Vremea se schimbă radical: ANM a emis cod portocaliu de vijelii și anunță o răcire bruscă a temperaturilor

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis – începând cu ora 10:00 – un cod portocaliu. La munte vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze de 90…120 km/h, iar la altitudini mari de 120…140 km/h. Avertizarea este valabilă până la ora 21:00. În același timp, ANM a emis și un cod galben, tot pentru intensificări ale vântului

Vântul va avea intensificări în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nord-estul și estul Munteniei și în sud-vestul Olteniei cu viteze la rafală de 50…70 km/h.

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Vor fi averse în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei, vestul și nordul Olteniei și pe arii restrânse în rest. Pe alocuri aversele vor fi însoțite de descărcări electrice. În a doua parte a nopții, lapoviță și ninsoare, posibil cu depunere de strat de zăpadă, va fi și în estul, dar cu precădere în sud-estul Transilvaniei.

Se vor acumula cantități de apă în general de 10…20 l/mp, iar la munte și în regiunile sudice pe arii restrânse de 25…35 l/mp.

ANM: Vremea se răcește

Și astăzi vom avea parte de temperaturi peste cele normale pentru această perioadă. Vremea va fi deosebit de caldă în cea mai mare parte a țării, exceptând zone din nord-vestul și vestul teritoriului unde valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei.

Dar meteorologii anunță că vremea intră într-un proces de răcire. A fost emisă o atenționare meteorologică, valabilă până duminică, la ora 21:00.

În noaptea de vineri spre sâmbătă =la început în nordul Carpaților Orientali, apoi și în restul zonei montane – vor predomina precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare. Se va depune strat de zăpadă (în general de 5…10 cm).

În a doua parte a nopții, lapovița și ninsoarea vor apărea și în estul și în sud-estul Transilvaniei.

Cantitățile de apă vor fi local de 15….25 l/mp. În zona montană și în Muntenia se vor acumula 30…35 l/mp.

Vineri, vântul se va intensifica treptat în toată țara. Vor fi viteze la rafală de 50…65 km/h, iar la munte de peste 90 km/h.

Sâmbătă (14 noiembrie) vremea se va răci accentuat. Temperaturile maxime se vor situa în general între 6 și 11 grade. Minimele din dimineața zilei de duminică vor fi negative în cea mai mare parte a țării. În estul Transilvaniei va fi ger (în jurul a -10 grade).

Cum va fi vremea în București

Vremea va fi deosebit de caldă pentru această dată în București, astfel că temperatura maximă va fi de 24…25 de grade. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, apoi nebulozitatea se va accentua și va ploua (se vor acumula cantități de apă în general de 10…20 l/mp).