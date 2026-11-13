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Negocierile de pace în Ucraina, blocate din nou de Putin: „Trupele străine trimise la Kiev vor deveni ținte legitime”. Europa respinge condițiile Rusiei

Negocierile de pace în Ucraina, blocate din nou de Putin:
Negocieri de pace la Moscova - Foto: X/@mfa_russia
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Eforturile de pace conduse de administrația Trump par să nu aibă niciun sorți de izbândă, după ce Vladimir Putin  s-a arătat din nou extrem de rigid în timpul negocierilor cu emisiarii americani și chiar a amenințat că Rusia va ataca orice trupe străine desfășurate în Ucraina. Mai mult, Kremlinul insistă asupra controlului asupra a patru regiuni ucrainene, deși Rusia nu le controlează de facto în integralitate.

Președintele rus Vladimir Putin a transmis SUA că Moscova nu va accepta desfășurarea unor forțe internaționale de menținere a păcii în Ucraina și că orice contingent militar străin trimis pe teritoriul ucrainean riscă să devină ținta atacurilor rusești, confirmând astfel temerile Kievului cu privire la intențiile Rusiei de reluarea a războiului, potrivit The Guardian.

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Avertismentul a fost formulat joi, la Kremlin, în timpul discuțiilor cu emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff, care încearcă, în zadar, să identifice o soluție diplomatică pentru încheierea războiului.

Sursa video – X/@mfa_russia

Putin și-a menținut și revendicările maximale în privința teritoriilor ucrainene, insistând că Rusia trebuie să obțină controlul integral asupra celor patru regiuni ucrainene pe care Moscova susține că le-a anexat, deși acestea nu se află sub controlul trupelor ruse.

Dictatorul de la Moscova a descris eventuala prezență a unor trupe străine de menținere a păcii drept o „continuare a războiului”.

Poziția Kremlinului contrastează puternic cu declarațiile recente ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care afirmase că există o „fereastră de oportunitate” pentru încheierea unui acord de pace înainte de sfârșitul anului 2026.

Witkoff confirmă prezența Europei la masa următoarelor negocieri

Vizita lui Witkoff și Kushner la Moscova a urmărit inclusiv stabilirea modului în care statele europene vor participa la viitoarele negocieri. Potrivit a două persoane familiarizate cu discuțiile, implicarea Europei a reprezentat unul dintre obiectivele deplasării.

La plecarea din capitala Rusiei, Steve Witkoff a confirmat că reprezentanții europeni vor fi incluși în următoarea rundă de negocieri.

„Sunt partenerii noștri și este important ca ei să fie implicați”, a declarat emisarul lui Trump prezent la discuțiie cu Putin.

Cei doi reprezentanți ai Washingtonului urmează să ajungă astăzi la Dublin, în Irlanda, pentru o întâlnire cu Zelenski, căruia îi vor prezenta rezultatele discuțiilor cu Putin.

Premierul britanic Andy Burnham a anunțat, la rândul său, că Jonathan Powell, consilierul pentru securitate națională al Marii Britanii, va participa la negocierile programate la Berlin.

Europa respinge condițiile Rusiei

Pe fondul contactelor diplomatice desfășurate la Moscova, Abu Dhabi și în capitalele europene, Rusia încearcă să includă negocierile privind Ucraina într-o discuție mai amplă despre viitorul securității europene.

Kaja Kallas, șefa diplomației Uniunii Europene, a respins ideea că Europa ar avea nevoie de un nou sistem de securitate înainte ca Rusia să își respecte angajamentele existente.

„Avem deja o arhitectură de securitate europeană în vigoare. Problema este că Rusia nu respectă aceste acorduri, așa că, în acest moment, accentul ar trebui pus pe faptul ca Rusia să-și respecte efectiv obligațiile … și să nu mai atace din nou o altă țară”, a declarat Kallas, făcând referire la acordurile de la Helsinki și la Memorandumul de la Budapesta, documente care consacră principii privind securitatea și integritatea teritorială a statelor, inclusiv a Ucrainei.

BRUSSELS, BELGIUM – DECEMBER 15: European Union High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Kaja Kallas holds a press conference while attending a meeting of EU foreign ministers in Brussels, Belgium, on December 15, 2025. Dursun Aydemir / Anadolu/ABACAPRESS.COM

Kallas consideră că discuțiile despre o nouă arhitectură de securitate europeană reprezintă o „distragere a atenției” atât timp cât nu există un armistițiu.

Un alt subiect care provoacă divergențe este desemnarea unui negociator unic pentru Europa, variantă susținută atât de Washington, cât și de Moscova.

„Odată ce va fi numit un reprezentant, un negociator-șef autorizat să vorbească în numele Europei, va avea loc un dialog între cele patru părți”, a declarat Putin.

Vladimir Putin | Foto – Mediafax

Liderii Uniunii Europene urmează să abordeze vineri această problemă, însă până în prezent nu au ajuns la un acord privind desemnarea unei singure persoane. Un oficial european a explicat că instituțiile UE vor reprezenta Uniunea în negocierile care privesc competențele acesteia și a exclus perspectiva unei decizii imediate.

„Mă aștept la un acord privind un reprezentant special? Răspunsul meu este nu, nu mă aștept”, a afirmat oficialul.

Kaja Kallas a sugerat că ar putea participa la discuții în calitate de înalt reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, împreună cu António Costa, președintele Consiliului European.

Subiectul este discutat în contextul summitului Comunității Politice Europene de la Dublin, unde se reunesc peste 45 de lideri de pe continent. Rusia și Belarus nu participă la întâlnire.

Președintele francez Emmanuel Macron a redus importanța dezbaterii privind desemnarea unui singur negociator, insistând că prioritare sunt obiectivele concrete ale discuțiilor.

„Conținutul determină formatul”, a declarat Macron.

Liderul francez a făcut referire și la diminuarea sprijinului american pentru securitatea europeană, subliniind că statele continentului trebuie să își păstreze capacitatea de decizie.

„Nu mai există sprijin din partea SUA. Așadar, dacă există unele medieri, foarte bine. Dar, în cele din urmă, noi vom fi cei care vom defini și vom decide asupra securității noastre viitoare ca europeni”, a spus Macron, referindu-se la demersurile conduse de Kushner și Witkoff.

Cancelarul german Friedrich Merz a susținut că prioritatea trebuie să fie disponibilitatea Kremlinului pentru negocieri, nu alegerea unui reprezentant european.

„Nu este vorba despre persoane. Ceea ce contează este ca Putin să fie pregătit să poarte discuții”, a declarat Merz.

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