Presa maghiară: Comisia Europeană a aprobat 4 milioane de euro pentru pentru a promova cătina și carnea de pui românească în țările asiatice

Comsia Europeană a aprobat un proiect de 4 milioane de euro pentru a promova produsele de cătină și carnea de pui de producție românească pe piețe din Japonia și Thailanda, transmite publicația agricolă magiară Agroinform.hu.

Produsele agloalimentare din România ar urma să devină mai cunoscute și să fie comercializate pe piețele externe. Vor fi promovate sucurile de cătină cu ghimbir sau cu mere, nectaruri, cătină uscată și măcinată și uleiul de cătină. Vor fi incluse în program și produsele pe bază de cătină îmbogățite cu colagen, ginseng și apilarnil.



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De asemenea. Comisia Europeană va promova și carnea de pui românească în cadsrul programelor din campania europeană „Enjoy, it’s from Europe” pentru anul 2026.

Banii provin din programele „SIMPLE”, gestionate de Comisia Europeană și de statele membre UE. Contribuția UE pentru cele două proiecte de cătină și carne de pui ar putea ajunge la 4 milioane de euro.

Comisia Europeană, care a încheiat la începutul anului acorduri comerciale istorice de liber schimb cu MERCOSUR și cu India, a alocat 205 milioane de euro pentru a promova produsele agroalimentare de producție europeană.

Sursa Foto: Envato