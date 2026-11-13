Nicușor Dan, la primul summit european dedicat exclusiv inteligenței artificiale. România cere măsuri împotriva atacurilor cibernetice

Președintele Nicușor Dan participă vineri la Dublin, în Irlanda, la prima reuniune informală a Consiliului European dedicată exclusiv inteligenței artificiale. Șeful statului va susține accelerarea dezvoltării acestei tehnologii în Uniunea Europeană, dar și întărirea măsurilor de securitate în fața atacurilor cibernetice care afectează inclusiv România.

Potrivit Administrației Prezidențiale, reuniunea informală a Consiliul European este programtă vineri de la ora 12.00 la The Convention Centre Dublin din Irlanda.

”Întâlnirea marchează prima discuție la nivel de lideri dedicată exclusiv inteligenței artificiale (AI)”, arată sursa citată.

La dezbateri vor participa și Arthur Mensch, directorul general al companiei Mistral AI, și Geoffrey Hinton, laureat al Premiului Nobel.

Nicușor Dan va susține dezvoltarea parteneriatelor cu Statele Unite, Canada și Japonia. ”Nicușor Dan va puncta urgența ca Uniunea Europeană să-și accelereze eforturile în cursa globală pentru dezvoltarea AI, evitând noi dependențe critice și orientându-se spre parteneriate cu SUA, Canada și Japonia”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.

România cere măsuri împotriva atacurilor cibernetice

Președintele va atrage atenția și asupra implicațiilor AI asupra societății și pieței muncii, dar și asupra riscurilor de securitate. ”Actorii maligni folosesc inteligența artificială pentru a lansa atacuri cibernetice, țara noastră fiind printre statele membre afectate de aceste acțiuni. În condițiile în care aceste incidente sunt, în fapt, atacuri la adresa democrațiilor, Președintele României va pleda pentru utilizarea la maximum a legislației europene și dezvoltarea cooperării cu partenerii internaționali pentru a asigura utilizarea în siguranță a AI la nivel global”, se mai spune în comunicat.