Senat, programate pentru 9-10 octombrie, vor constitui un test pentru opinia publică din Republica Cehă.

Despre alegerile din Cehia

În cadrul alegerilor locale, alegătorii vor vota și listele de candidați care vor să ocupe cele peste 6.000 de mandate în consiliile locale.

Tot în aceeași zi, vor vota cu o treime din membrii Senatului. Senatul este camera superioară a Parlamentului ceh  care are puterea de a bloca amendamentele constituționale.

Cele mai mari partide din Cehia care candidează pentru pozițiile din Senat sunt:

  1. ODS – Partidul Civic Democratic – formațiune conservatoare de centru-dreapta condusă de Martin Kupka;
  2. STAN -Partidul Primarilor Independenți – partid liberal pro-european de centru condus de Vit Rakusan;
  3. ANO 2011 –  Partidul Da – formațiuna de dreapta populistă condusă de Andrej Babis.

Sursa Foto: Hepta

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