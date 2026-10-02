Nicușor Dan a publicat, vineri, pe rețeaua de socializare X, o fotografie alături de președintele american Donald Trump de la recepția organizată cu ocazia Adunării Generale a ONU. În poză apare și Mirabela Grădinaru.

„O onoare să mă întâlnesc cu președintele Donald Trump @realDonaldTrump la New York, în cadrul recepției pe care a găzduit-o cu ocazia Adunării Generale a ONU.

România prețuiește profund Parteneriatul său strategic cu Statele Unite. Ambiția noastră este clară: să colaborăm cu președintele Trump pentru a ridica această relație specială la un nou nivel și pentru a asigura o securitate și o prosperitate sporite ambelor noastre națiuni.

Prezența militară și economică a SUA în România este vitală pentru securitatea și prosperitatea noastră. Suntem de acord: securitatea începe acasă. România își va îndeplini rolul în consolidarea propriei apărări și a capacității de descurajare. În calitate de unul dintre cei mai apropiați aliați ai Americii din Europa de Sud-Est, ne vom onora în continuare angajamentele. Statele Unite se pot baza pe România”, transmite Nicușor Dan, pe X.

Preşedintele Nicuşor Dan şi partenera sa, Mirabela Grădinaru, au participat, în 23 septembrie, la recepţia tradiţională oferită de Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, şi Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, la Lotte New York Palace Hotel.

Nicușor Dan s-a aflat în perioada 21-23 septembrie, la New York, unde a participat la lucrările celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

Președintele României a avut întâlniri cu foști diplomați americani, antreprenori români și reprezentanți ai mediului financiar și a participat la mai multe evenimente în marja reuniunii ONU.