Prima pagină » Justiție » CSM susține că Raportul Departamentului de Stat al SUA confirmă independența sistemului judiciar și progresele României în combaterea corupției

CSM susține că Raportul Departamentului de Stat al SUA confirmă independența sistemului judiciar și progresele României în combaterea corupției

Ruxandra Radulescu
CSM susține că Raportul Departamentului de Stat al SUA confirmă independența sistemului judiciar și progresele României în combaterea corupției
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat vineri, 2 octombrie, că a luat act de publicarea Raportului Departamentului de Stat al SUA privind climatul investițional din România pentru anul 2026. Documentul cuprinde o serie de constatări importante referitoare la sistemul judiciar și la lupta împotriva corupției, confirmă progresele realizate de România în aceste domenii, dar semnalează și o serie de vulnerabilități.

Potrivit CSM, Raportul Departamentului de Stat al SUA consemnează expres că „the judicial system is independent from the executive branch” („sistemul judiciar este independent de puterea executivă”).

Sondaj Gândul

Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Totodată, documentul arată că România „has made significant strides to combat corruption” („a făcut progrese semnificative în combaterea corupției”) și reamintește că, încă din luna noiembrie a anului 2022, Comisia Europeană a apreciat că România realizase progrese suficiente în combaterea corupției la nivel înalt și în reforma sistemului judiciar pentru a recomanda ridicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare, închis ulterior în mod oficial la 15 septembrie 2023”, precizează CSM într-un comunicat.

Raportul Departamentului de Stat al SU face referire și la percepția asupra corupției, citând Studiul economic OECD pentru România din 2026 și Eurobarometrul special din 2025.

„În acest context, este relevantă raportarea acestor date la situația existentă la nivelul întregii Uniuni Europene. Potrivit Eurobarometrului 2025, 75% dintre respondenții din România considerau corupția ca fiind larg răspândită, față de media Uniunii Europene de 69%, România situându-se la același nivel cu Cehia, în timp ce 13 state membre înregistrau procente mai ridicate. Datele mai recente ale Eurobarometrului 2026 indică o valoare de 71% pentru România, identică mediei Uniunii Europene de 71%”, arată Consiliul Superior al Magistraturii.

În privința referirilor pe care Raportul Departamentului de Stat al SUA le face la efectele intervenirii prescripției răspunderii penale, Consiliul Superior al Magistraturii precizează că „ia act de această preocupare, care a constituit, de altfel, și obiectul unei analize aprofundate a autorităților judiciare române”.

„Aceasta s-a materializat în Hotărârea nr. 1348/2026 a Consiliului Superior al Magistraturii, prin care au fost analizate, pe baza datelor concrete din dosare, cauzele reale care au condus la incidenţa prescripției răspunderii penale într-un număr semnificativ de cauze. Analiza a urmărit identificarea etapelor procesuale și a factorilor instituționali care au contribuit la această situație, pentru ca dezbaterea publică și evaluările externe să se întemeieze pe date obiective și pe o imagine completă a parcursului cauzelor”, se arată în comunicat.

Nerespectarea jurisprudența ÎCCJ în materia prescripției, semnalată în Raport. Ce spune CSM

Raportul Departamentului de Stat al SUA face referire și la activitatea Inspecției Judiciare, potrivit căreia ar fi fost vizate situații în care judecătorii nu ar fi respectat jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție în materia prescripției.

„În ceea ce privește referirea (…) este necesară o precizare factuală importantă: după anul 2022 nu a fost exercitată nicio astfel de acțiune disciplinară împotriva vreunui judecător, o asemenea situație nefiind înregistrată nici anterior anului 2022.

Consiliul subliniază că independența judecătorului în soluționarea cauzelor reprezintă una dintre garanțiile fundamentale ale statului de drept, iar răspunderea disciplinară nu poate constitui un mecanism de control asupra soluțiilor judiciare pronunțate în exercitarea funcției de judecată”, se mai arată în comunicatul Consiliului Superior al Magistraturii.

CSM consideră că evaluările externe ale sistemului judiciar reprezintă „instrumente utile pentru identificarea progreselor și a vulnerabilităților”.

Instituția precizează va continua să furnizeze partenerilor internaționali datele și clarificările necesare „pentru ca aceste evaluări să reflecte cât mai exact situația sistemului judiciar din România”.

„Constatările Departamentului de Stat al SUA privind independența sistemului judiciar, progresele semnificative realizate în combaterea corupției și evoluțiile care au permis închiderea Mecanismului de Cooperare și Verificare reprezintă confirmarea unor rezultate instituționale importante, care trebuie consolidate și continuate”, transmite CSM.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Avocatul lui Fănel Bogos susține, după audierea lui Bolojan la DNA, că premierul demis „nu va fi urmărit penal”
13:07
Avocatul lui Fănel Bogos susține, după audierea lui Bolojan la DNA, că premierul demis „nu va fi urmărit penal”
REACȚIE Afaceristul Fănel Bogos susține că nu va mai fi citat la DNA, după audierea lui Bolojan în fața anchetatorilor, în dosarul de corupție
09:48
Afaceristul Fănel Bogos susține că nu va mai fi citat la DNA, după audierea lui Bolojan în fața anchetatorilor, în dosarul de corupție
VIDEO Ilie Bolojan a fost audiat la DNA Iași în dosarul de corupție al afaceristului Fănel Bogos, pe care l-a primit în biroul de la Palatul Victoria. Reacția oficială a Guvernului
09:03
Ilie Bolojan a fost audiat la DNA Iași în dosarul de corupție al afaceristului Fănel Bogos, pe care l-a primit în biroul de la Palatul Victoria. Reacția oficială a Guvernului
EXCLUSIV Cine sunt colegii de celulă ai lui Călin Georgescu. Este vorba despre trei infractori periculoși arestați după ce au vândut tone de cocaină și canabis. Aveau și complici albanezi
05:00
Cine sunt colegii de celulă ai lui Călin Georgescu. Este vorba despre trei infractori periculoși arestați după ce au vândut tone de cocaină și canabis. Aveau și complici albanezi
REACȚIE Simion sare în apărarea lui Bolojan, după informațiile că premierul demis ar fi fost chemat la DNA Iași: „Este trecut prin malaxorul Justiției, care nu trebuie folosită pentru reglarea raporturilor politice”
19:19
Simion sare în apărarea lui Bolojan, după informațiile că premierul demis ar fi fost chemat la DNA Iași: „Este trecut prin malaxorul Justiției, care nu trebuie folosită pentru reglarea raporturilor politice”
ULTIMA ORĂ DIICOT cere arest la domiciliu pentru vicepreședintele USR Dâmbovița. Gândul publică noi detalii din dosarul în care oficialul de partid este acuzat că a încălcat embargoul UE impus Belarusului. Știa că încalcă legea, dar și-a continuat proiectul cu ajutorul firmelor paravan din Germania și Kazahstan
18:13
DIICOT cere arest la domiciliu pentru vicepreședintele USR Dâmbovița. Gândul publică noi detalii din dosarul în care oficialul de partid este acuzat că a încălcat embargoul UE impus Belarusului. Știa că încalcă legea, dar și-a continuat proiectul cu ajutorul firmelor paravan din Germania și Kazahstan
Mediafax
Scandal la Hollywood! ACTRIȚĂ acuzată că și-a SUFOCAT copilul. Mărturii CUTREMURĂTOARE
Digi24
Cele cinci semne care arată că Trump ar putea fi aproape de victorie în războiul cu Iranul. Gestul de disperare al regimului iranian
Cancan.ro
Aurelia, o angajată Selgros, a murit la locul de muncă. ULTIMELE cuvinte ale femeii de 58 de ani
Prosport.ro
Iubirea a transformat-o pe Simona Halep: „Sunt mult mai deschisă, accept căldura oamenilor”
Adevarul
Marea recrutare din Sănătate: 6.800 de posturi în spitale, deblocate. Ce locuri de muncă sunt disponibile și unde se fac angajări
Mediafax
Întâlnire-ȘOC: Nicușor Dan și TRUMP! Ce au vorbit
Click
Ce a găsit o femeie într-un borcan cu murături. Produsul a fost retras de la vânzare după ce imaginile au devenit virale
Digi24
„Toate se înclină în fața Majestății Sale, idiotul”. Rușii și-au doborât propriul elicopter în timpul unui atac asupra ucrainenilor
Cancan.ro
Vlad Bălțățeanu și-a agresat unchiul cu 24 de ore înainte de crima din Vâlcea: 'M-a închis într-o cameră fără geamuri și...'😲
Ce se întâmplă doctore
Modul neobișnuit în care s-a răzbunat o femeie după despărțirea de fostul partener. Bărbatul a avut parte de un șoc!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Noul Hyundai Tucson a fost prezentat oficial și pentru piața europeană. Motoare hibride de până la 292 CP
Descopera.ro
Apa dură poate afecta aspectul părului?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Descopera.ro
Cine are grijă de părinții bolnavi sau bătrâni? Între responsabilitatea copiilor și nevoia de ajutor specializat
Mediafax Italia
„Vor muri 89 de persoane!” Mesajul care anunță UN MASACRU!
Mediafax Spania
Mergi cu bicicleta? De azi s-au schimbat regulile: ce trebuie să știi!
FLASH NEWS Premierul ceh Andrej Babiš rămâne la putere după ce guvernul său a supraviețuit moțiunii de cenzură
16:02
Premierul ceh Andrej Babiš rămâne la putere după ce guvernul său a supraviețuit moțiunii de cenzură
REACȚIE Oana Gheorghiu sare în apărarea lui Bolojan după ce a fost audiat la DNA Iași: „Au încercat să-i inventeze fel și fel de acuzații”
15:54
Oana Gheorghiu sare în apărarea lui Bolojan după ce a fost audiat la DNA Iași: „Au încercat să-i inventeze fel și fel de acuzații”
FLASH NEWS Meloni cere UE să-i dea o mână de ajutor Italiei în criza energiei: „Avem spațiu limitat”
15:51
Meloni cere UE să-i dea o mână de ajutor Italiei în criza energiei: „Avem spațiu limitat”
ASIGURĂRI ASF: Piaţa asigurărilor din România a crescut cu 15%, în primul semestru din 2026, până la 14,2 miliarde de lei. Avans de 17% la poliţele RCA
15:37
ASF: Piaţa asigurărilor din România a crescut cu 15%, în primul semestru din 2026, până la 14,2 miliarde de lei. Avans de 17% la poliţele RCA
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan publică o fotografie alături de Donald Trump, de la recepția organizată cu ocazia Adunării Generale a ONU. În poză apare și Mirabela Grădinaru
15:30
Nicușor Dan publică o fotografie alături de Donald Trump, de la recepția organizată cu ocazia Adunării Generale a ONU. În poză apare și Mirabela Grădinaru
CONTROVERSĂ Dominic Fritz a mai „furat” o zi la Primăria Timișoara. I-a expirat mandatul în urmă cu două zile, dar abia azi e „prima zi fără să fie primar”. „Tot nu votăm un guvern PSD!”
15:26
Dominic Fritz a mai „furat” o zi la Primăria Timișoara. I-a expirat mandatul în urmă cu două zile, dar abia azi e „prima zi fără să fie primar”. „Tot nu votăm un guvern PSD!”

Cele mai noi

Trimite acest link pe