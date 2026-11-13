PIB-ul României, creștere cu 2,1% în trimestrul III. Totuși, pe primele nouă lumi, economia este pe minus

Institutul Național de Statistică (INS) informează că Produsul Intern Brut (PIB) al României a crescut cu 2,1% în trimestrul al treilea din 2026 comparativ cu trimestrul precedent. Cu toate acestea, economia a înregistrat o scădere de 1% în primele nouă luni ale anului, raportat la aceeași perioadă din 2025, pe seria ajustată sezonier.

Mediafax a analizat datele INS și observă că Produsul Intern Brut (PIB) în trimestrul III din 2026 a înregistrat o creștere de 0,1% faţă de acelaşi trimestru din anul 2025 pe seria brută şi o creștere de 0,3% pe seria ajustată sezonier.

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Nazare așteaptă „revenirea” în trimestrul III

În trimestrul III din 2026, comparativ cu trimestrul anterior, PIB-ul a crescut cu 2,1%. INS arată că, în primele nouă luni din 2026, PIB-ul a scăzut cu 0,3% comparativ cu perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2025 pe seria brută şi cu 1,0% pe seria ajustată sezonier.

Reprezentanții INS precizează că seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii estimărilor pentru trimestrul III 2026, fiind revizuită faţă de varianta publicată în octombrie 2026.

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare anunțat joi seara că prognozele bugetare pentru 2027 arată o creștere economică de 1,7-1,8. Nazare a mai dezvăluit că se așteaptă ca trimestrul trei să fie unul „de revenire”.