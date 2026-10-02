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Franța cedează presiunilor lui Trump. Parisul a propus UE o eliberare masivă de petrol și motorină din rezervele strategice pentru a evita accentuarea crizei. Despre ce cantități e vorba

Melania Agiu
Franța cedează presiunilor lui Trump. Parisul a propus UE o eliberare masivă de petrol și motorină din rezervele strategice pentru a evita accentuarea crizei. Despre ce cantități e vorba
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Franța propune o eliberare masivă de petrol și motorină din rezervele strategice ale UE, după ce SUA au amenințat Europa cu blocarea exporturilor de combustibil, relatează Reuters și Politico.

Conform unei propuneri formulate vineri, în cadrul unei reuniuni a înalților responsabili europeni din domeniul energiei, Parisul a sugerat ca țările UE să pună la dispoziție 50 de milioane de barili de țiței și 50 de milioane de barili de motorină. Ideea se află încă în faza de evaluare tehnică, au declarat mai multe surse pentru Politico.

Această cerere a fost inițiată după ce secretarul american al Energiei, Chris Wright, a solicitat țărilor europene să elibereze 120 de milioane de barili din rezerve, pe o perioadă de trei luni, pentru a combate creșterea prețurilor la motorină, sub amenințarea unor restricții la export în caz contrar.

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Potrivit unor surse Politico, oferta de compromis prezentată vineri de Franța a venit și ca răspuns la o nouă solicitare adresată de SUA președintelui francez Emmanuel Macron, de a pune la dispoziție 100 de milioane de barili de combustibil, care ar trebui să fie în totalitate motorină.

Germania se opune eliberării masive

Berlinul, pe de altă parte, s-a arătat reticent în a elibera vreo cantitate din rezerve, potrivit surselor Politico.

„Germania și alte țări nu vor să fie folosite; doresc să elibereze stocuri doar din motive reale legate de securitatea aprovizionării”, a declarat una dintre surse pentru POLITICO.

Germania și Franța dețin cele mai mari rezerve de petrol și produse petroliere din Europa, potrivit statisticilor oficiale ale UE.

„Franța este dispusă să participe și să răspundă solicitării… este clar că UE va lua măsuri, în măsura în care se va ajunge la un acord”, a declarat o a doua sursă. Aceasta a adăugat că nu este clar dacă eliberarea va fi coordonată în comun de UE sau va avea loc pe o bază bilaterală, având în vedere abordarea „dezorganizată” a SUA, care a trimis solicitări diferite către mai mule țări.

„Este o solicitare tipică din partea SUA — nu se folosesc canalele oficiale obișnuite.”

Un purtător de cuvânt al ministrului francez al Economiei, Roland Lescure, a respins propunerea. Acesta susține că informațiile care circulă în presa internațională sunt doar „zvonuri”, și a refuzat să ofere alte comentarii.

Într-o declarație, Palatul Elysée a precizat că Emmanuel Macron va convoca o reuniune a liderilor G7 „cât mai curând posibil, pentru a coordona măsurile necesare în vederea atenuării presiunii asupra prețurilor și a asigurării aprovizionării cu țiței și produse rafinate în rândul țărilor G7 și la nivel global”.

Macron a purtat joi seara o convorbire telefonică cu președintele SUA, Donald Trump, pentru a „discuta situația energetică globală” și pentru a „asigura disponibilitatea la nivel mondial a produselor rafinate”, a declarat Palatul Elysée.

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen, a declarat vineri că o interdicție asupra exporturilor de motorină „ar submina încrederea noastră în Statele Unite ca partener de încredere”, adăugând: „Suntem pregătiți pentru o acțiune colectivă în cadrul AIE. Este rolul lor să organizeze o eventuală eliberare a stocurilor.”

Oficialii britanici se așteaptă ca o reuniune a G7 să fie convocată încă de vineri, dar este puțin probabil să se obțină rezultate imediate, potrivit unei surse. Orice eliberare a rezervelor la nivel european ar fi coordonată de AIE, a precizat sursa.

Cum s-a ajuns aici

Eliberarea propusă de 50 de milioane de barili reprezintă aproximativ 17% din stocurile totale de urgență ale UE de motorină și produse distilate, conform datelor Eurostat actualizate la luna mai 2025. Aceasta reprezintă aproximativ 3% din consumul anual al blocului de acest combustibil, arată datele Eurostat.

Europa se baza în trecut în principal pe importurile de motorină din Rusia și din Orientul Mijlociu, dar în ultimii ani a apelat din ce în ce mai mult la importurile din Statele Unite.

Oferta globală de motorină a fost afectată de războiul dintre SUA și Iran și de interdicția rusă privind exporturile, după ce Ucraina a avariat multe dintre rafinăriile sale. Rafinăriile chineze au suspendat, de asemenea, exporturile de combustibil din luna octombrie pentru a consolida stocurile interne, au afirmat sursele.

Cele 32 de state membre ale AIE au convenit în luna martie asupra unei eliberări coordonate a 400 de milioane de barili din rezervele strategice de petrol, ca răspuns la războiul din Iran, aceasta fiind cea mai mare eliberare de acest gen din istorie.

Directorul executiv al AIE, Fatih Birol, a declarat săptămâna aceasta că statele membre au eliberat aproximativ două treimi din aceste volume.

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