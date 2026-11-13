George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că a orchestrat demiterea lui Bolojan, instalarea unui alt premier și blocarea protestului pentru Georgescu: ”Ori minte el, ori mint eu. A treia posibilitate nu există”

Președintele AUR, George Simion, a lansat un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, după ce acesta a criticat formațiunea politică și a susținut că intrarea AUR la guvernare ar fi dus, într-o săptămână, la retrogradarea ratingului de țară. Simion îl acuză pe șeful statului că minte în legătură cu implicarea sa în negocierile politice din acest an și susține că acesta și-a depășit rolul constituțional de mediator.

Simion: ”Considerăm afirmațiile sale ca fiind scandaloase, că a depășit orice limită, minte continuu”

Simion respinge afirmațiile președintelui și consideră că acesta a depășit limitele rolului de mediator pe care îl are potrivit Constituției. Liderul AUR susține că implicarea lui Nicușor Dan în negocierile politice nu s-ar fi limitat la discuții, ci ar fi vizat inclusiv schimbarea premierului și influențarea desemnărilor pentru această funcție.

„Referitor la Nicușor Dan, considerăm afirmațiile sale ca fiind scandaloase, că a depășit orice limită, iar poziția noastră este că Nicușor Dan minte continuu, în mod repetat, de foarte multe ori.

Nicușor Dan minte în ceea ce privește ceea ce am spus noi că s-a întâmplat anul acesta cu privire la implicarea sa în evenimentele sociopolitice: a vrut ca Ilie Bolojan să nu mai fie premierul României, s-a implicat direct în demiterea lui Bolojan, s-a implicat direct în dorința de instalare a lui Veștea ca premier, pe tot parcursul acelor încercări penibile, a pus la cale desemnarea lui Mureșan, știind că nu o să treacă, pentru ca ulterior să-l propună pe Niculescu. A implicat toate instituțiile statului, a dat ordin ca să nu existe o manifestație de susținere a lui Georgescu.

Și vreau să spun un lucru clar: ori minte Nicușor Dan, ori mint eu cu privire la toată această cronologie. A treia posibilitate nu există. Cer românilor să gândească cu mintea lor și să aprecieze ei, având în vedere tot ce s-a întâmplat, cine minte: ori eu, ori Nicușor Dan.

De mult și-a depășit mandatul de mediator. Încercările lui penibile de a vorbi frumos despre votanții noștri arată că are un comportament divergent. Toată lumea știe. Nu mă voi opri din a spune ceea ce vedem noi ca fiind adevărat: împăratul este gol. Sperăm ca lumea să deschidă ochii și să vadă acest lucru”, a declarat George Simion.