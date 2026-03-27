Vești bune de pe Autostrada Transilvania. Șeful CNAIR anunță că stadiul lucrărilor este de 94% între Nădășelu și Zimbor. O altă secțiune a depășit 98%

Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a transmis într-o postare pe rețelele de socializare că stadiul fizic pe secțiunile dintre Nădășelu și Zimbor, parte din Autostrada Transilvania, a ajuns la 94%. Acesta a mai spus că pe secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului, stadiul fizic al lucrărilor a depășit deja 98%. 

Vezi galeria foto
4 poze

Cristian Pistol a prezentat și imagini de la lucrările pe secțiunile dintre Nădășelu și Zimbor. Potrivit șefului CNAIR, constructorul român Spedition UMB este mobilizat în şantier cu 500 de muncitori şi 131 de utilaje şi aşterne strat uzură pe calea 1, între km 19+100 şi km 20+500.

„Vești bune de pe Autostrada Transilvania (#A3)! Pe secțiunile dintre Nădășelu și Zimbor (30,6 km), stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 94%! Constructorul român Spedition UMB este mobilizat în șantier cu 500 de muncitori și 131 de utilaje și execută acum:
• așternere strat uzură pe calea 1 (între km 19+100 și km 20+500)
• montare parapet median
• consolidări
• execuție separator hidrocarburi
• montare instalații electrice pentru iluminat
În paralel, UMB lucrează intens la Nodul Rutier Românași, care va asigura descărcarea în DN1F și DJ108A pentru întreg tronsonul Târgu Mureș – Poarta Sălajului (155 km), până la finalizarea secțiunii Poarta Sălajului – Zalău (inclusiv Tunelul Meseș)”, a scris directorul CNAIR pe Facebook. 
Șeful CNAIR spune, de asemenea, că UMB lucrează în paralel și la Nodul Rutier Românași, care va asigura descărcarea în DN1F și DJ108A pentru tronsonul Târgu Mureș – Poarta Sălajului. Pe acest șantier sunt mobilizați 64 de muncitori și 38 de utilaje, iar stadiul lucrărilor este de 45%. De asemenea, Cristian Pistol a vorbit și despre secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului și a anunșat că Spedition UMB a depășit deja 98% progres.
„Stadiul fizic la Nodul Rutier Românași a ajuns la 45%. Toate aceste șantiere vor fi finalizate anul acesta, la fel ca și secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului (12,24 km), unde tot Spedition UMB a depășit deja 98% progres! Valoarea însumată a celor 3 contracte (finanțate prin Programul Transport 2021-2027) este de aproximativ 2,53 miliarde lei (fără TVA). Construcția Autostrăzii Transilvania este esențială atât pentru dezvoltarea economiei românești, cât și pentru optimizarea rutelor europene de transport în actualul context geo-politic”.

RECOMANDAREA AUTORULUI: 

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe