Frații Pavăl continuă seria investițiilor strategice. În ce investesc proprietarii Dedeman 27 de milioane de euro

12 mart. 2026, 09:04, Economic
Proprietarii brandului Dedeman, frații Adrian și Dragoș Pavăl, fac un nou pas curajos după ce au semnat recent preluarea magazinelor Carrefour în România. Grupul Pavăl Holding a anunțat că a investit 27 de milioane de euro în dezvoltarea proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile, conform Profit.ro 

Investițiile fac parte din strategia grupului de a crește eficiența energetică a clădirilor din portofoliu și de a reduce impactul asupra mediului. Pavăl Holding a transmis că a instalat în ultimii ani, cu ajutorul Simtel Team, centrale fotovoltaice pe acoperișurile mai multor magazine și depozite logisitce.

„La nivelul grupului Pavăl Holding, dezvoltarea proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile reprezintă o direcție strategică, prin care ne propunem să creștem eficiența energetică a clădirilor din portofoliu și să reducem impactul asupra mediului.  În acest context, în colaborare cu Simtel Team, au fost instalate în ultimii ani centrale electrice fotovoltaice pe acoperișurile unor magazine și depozite logistice Dedeman, proiectele fiind implementate etapizat, în funcție de specificul tehnic al fiecărei locații”.

De asemenea, reprezentanții companiei spun că investițiile realizate până în prezent se ridică la aproximativ 27 milioane de euro. Acestea au vizat instalarea de centrale fotovoltaice pe mai multe active din portofoliu, 54 de magazine și 6 depozite logistice. În plus, proiectul devoltat de Grunman Energy la depozitul logisitc Dedeman din Pantelimon face parte din planurile de extindere a capacităților de producere a energiei regenerabile în cadrul grupului.

„Rețeaua Dedeman dispune în prezent de 60 de centrale fotovoltaice instalate pe 54 de magazine și 6 depozite logistice, cu o putere totală instalată de aproximativ 40 MWp. Un proiect similar a fost implementat și pe clădirea de birouri The Office Cluj-Napoca, aflată în portofoliul grupului. În ceea ce privește proiectul dezvoltat de Grunman Energy la depozitul logistic Dedeman din Pantelimon, acesta face parte din planurile de extindere a capacităților de producere a energiei regenerabile în cadrul grupului. În prezent, analizăm și alte oportunități de dezvoltare a unor proiecte similare pe alte clădiri din portofoliu, acolo unde infrastructura permite. Valoarea totală a investițiilor realizate până în prezent se ridică la aproximativ 27 de milioane de euro”, au transmis reprezentanții Pavăl Holding.

În ce își reinvestesc frații Dedeman câștigurile

După ce au transformat Dedeman în cea mai mare companie antreprenoriala din țară, frații Pavăl au început să își diversifice investițiile. Până în acest moment, au direcționat aproximativ 1 miliard de euro spre sectorul imobiliar. Pe lângă imobiliare, aceștia și-au extins plasamentele și în construcții, industrie, energie, viticultură, fonduri de investiții, piața colectării de deșeuri, panouri fotovoltaice, transport fluvial, sănătate, auto și agricultură.

