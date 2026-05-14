Invitat al jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, sociologul Vladimir Ionaș a comentat cele mai recente tendințe în preferințele românilor față de politicienii din prim-plan, pe baza datelor culese de institutul său de sondaj. Specialistul a remarcat o fluctuație importantă și imprevizibilă a cotei de încredere la liderii scenei politice, accentuată de criză. Modificări importante de percepție există și în rândul partidelor.

Astfel, a observat Vladimir Ionaș, deși a fost demis în urma unei moțiuni de cenzură care a înregistrat cele mai multe voturi de după 1989, premierul a crescut ca indice al favorabilității. Însă, atrage atenția sociologul, favorabilitatea nu înseamnă automat intenție de vot și nici nu se transferă la partid.

Deși a fost demis, Bolojan și-a crescut cota de încredere de la 20 la 28-29%

Bolojan are undeva la 28-29% favorabilitate ca încredere. Într-adevăr, s-a observat o creștere de la 20% la 28-29%. Nu e o surpriză. Deci a fost un salt. Domnul Bolojan a plecat în funcția de premier alături de Nicușor Dan cu cele mai mari cote de popularitate în România, de peste 40%. 42-43%, amândoi. Când domnul Bolojan și-a început mandatul de premier, era la 42-43%. Problema domniei sale, de fapt problema lui Nicușor Dan, este că imaginea domniei sale a fost corelată foarte mult cu cea a lui Ilie Bolojan. Toate măsurile guvernului au afectat și pe Nicușor Dan. Amândoi au scăzut direct proporțional. În momentul de față, da, domnul Bolojan a beneficiat de o oarecare creștere, a explicat Ionaș.

Invitatul a mai subliniat că, deși au plecat cu o cotă similară în 2025, președintele Nicușor Dan se află acum în urma premierului ca favorabilitate, cu 24-23%.

Un guvern tehnocrat, cea mai probabilă soluție de ieșire din criză

Cît despre clasamentul partidelor, nu există mari schimbări. Conduce AUR, cu 34%, urmat de PSD 20%, PNL 16-15% și USR 11%. Sociologul a mai completat că, ținând cont de cifrele astea, singura ieșire pe care o vede, „uitându-mă la preșeintele Nicușor, va fi un guvern condus de un premier tehnocrat și, cred eu, și foarte mulți ministri tehnocrati. Cel puțin la ministerele cheie”.

Premieră istorică în Româuia. Toate partidele vor în opoziție

Vladimir Ionaș a mai remarcat un paradox al actualei crize.

Din punctul meu de vedere, politicul își declară moarte. E pentru prima dată în istorie când toate partidele parlamentare vor să fie în opoziție. Eu nu știu dacă mai există undeva în lumea asta partide care să nu urmărească principalul obiectiv al unui partid natural. Și anume de a ajunge la putere. Ăsta e obiectivul partidului, să ajungă la putere, să distribuie și să redistribuie resursele. În România toți vor în opoziție. De ce? Pentru că n-au știut să guverneze.

AUR nu mai e perceput ca partid extremist, ci anti-sistem

Din punctul meu de vedere, greșeala a fost în prima zi a guvernării, când au lăsat un singur partid în opoziție și anume AUR. A fost o abordare greșită, probabil gândindu-se că vor performa, că oamenii vor sta aliniați în spatele lor de frica extremismului. Ei nu au sesizat faptul că, din punctul meu de vedere, AUR a reușit în ultima lună și reușește să se legitimeze numai din abordarea partidelor care formau acest arc pro-european. Doi, mie mi se pare că aducerea și trimiterea în prim plan, în calitate de comunicatori principale ai partidului a domnului Dungaciu, domnului Peiu, transformă mai degrabă percepția legată de AUR dintr-un partid extremist într-un partid antisistem, de revoltă și așa mai departe. Nu neapărat extremismul.

