Prima pagină » Economie » Imperiul Dedeman se extinde. După preluarea Carrefour, frații Pavăl vizează acum o piață majoră din Europa

20 feb. 2026, 15:29, Economie
Proprietarii brandului Dedeman, frații miliardari Pavăl, fac un nou pas curajos la foarte curt timp după preluarea Carrefour. După ce au certificat plata integrală a majorării capitalului social cu 14,05 milioane de euro, decizia aferentă fiind înregistrată la Registrul General al Comerțului din Grecia acum câteva zile, oamenii de afaceri deschid un nou capitol pentru evoluția lanțului Praktiker în Grecia.

Majorarea a fost realizată de noul proprietar al lanțului Praktiker, compania Pavăl Holdings, care a achiziționat lanțul DIY (Do It Yourself) de la fondul de investiții Fairfax în iulie 2025. Capitalul companiei se ridică la 22,1 milioane de euro, sumă considerată suficientă pentru implementarea investițiilor planificate, notează Stiripesurse.

Frații Dedeman se lansează puternic și în Grecia

Mutarea fraților Pavăl, aflați în topul Forbes al celor mai bogați români (Detalii AICI) vine la foarte scurt timp după ce au intrat pe ultima sută de metri în licitația pentru preluarea Carrefour.

Planul de investiții vizează consolidarea pe termen lung a structurii capitalului și finanțarea investițiilor în active imobiliare, echipamente tehnologice și operaționale, precum și în infrastructuri digitale care îmbunătățesc procesele interne și eficiența operațională. Compania se concentrează pe renovarea magazinelor existente, dar nu exclude consolidarea rețelei cu noi puncte de vânzare. Astăzi, lanțul Praktiker are 17 magazine, dintre care 6 sunt în regiunea Attica (din jurul capitalei, Atena) și câte unul în Alexandroupoli, Volos, Salonic, Heraklion Creta, Ioannina, Kalamata, Corfu, Larissa, Xanthi, Patras și Rhodos.

Achiziție de noi proprietăți Praktiker

Planul noilor proprietari români include și accelerarea transformării digitale a lanțului prin modernizarea magazinului online Praktiker. De asemenea, sunt așteptate intervenții în sistemul de achiziții și management al rețelei, pentru a reduce costurile operaționale. Practicile urmate de Pavăl Holdings în lanțul DIY Dedeman vor fi transpuse în realitate și în Grecia.

În perioada următoare, este așteptată și finalizarea achiziției a 8 proprietăți care găzduiesc magazine Praktiker. Referitor la angajați, compania va oferi creșteri salariale peste cele prevăzute de lege, precum și bonusuri lunare, implementând un program de formare și dezvoltare a competențelor. În plus, va continua recrutarea a 100 de persoane.

Frații Pavăl au dat lovitura începutului de an, cumpărarea Carrefour

Cel mai mare retailer alimentar din Europa, Carrefour, a anunţat vânzarea unităţii sale din România către Pavăl Holding, printr-o tranzacţie de 823 de milioane de euro.

“Am urmărit dintotdeauna cu interes evoluţia modelului de business dezvoltat de Carrefour. Ideea de a reuni o ofertă extinsă de produse într-un singur loc a reprezentat un reper important pentru noi şi ne-a inspirat inclusiv în modul în care am dezvoltat Dedeman. Totodată, Carrefour România a deschis drumuri importante în relaţia cu producătorii locali, promovând autenticitatea produselor româneşti. Este o filosofie în care ne regăsim pe deplin deoarece un business sănătos creşte doar alături de comunitatea care îl susţine”, a declarat Dragoş Pavăl, Preşedinte Pavăl Holding şi Dedeman.

Această etapă reprezintă un pas strategic pentru Pavăl Holding, anunță compania: consolidarea capitalului românesc într-un sector dinamic, investiţii pe termen lung şi continuarea unei dezvoltări sustenabile, bazate pe echipe şi parteneriate solide.

Cele mai noi

