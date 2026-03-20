Ciprian Șerban anunță construirea unui nou drum expres în România. În cât timp ar urma să fie gata

Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, Ciprian Șerban a anunțat că Proiectul Drumului Expres Aeroportul Henri Coandă (Otopeni) – Autostrada A0 a intrat, începând de astăzi, în etapa licitației pentru proiectare și execuție

”UN NOU DRUM EXPRES ÎN ROMÂNIA

Proiectul Drumului Expres Aeroportul Henri Coandă (Otopeni) – Autostrada A0 intră, de astăzi, în etapa licitației pentru proiectare și execuție.

Este un nou drum de mare viteză pe care îl vom construi în România, primul drum expres din județul Ilfov și o conexiune strategică în perspectiva realizării viitorului Terminal 2 al celui mai important aeroport din România.

Prin această nouă investiție a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii vom asigura o infrastructură modernă, atât pentru transportul pasagerilor spre noul Terminal, cât și al mărfurilor spre zona Cargo. Totodată, prin această conexiune cu inelul de autostradă al Bucureștiului, va fi facilitat accesul utilajelor și materialelor de construcții pe șantierul terminalului.

În același timp, asigurăm comunităților din județ un acces mai rapid la Autostrada A0, reducând semnificativ timpul de călătorie și aglomerația din trafic.

Contractul pentru construirea acestui drum expres, pe care Compania Națională de Investiții Rutiere l-a lansat în licitație, are o valoare estimată de 454 milioane lei, iar constructorii pot depune ofertele până la termenul de 30.04.2026.