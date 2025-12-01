Prima pagină » Actualitate » Șeful ANAF recunoaște: „Raportul încasărilor de la marii contribuabili nu ne face cinste. Nu pot să spun cifrele”

Șeful ANAF recunoaște: „Raportul încasărilor de la marii contribuabili nu ne face cinste. Nu pot să spun cifrele”

01 dec. 2025, 11:41, Actualitate
Într-un interviu acordat Antena 3, șeful ANAF, Adrian Nica, a recunoscut că instituția pe care o conduce are „restanțe” în ceea ce privește colectarea banilor de la marii contribuabili. Concret, el a precizat că raportul privind încasările de la marii contribuabili „nu face cinste” Fiscului românesc.

Tocmai din acest motiv datele nu pot fi făcute publice, spune Adrian Nica.

„Am cerut, dar nu ne face cinste”

Solicitat de Nica imediat după preluarea mandatului, raportul privind banii colectați de la marii contribuabili arată o realitate cruntă a României anului 2025.

„Doamnă, am cerut, dar nu ne face cinste, nu pot să spun cifrele”, a răspuns Adrian Nica la întrebarea care i-a fost pusă.

Mai departe, el a fost chestionat dacă instituția pe care o conduce a descoperit vreun „pește cu adevărat mare”.

„Nu m-am gândit la ce înseamnă peşte mare, în primul rând. Pot să vă spun că, în perioada de când eu sunt preşedinte ANAF, pe acţiunile pe care le-au întreprins colegii mei, eu am fost mulţumit de rezultate. Nu ţintim neapărat un peşte mare” – Adrian Nica

În altă ordine de idei, șeful ANAF dă asigurări că nu există nicio listă de societăți comerciale pe care inspectorii să nu le verifice.

„Pentru a întări faptul că nu există o listă, vă spun că astăzi ANAF are în lucru controale la 510 companii, toate mari contribuabili, şi pentru a avea un control echidistant, acest control este făcut de structurile teritoriale, deoarece structura de mari contribuabili are insuficienţi oameni pentru a duce o astfel de acţiune.

Eu vă promit că la finalul acestei acţiuni o să vă publicăm rezultatele”, a transmis şeful ANAF.

