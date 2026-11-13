Prima pagină » Știri » Vremea se schimbă radical: ANM a emis cod portocaliu de vijelii și anunță o răcire bruscă a temperaturilor

Vremea se schimbă radical: ANM a emis cod portocaliu de vijelii și anunță o răcire bruscă a temperaturilor

Vremea se schimbă radical: ANM a emis cod portocaliu de vijelii și anunță o răcire bruscă a temperaturilor
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis – începând cu ora 10:00 – un cod portocaliu. La munte vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze de 90…120 km/h, iar la altitudini mari de 120…140 km/h. Avertizarea este valabilă până la ora 21:00. În același timp, ANM a emis și un cod galben, tot pentru intensificări ale vântului

Vântul va avea intensificări în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nord-estul și estul Munteniei și în sud-vestul Olteniei cu viteze la rafală de 50…70 km/h.

Sondaj Gândul

A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni?

Vezi rezultate

Loading ...

Sursa – ANM

Vor fi averse în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei, vestul și nordul Olteniei și pe arii restrânse în rest. Pe alocuri aversele vor fi însoțite de descărcări electrice. În a doua parte a nopții, lapoviță și ninsoare, posibil cu depunere de strat de zăpadă, va fi și în estul, dar cu precădere în sud-estul Transilvaniei.

Se vor acumula cantități de apă în general de 10…20 l/mp, iar la munte și în regiunile sudice pe arii restrânse de 25…35 l/mp.

ANM: Vremea se răcește

Și astăzi vom avea parte de temperaturi peste cele normale pentru această perioadă. Vremea va fi deosebit de caldă în cea mai mare parte a țării, exceptând zone din nord-vestul și vestul teritoriului unde valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei.

Dar meteorologii anunță că vremea intră într-un proces de răcire. A fost emisă o atenționare meteorologică, valabilă până duminică, la ora 21:00.

  • În noaptea de vineri spre sâmbătă =la început în nordul Carpaților Orientali, apoi și în restul zonei montane – vor predomina precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare. Se va depune strat de zăpadă (în general de 5…10 cm).
  • În a doua parte a nopții, lapovița și ninsoarea vor apărea și în estul și în sud-estul Transilvaniei.
  • Cantitățile de apă vor fi local de 15….25 l/mp. În zona montană și în Muntenia se vor acumula 30…35 l/mp.
  • Vineri, vântul se va intensifica treptat în toată țara. Vor fi viteze la rafală de 50…65 km/h, iar la munte de peste 90 km/h.

Sâmbătă (14 noiembrie) vremea se va răci accentuat. Temperaturile maxime se vor situa în general între 6 și 11 grade. Minimele din dimineața zilei de duminică vor fi  negative în cea mai mare parte a țării. În estul Transilvaniei va fi ger (în jurul a -10 grade).

Cum va fi vremea în București

Vremea va fi deosebit de caldă pentru această dată în București, astfel că temperatura maximă va fi de 24…25 de grade. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, apoi nebulozitatea se va accentua și va ploua (se vor acumula cantități de apă în general de 10…20 l/mp).

Ploile vor avea și caracter de aversă și vor fi posibile descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat (rafale de 40…50 km/h). Temperatura minimă va fi de 7…9 grade.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ALERTĂInstitutul Naţional de Hidrologie, cod portocaliu de viituri în cinci județe și coduri galbene până sâmbătă la prânz
15:13
Institutul Naţional de Hidrologie, cod portocaliu de viituri în cinci județe și coduri galbene până sâmbătă la prânz
SCANDALOSLista lungă a jignirilor pe care Ovidiu Vanghele i le-a adus lui Nicușor Dan de-a lungul timpului, înainte de a fi interzis la Cotroceni. De la „farsor”, „nemernic”, „abject” și „ticălos”, la „delir dement”, „pierzanie mentală” și comparația cu o capră care sare prin Sala Unirii
11:41
Lista lungă a jignirilor pe care Ovidiu Vanghele i le-a adus lui Nicușor Dan de-a lungul timpului, înainte de a fi interzis la Cotroceni. De la „farsor”, „nemernic”, „abject” și „ticălos”, la „delir dement”, „pierzanie mentală” și comparația cu o capră care sare prin Sala Unirii
Gândul de VremeVremea la extreme. ANM anunță cod portocaliu de ploi torențiale și temperaturi de vară în noiembrie. Unde se vor înregistra, astăzi, chiar și 27 de grade
10:05
Vremea la extreme. ANM anunță cod portocaliu de ploi torențiale și temperaturi de vară în noiembrie. Unde se vor înregistra, astăzi, chiar și 27 de grade
ANALIZA de 10Planuri pe termen lung la Kremlin. Rusia pune la bătaie 10 miliarde de dolari din bugetul federal pentru a obține controlul total în Ucraina ocupată
10:00
Planuri pe termen lung la Kremlin. Rusia pune la bătaie 10 miliarde de dolari din bugetul federal pentru a obține controlul total în Ucraina ocupată
INEDITHoț de cai, identificat de polițiști după forma urechii. „Helixul superior prezintă aceeași curbură, antitragusul este oblic”
09:43
Hoț de cai, identificat de polițiști după forma urechii. „Helixul superior prezintă aceeași curbură, antitragusul este oblic”
MILITARNordul Îndepărtat, miză uriașă. Strategia arctică a Rusiei și Chinei complică planurile de securitate ale NATO
09:00
Nordul Îndepărtat, miză uriașă. Strategia arctică a Rusiei și Chinei complică planurile de securitate ale NATO
Mediafax
Alertă la Chimcomplex Râmnicu Vâlcea: scurgere de clor. Trei persoane au ajuns la spital
Digi24
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
Cancan.ro
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep'
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Adevarul
Orașul bihorean cu mai puțin de 10.000 de locuitori și o centură spectaculoasă. Cum a prins viteză infrastructura din jurul Oradiei
Mediafax
Presa maghiară, VERDICT despre România: De ce nu mai este „țara-model” din regiune
Click
Horoscop 13-19 noiembrie. Urmează o perioadă dificilă pentru Berbeci, Taurii au parte de oportunități financiare și profesionale
Digi24
Șoferul român de TIR nu e de vină pentru accidentul din Bulgaria. Cum s-ar fi produs de fapt tragedia, ipoteza anchetatorilor
Cancan.ro
Tabel pensii. Ce pensie vei primi la bătrânețe, dacă ai lucrat 40 de ani cu carte de muncă, în funcție de job-ul tău
Ce se întâmplă doctore
Cum să slăbești fără să pui kilogramele la loc. Băutura pe care Vlad Ciurea o recomandă după masă
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
O Dacia Duster 2025 este scoasă la vânzare cu mai puțin de 50.000 KM la bord. Ce preț cere proprietarul?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Oamenii de știință au găsit dovezi ale apei primordiale la marginea Sistemului Solar
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
COMUNICATHELLENiQ ENERGY anunță un plan de investiții de peste un miliard de euro în România, prin intermediul companiei sale locale din domeniul energiei din surse regenerabile.
10:38
HELLENiQ ENERGY anunță un plan de investiții de peste un miliard de euro în România, prin intermediul companiei sale locale din domeniul energiei din surse regenerabile.
ULTIMA ORĂGeorge Simion îl acuză pe Nicușor Dan că a orchestrat demiterea lui Bolojan, instalarea unui alt premier și blocarea protestului pentru Georgescu: ”Ori minte el, ori mint eu. A treia posibilitate nu există”
10:30
George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că a orchestrat demiterea lui Bolojan, instalarea unui alt premier și blocarea protestului pentru Georgescu: ”Ori minte el, ori mint eu. A treia posibilitate nu există”
EMISIUNIGeorge Buhnici, invitat la „Podcast cu Prioritate” #117 by ProMotor. De la iPhone și Ferrari până la America lui Trump și investițiile chineze în România
10:25
George Buhnici, invitat la „Podcast cu Prioritate” #117 by ProMotor. De la iPhone și Ferrari până la America lui Trump și investițiile chineze în România
FLASH NEWSNegocierile de pace în Ucraina, blocate din nou de Putin: „Trupele străine trimise la Kiev vor deveni ținte legitime”. Europa respinge condițiile Rusiei
10:24
Negocierile de pace în Ucraina, blocate din nou de Putin: „Trupele străine trimise la Kiev vor deveni ținte legitime”. Europa respinge condițiile Rusiei
FINANȚEPIB-ul României, creștere cu 2,1% în trimestrul III. Totuși, pe primele nouă lumi, economia este pe minus
09:59
PIB-ul României, creștere cu 2,1% în trimestrul III. Totuși, pe primele nouă lumi, economia este pe minus
FLASH NEWSNicușor Dan, la primul summit european dedicat exclusiv inteligenței artificiale. România cere măsuri împotriva atacurilor cibernetice
09:32
Nicușor Dan, la primul summit european dedicat exclusiv inteligenței artificiale. România cere măsuri împotriva atacurilor cibernetice

Cele mai noi

Trimite acest link pe