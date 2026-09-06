Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) intenționează să colaboreze cu mediul universitar pentru dezvoltarea unor proiecte de cercetare și pentru actualizarea programelor de studiu cu discipline dedicate FinTech, finanțelor digitale și finanțelor sustenabile, potrivit AGERPRES.

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Măsura face parte din Strategia ASF privind inovația financiară pentru perioada 2026-2028 și urmărește formarea unor absolvenți cu competențe adaptate transformărilor tehnologice din sectorul financiar.

Autoritatea intenționează, de asemenea, să pună la dispoziția mediului academic date agregate și anonimizate despre piețele pe care le supraveghează, expunerea pe diferite categorii de active și comportamentul investitorilor de retail. Accesul la aceste informații ar urma să fie realizat pe baza unor criterii publice și cu respectarea normelor privind protecția datelor și informațiile confidențiale.

ASF vrea să stimuleze cercetarea financiară

Potrivit ASF, colaborarea cu universitățile ar trebui să contribuie atât la dezvoltarea cercetării independente în domeniul financiar, cât și la consolidarea capacității instituției de a răspunde noilor provocări generate de digitalizarea sectorului.

Strategia prevede și alinierea modului de gestionare și utilizare a datelor la modelul ESMA – Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, inclusiv prin facilitarea accesului la informații pentru personalul calificat și pentru cercetători sau alte părți interesate.

ASF consideră că introducerea unor astfel de discipline în universități ar putea contribui la pregătirea unei forțe de muncă mai bine adaptate digitalizării și transformărilor rapide ale sistemului financiar.