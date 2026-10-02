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Relicvele Sfântului Francisc de Assisi ajung la București. Programul pelerinajului

Relicvele Sfântului Francisc de Assisi ajung la București. Programul pelerinajului
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Cu binecuvântarea ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit romano-catolic de București, relicvele (moaștele) Sfântului Francisc de Assisi vor fi primite între 5 și 13 octombrie în 10 biserici romano-catolice din București, Popești-Leordeni și Ploiești. Relicvele vin de la Sacro Convento din Assisi, unde se află mormântul Sfântului. Duminică, 11 octombrie, relicvele Sfântului Francisc de Assisi ajung la Catedrala Sfântul Iosif.

„Ne bucurăm că relicvele Sfântului Francisc de Asissi poposesc în aceste zile în comunitățile noastre și la Catedrala Sfântul Iosif. Papa Leon al XIV-lea a dedicat acest an Sfântului Francisc de Assisi, o figură emblematică pentru zilele noastre, care ne invită la pace: cu Dumnezeu, cu fiecare om și cu întreaga creație. Mai mult ca oricând, avem nevoie de pace în lume, liniște, bună rânduială și stabilitate în țară, armonie în comunitățile în care trăim și în familiile noastre. Îi invităm pe toți cei care îl prețuiesc pe Sfântul Francisc de Assisi să vină să se roage pentru darul păcii”, a declarat ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit romano-catolic de București.

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Pelerinajul relicvelor în Arhidieceza Romano-Catolică de București începe a doua zi după sărbătoarea Sfântului Francisc în calendarul romano-catolic (4 octombrie).  Pelerinajul a fost organizat de Provincia „Sfântul Iosif, Soțul Preasfintei Fecioare Maria” a Fraților Minori Conventuali din România, în colaborare cu Custodia „Sacro Convento” din Assisi, în contextul Anului Jubiliar Franciscan, proclamat de Papa Leon al XIV-lea la împlinirea a 800 de ani de la moartea Sfântului Francisc de Assisi (3 octombrie 1226). Itinerariul național a început pe 31 iulie, la Oradea, și cuprinde peste 60 de vizite în biserici romano-catolice și greco-catolice din toată țara.

Programul pelerinajului în Arhidieceza de București

  • 5-6 octombrie: Parohia Sfânta Fecioară Maria, Regina Sfântului Rozariu (Str. Merilor 5, Popești-Leordeni)
  • 6 octombrie: Parohia Sfânta Maria a Harurilor, Bărăția (Bd. I.C. Brătianu 27, București)
  • 7 octombrie: Parohia Înălțarea Sfintei Cruci (Șos. Mihai Bravu 259, București)
  • 8 octombrie: Parohia Sfânta Tereza a Pruncului Isus (Șos. Olteniței 3-5, București)
  • 10 octombrie: Parohia Sfânta Fecioară Maria Regină, Cioplea (Aleea Râmnicu Sărat 3-5, București)
  • 10 octombrie: Parohia Sfântul Francisc de Assisi, Crângași (Aleea Lacul Morii 1A, București)
  • 11 octombrie: Catedrala Sfântul Iosif (Str. General Berthelot 19, București)
  • 12 octombrie: Conventul Sfântul Bonaventura (Str. Sold. Ion Cândea 3, București)
  • 13 octombrie: Parohia Cristos Rege (Str. Ștefan cel Mare 13, Ploiești)
  • 13 octombrie: Parohia Sfântul Anton de Padova, Colentina (Str. Magnoliei 113-115, București)

Fiecare parohie va anunța programul liturgic.

Itinerariul relicvelor la București include și Catedrala greco-catolică Sfântul Vasile cel Mare (Str. Polonă 50), pe data de 9 octombrie.

Cine a fost Sfântul Francisc de Assisi

Francisc s-a născut în 1181 sau 1182 la Assisi, în familia unui negustor bogat, și a visat în tinerețe la gloria de cavaler.

Captivitatea din războiul dintre Assisi și Perugia și o boală grea i-au schimbat drumul.

În 1206 a renunțat public la moștenirea părintească și a ales sărăcia ca formă de libertate.

A slujit leproșii, pe care lumea vremii îi respingea. În 1223, Papa Honoriu al III-lea a aprobat Regula fraților, iar în același an Francisc a pregătit, la Greccio, prima iesle de Crăciun. A compus Cântarea făpturilor, unul dintre primele texte ale literaturii italiene în care îl laudă pe Dumnezeu pentru „fratele Soare” și „sora Lună”.

A murit pe 3 octombrie 1226 și a fost canonizat în 1228.

Biserica Romano-Catolică îl sărbătorește pe 4 octombrie.

Este considerat, prin tradiție, ocrotitorul animalelor, iar Ziua Mondială a Animalelor este celebrată tot data pe 4 octombrie.

În 1979, Sfântul Ioan Paul al II-lea l-a proclamat ocrotitor al celor care se ocupă de ecologie.

În 2013, Papa Francisc a fost primul pontif care i-a luat numele, iar în 2015 și-a intitulat enciclica despre grija față de casa comună Laudato si’, după refrenul Cântării făpturilor („Lăudat să fii, Doamne”).

Comentarii 1

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