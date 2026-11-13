Criza severă cu care se confruntă România, care potrivit unor cunoscuți analiști este în realitate un faliment nedeclarat, Scopul fondurilor suverane de investiții este de a oferi beneficii pentru economia unei țări și pentru cetățenii săi. Deși modelul norvegian a fost confirmat ca unul de mare succes, alături de cel al Poloniei, fondul suveran nu poate relansa de unul singur economia România, explică analistul economic Adrian Negrescu, Totuși, acest instrument poate garanta o administrare mai eficientă și mai responsabilă a resurselor țării, iar averea acesteia s-ar păstra și după epuizarea resurselor.

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Ce este și cum funcționează fondul suveran

Un fond suveran (sau fond suveran de investiții) este un fond de investiții deținut de un stat, care administrează bani publici proveniți din diferite rezerve, excedente bugetare, resurse naturale sau privatizări.

Spre deosebire de rezervele valutare clasice ale unei bănci centrale (care sunt folosite pe termen scurt pentru stabilitatea monetară și lichiditate), fondul suveran urmărește obținerea de randamente pe termen lung și implicit dezvoltarea economică a țării.

Sursele de finanțare ale acestui instrument sunt diverse: venituri din exploatarea resurselor naturale (de exemplu, petrolul în Norvegia), excedente comerciale sau bugetare, fonduri obținute din privatizarea unor companii de stat. Aceste fonduri, notează cursdeguvernare, investesc de regulă în active financiare: acțiuni la burse internaționale, obligațiuni de stat sau active alternative: imobiliare, infrastructură (energie regenerabilă), fonduri de tip private equity.

Multe resurse naționale pot deveni fonduri suverane

Fondurile suverane pot fi derivate dintr-o varietate de resurse (ca de exemplu petrol, gaze naturale etc) și pot fi utilizate în diverse scopuri. După cum arată sursa citată, cel mai adesea, finanțarea unui fond suveran de investiții provine din:

rezervele excedentare din veniturile obținute din resursele naturale deținute de stat

excedentele comerciale

veniturile din exporturile de mărfuri

rezervele bancare acumulate de-a lungul timpului / rezervele valutare deținute de banca centrală (sunt excluse rezervele care nu sunt investite)

operațiunile cu valută străină

banii obținuți din privatizări

diverse plăți guvernamentale.

Cel mai cunoscut exemplu: Fondul suveran al Norvegiei

Fondul Suveran al Norvegiei (Government Pension Fund Global) este cel mai mare fond de acest tip din lume, fiind alimentat din veniturile obținute din petrol și gaze și investiții la nivel global (detalii AICI ). (Government Pension Fund Global) este cel mai mare fond de acest tip din lume, fiind alimentat din veniturile obținute din petrol și gaze și investiții la nivel global (detalii

Cu active de circa 2.300 de miliarde de dolari, este cel mai mare fond suveran din lume. Guvernul are voie să folosească anual doar aproximativ randamentul real așteptat, în jur de 3% din valoarea fondului. Banii nu finanțează proiecte în Norvegia, iar recent fondul și-a vândut toate acțiunile pe care le deținea la companii românești, păstrând doar titluri de stat.

Modelul polonez

Deși nu la fel de lăudat ca modelul norvegian, modelul polonez s-a impus rapid în estul Europei. Astfel, Polonia utilizează instituții precum PFR (Polski Fundusz Rozwojului) ca braț strategic de dezvoltare.

Polonia a ales o cale diferită de Norvegia. Polski Fundusz Rozwoju, înființat în 2016, este un fond de dezvoltare orientat spre economia internă. Investește în infrastructură, în companii cu potențial, în fonduri de capital de risc și în sprijinirea exporturilor. Totodată gestionează programe publice importante, de la planurile de pensii ocupaționale PPK la „scutul financiar” cu care statul a susținut firmele în pandemie. Nu se bazează pe un surplus din resurse naturale, ca Norvegia, ci pe capital de stat și pe împrumuturi.