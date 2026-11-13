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George Buhnici, invitat la „Podcast cu Prioritate” #117 by ProMotor. De la iPhone și Ferrari până la America lui Trump și investițiile chineze în România

George Buhnici, invitat la „Podcast cu Prioritate” #117 by ProMotor. De la iPhone și Ferrari până la America lui Trump și investițiile chineze în România
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ProMotor continuă seria conversațiilor cu personalități din lumea tehnologiei, automobilelor și mediului online. Luni, 16 noiembrie 2026, de la ora 12:00, pe canalul de YouTube ProMotor România va fi difuzat episodul cu numărul 117 al emisiunii „Podcast cu Prioritate”, moderat de Marius Vișan și avându-l ca invitat pe George Buhnici, jurnalist și creator de conținut cunoscut pentru pasiunea sa pentru tehnologie și automobile.

Noul episod propune o discuție despre evoluția mașinilor, dar și despre schimbările economice și politice care influențează industria auto și tehnologică.

Unul dintre subiectele abordate este evoluția iPhone-ului, de la modelele care au schimbat industria telefoanelor mobile până la generațiile actuale.

Conversația va explora limitele schimbărilor de design, motivele pentru care producătorii păstrează anumite elemente familiare și felul în care inovația tehnologică influențează alegerile consumatorilor.

Cum este să conduci un Ferrari? George Buhnici povestește experiențele sale

Pasiunea pentru automobile ocupă un loc important în noul episod. George Buhnici va vorbi despre experiențele sale la volanul unor modele Ferrari și despre senzațiile pe care le oferă automobilele sport ale constructorului italian.

Un moment special al discuției este dedicat modelului Ferrari Luce, proiectul electric al mărcii italiene. Invitatul va povesti despre experiența de a urca la bordul acestuia și despre impresiile sale legate de direcția în care se îndreaptă Ferrari.

Discuția va aborda și relația dintre tehnologie, performanță și emoția condusului, într-o perioadă în care electrificarea schimbă inclusiv segmentul automobilelor exclusiviste.

America lui Trump și investițiile chineze în România

Dincolo de tehnologie și mașini, conversația se va îndrepta către experiențele lui George Buhnici în Statele Unite. Invitatul va povesti cum a perceput viața din America și schimbările din societatea americană în timpul administrației Donald Trump.

Un alt subiect de discuție îl reprezintă investițiile chineze în România și interesul tot mai mare al producătorilor auto din China pentru piața europeană. În acest context, va fi abordat și cazul BYD, companie care intenționează să dezvolte în România, în următorii doi-trei ani, o rețea de stații de încărcare ultra-rapidă Flash Charging, în special pe autostrăzi și în zonele cu trafic intens.

Episodul va reuni astfel teme din industria auto, tehnologie și economie, într-o conversație despre schimbările care modelează lumea în care trăim.

Noua ediție „Podcast cu Prioritate” este realizată cu sprijinul partenerilor SANADOR și Allianz-Țiriac Asigurări. Episodul cu numărul 117, moderat de Marius Vișan, va fi disponibil luni, 16 noiembrie, începând cu ora 12:00, pe canalul de YouTube ProMotor România.

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