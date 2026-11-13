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HELLENiQ ENERGY anunță un plan de investiții de peste un miliard de euro în România, prin intermediul companiei sale locale din domeniul energiei din surse regenerabile.

HELLENiQ ENERGY anunță un plan de investiții de peste un miliard de euro în România, prin intermediul companiei sale locale din domeniul energiei din surse regenerabile.
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România devine a doua cea mai importantă piață de energie din surse regenerabile pentru HELLENiQ ENERGY, după Grecia:

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▪ Patru parcuri solare, cu o capacitate totală de 211 MW, sunt deja operaționale, în timp ce noi investiții în energie eoliană și stocare a energiei sunt în curs de desfășurare
▪ HELLENiQ Renewables Romania dezvoltă un portofoliu diversificat de proiecte, cu o capacitate de peste 800 MW în surse regenerabile (SRE) și 500 MW în sisteme de stocare a energiei în baterii (BESS)
▪ Investițiile planificate vor spori flexibilitatea, reziliența și securitatea energetică a sistemului electroenergetic din România, vor susține tranziția energetică a țării și vor crea o valoare economică și socială durabilă
HELLENiQ ENERGY, un jucător de frunte în sectorul energetic din Europa de Sud-Est, își consolidează prezența în România prin investiții planificate în valoare de peste un miliard de euro până în 2030, ca parte a strategiei sale de dezvoltare internațională.
Planul de investiții al companiei în domeniul energiei regenerabile în România a fost prezentat oficial pe 9 noiembrie, la București, în cadrul evenimentului de lansare a HELLENiQ Renewables Romania, marcând constituirea platformei locale a companiei pentru dezvoltarea viitoare.

La eveniment au participat reprezentanți ai Guvernului României și ai autorităților publice, membri ai echipei de conducere a HELLENiQ ENERGY, reprezentanți ai mediului de afaceri și investițional, părți interesate instituționale, parteneri și reprezentanți ai mass-media.

Încrederea în potențialul României

România a devenit a doua cea mai importantă piață pentru HELLENiQ ENERGY în sectorul energiei regenerabile, după Grecia, ocupând un rol central în strategia companiei de a continua dezvoltarea în Europa de Sud-Est.
Prin intermediul HELLENiQ Renewables Romania, HELLENiQ ENERGY dezvoltă în țară un portofoliu diversificat de proiecte solare, eoliene și de stocare a energiei, cu o capacitate totală de peste 800 MW din surse regenerabile (SRE) și 500 MW în sisteme de stocare a energiei în baterii (BESS) – proiecte aflate în operare, în construcție sau în stadii avansate de dezvoltare.
Investițiile planificate vor consolida flexibilitatea și reziliența sistemului electroenergetic din România, vor contribui la securitatea energetică și vor sprijini tranziția energetică a țării, generând, totodată, valoare pe termen lung pentru economie și societate.
Andreas Shiamishis, CEO al HELLENiQ ENERGY, a declarat: „România este o piață strategică pentru HELLENiQ ENERGY și un pilon esențial al planurilor noastre de creștere pe termen lung în Europa de Sud-Est. Angajamentul nostru de a investi peste un miliard de euro până în 2030 reflectă încrederea în perspectivele țării și decizia noastră strategică de a stabili o prezență solidă și durabilă în sectorul energetic de aici.

În calitate de una dintre principalele companii energetice din regiune, deținem forța financiară, expertiza tehnică și experiența operațională necesare pentru a dezvolta și gestiona o infrastructură energetică modernă. După ce am finalizat cu succes strategia noastră «Vision 2025» înainte de termen, intrăm deja în următoarea etapă de dezvoltare, în care energia regenerabilă și stocarea energiei joacă un rol crucial.
Pentru HELLENiQ ENERGY, tranziția energetică reprezintă atât o prioritate strategică, cât și o oportunitate semnificativă de creștere, fiind fundamentată pe realism, consecvență și planificare pe termen lung. Această abordare ne permite să transformăm opțiunile strategice în investiții concrete și rezultate tangibile. Ghidați de aceeași filozofie, investim în România cu scopul de a contribui la securitatea și reziliența energetică a țării, creând, în același timp, valoare pe termen lung pentru economie, pentru partenerii noștri și pentru comunitățile locale.”
Natalia Intotero, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor din România, a declarat: „Doresc să felicit HELLENiQ ENERGY pentru această etapă importantă și pentru angajamentul ferm de a investi în România (…) un program de investiții care se preconizează că va depăși un miliard de euro în următorii patru ani. Din perspectiva Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, investițiile în energie regenerabilă nu reprezintă doar oportunități economice, ci sunt pași esențiali către un mediu mai curat, o economie mai sustenabilă și un viitor mai bun pentru generația următoare.”

De la planificare strategică la active operaționale

HELLENiQ Renewables și-a stabilit deja o prezență operațională solidă în România, cu patru parcuri fotovoltaice care însumează o capacitate instalată de 211 MW, situate în județele Teleorman, Giurgiu, Olt și Dolj. Acestea generează o cantitate de energie electrică echivalentă cu consumul anual a peste 155.000 de gospodării.

În același timp, compania continuă să dezvolte proiecte noi, extinzându-și portofoliul atât din punct de vedere geografic, cât și tehnologic.
Printre proiectele cheie aflate în dezvoltare se numără:

▪ Un parc eolian de 96 MW în județul Galați, a cărui finalizare este estimată pentru al doilea trimestru al anului 2027; acesta va genera energie electrică echivalentă cu consumul anual a peste 150.000 de gospodării.
▪ Alte proiecte mature – eoliene, solare și de stocare – care depășesc 500 MW în capacități din surse regenerabile (SRE) și 500 MW în sisteme de stocare a energiei în baterii (BESS).

Stocarea în baterii, element central al strategiei de investiții

Un pilon esențial al strategiei de creștere a HELLENiQ ENERGY în România este dezvoltarea unor sisteme de stocare a energiei în baterii, la scară largă. Această direcție reflectă convingerea companiei că stocarea va juca un rol critic în asigurarea flexibilității, fiabilității și rezilienței viitoare a sistemelor energetice europene.

HELLENiQ Renewables România dezvoltă sisteme de stocare în baterii – fie integrate în centrale de producție din surse regenerabile, fie ca unități independente – cu o capacitate totală de stocare de 1.500 MWh. Aceasta reprezintă unul dintre cele mai importante portofolii de stocare în baterii aflate în prezent în dezvoltare în România.

Se preconizează că aceste proiecte vor contribui la îmbunătățirea stabilității rețelei, vor facilita integrarea unor capacități suplimentare de energie regenerabilă și vor consolida reziliența energetică pe termen lung a României.
Sotiris Kapellos, CEO al HELLENiQ Renewables, și Mihai Darie, Country Manager al HELLENiQ Renewables România, au declarat împreună:

„România a devenit una dintre cele mai atractive piețe de energie regenerabilă din Europa de Sud-Est și o piață strategică pentru creșterea pe termen lung a HELLENiQ Renewables. Operăm deja active solare, dezvoltăm noi proiecte eoliene și integrăm soluții de stocare a energiei la scară largă în portofoliul nostru.
Programul nostru planificat de stocare în baterii, cu o capacitate de cel puțin 500 MW și 1.500 MWh, demonstrează angajamentul nostru pe termen lung de a sprijini tranziția energetică a României, contribuind totodată la o mai mare flexibilitate și reziliență a sistemului energetic național. Identificăm oportunități semnificative de a ne consolida și mai mult prezența prin investiții, parteneriate și inovație”.

Generarea constantă de creștere în Europa de Sud-Est

Extinderea în România face parte din strategia mai amplă de creștere a HELLENiQ ENERGY, o companie energetică integrată, cu o prezență solidă pe întregul lanț valoric al energiei și o amprentă internațională în expansiune.
În cadrul strategiei companiei, „Vision 2035+”, energia regenerabilă și stocarea energiei joacă un rol central în dezvoltarea unui portofoliu energetic echilibrat, care combină diverse tehnologii și piețe.
În prezent, HELLENiQ ENERGY gestionează un portofoliu de energie regenerabilă de peste 6 GW, din care mai mult de 800 MW sunt deja operaționali în cinci țări (Grecia, România, Bulgaria, Cipru și Macedonia de Nord). Compania își propune să atingă o capacitate instalată din surse regenerabile de peste 2 GW până în 2030, susținută de investiții totale în energie regenerabilă și stocare ce depășesc 2 miliarde de euro.

Articol susținut de HELLENiQ. 

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