Prima pagină » Știri externe » Trump pune presiune pe Ucraina să negocieze „rapid” un acord, înaintea discuțiilor cu Rusia de la Geneva

Trump pune presiune pe Ucraina să negocieze „rapid” un acord, înaintea discuțiilor cu Rusia de la Geneva

Mihai Tănase
17 feb. 2026, 08:21, Știri externe
Trump pune presiune pe Ucraina să negocieze „rapid” un acord, înaintea discuțiilor cu Rusia de la Geneva
Donald Trump - Foto: Mediafax foto

Președintele Donald Trump a cerut Ucrainei să negocieze „rapid” un acord, înaintea discuțiilor trilaterale cu Rusia și SUA de la Geneva.

Președintele Donald Trump a declarat luni că Ucraina trebuie să se așeze cât mai repede la masa negocierilor, pe fondul pregătirilor pentru o nouă rundă de discuții cu Rusia, programată marți, la Geneva, potrivit The Guardian.com.

„Ucraina ar trebui să vină la masa negocierilor și rapid”, a spus Trump la bordul avionului Air Force One.

Marți, la Geneva, începe o nouă rundă de discuții trilaterale între Ucraina, Rusia și Statele Unite, în încercarea de a găsi o soluție diplomatică pentru încheierea războiului declanșat de Moscova.

Ploaie de rachete și drone rusești în Ucraina

Declarațiile liderului de la Casa Albă vin într-un context extrem de complicat, mai ales pentru Ucraina. Înaintea discuțiilor de la Geneva, Rusia a lansat un nou atac major asupra Ucrainei, folosind rachete hipersonice și drone.

Potrivit Forțelor aeriene ucrainene, în noaptea de duminică spre luni, armata rusă a lansat patru rachete de croazieră hipersonice Zircon, o rachetă balistică Iskander-M și o rachetă ghidată Kh-31P.

Apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să intercepteze doar două dintre rachetele hipersonice Zircon, despre care conducerea de la Moscova susține că pot ocoli orice sistem de apărare antiaeriană existent sau potențial. Una dintre rachete a lovit un obiectiv din Ucraina, fără ca autoritățile militare să precizeze ținta.

„În prezent, sunt adunate informații despre celelalte trei rachete inamice” utilizate în atacul nocturn, transmit autoritățile ucrainene.

În același bombardament, Rusia a folosit 62 de drone cu rază lungă de acțiune, dintre care 52 au fost neutralizate, iar alte nouă au lovit diverse obiective de pe teritoriul ucrainean.

De cealaltă parte, autoritățile ruse au anunțat un atac masiv ucrainean cu drone asupra regiunii de graniță Briansk, descris drept cel mai amplu de la începutul războiului. Potrivit Moscovei, o parte a locuitorilor din această regiune au rămas duminică fără electricitate și căldură.

Recomandarea autorului:

Trump lovește tot mai puternic în punctul vulnerabil al Rusiei pentru a-l forța pe Putin să facă pace în Ucraina

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Decizie controversată luată de Muzeul Britanic. Se renunță la termenul „Palestina” în unele expoziții istorice din galeriile Orientului Mijlociu
10:12
Decizie controversată luată de Muzeul Britanic. Se renunță la termenul „Palestina” în unele expoziții istorice din galeriile Orientului Mijlociu
LIVE UPDATE Război în Orientul Mijlociu, ziua 864. Trump se implică în negocierile nucleare cu Iranul
09:58
Război în Orientul Mijlociu, ziua 864. Trump se implică în negocierile nucleare cu Iranul
TURISM „Arcul îndrăgostiților”, un simbol turistic din Italia, s-a prăbușit în mare chiar de Ziua Îndrăgostiților după un val de furtuni violente
09:37
„Arcul îndrăgostiților”, un simbol turistic din Italia, s-a prăbușit în mare chiar de Ziua Îndrăgostiților după un val de furtuni violente
FLASH NEWS Atac armat la un meci de hochei din Rhode Island, SUA, soldat cu trei morți și trei răniți
09:03
Atac armat la un meci de hochei din Rhode Island, SUA, soldat cu trei morți și trei răniți
CONTROVERSĂ Havana, presată de Trump să încheie un acord cu Washingtonul: „Cuba este în prezent o națiune în faliment. Trebuie să negocieze cu SUA”
07:49
Havana, presată de Trump să încheie un acord cu Washingtonul: „Cuba este în prezent o națiune în faliment. Trebuie să negocieze cu SUA”
APĂRARE Trump anunță că va decide curând asupra noilor livrări de arme pentru Taiwan, după avertismentele Chinei
07:23
Trump anunță că va decide curând asupra noilor livrări de arme pentru Taiwan, după avertismentele Chinei
Mediafax
Economia Rusiei se apropie de „zona morții”. Ce arată noile date economice?
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Cancan.ro
Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe 'Măcelarul lui Bebino'. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Noua ordine din AUR. Ce ascunde, de fapt, promovarea tandemului Dungaciu-Peiu: „Creează impresia de specializare”
Mediafax
Uitați de păpuși și mașinuțe. Copiii ar trebui să se joace cu teluri și zdrobitoare de cartofi pentru a se dezvolta mai bine
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Cancan.ro
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
Ce se întâmplă doctore
Zodia care dă lovitura în luna martie! Noroc divin și schimbări spectaculoase pentru acest nativ
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Testele ADAC arată un paradox: impactul la 35 km/h poate fi mai periculos decât la 50 km/h
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Astronomii încearcă să rezolve misterul unei comete care și-a schimbat direcția de rotație
ULTIMA ORĂ Diana Buzoianu anunţă că s-au încheiat înscrierile pentru postul de şef al Romsilva. Pe 19 martie se va afişa lista cu candidaţii admişi pentru examen
10:19
Diana Buzoianu anunţă că s-au încheiat înscrierile pentru postul de şef al Romsilva. Pe 19 martie se va afişa lista cu candidaţii admişi pentru examen
CONTROVERSĂ Președintele Hyatt Hotels, Thomas Pritzker, a anunțat că demisionează după apariția legăturilor cu Jeffrey Epstein
09:48
Președintele Hyatt Hotels, Thomas Pritzker, a anunțat că demisionează după apariția legăturilor cu Jeffrey Epstein
SPORT Dorinel Munteanu tună la adresa ARBITRAJULUI: „Din păcate, sunt alte partide şi mai grav afectate. Ar trebui să aibă puţin discernământ”
09:14
Dorinel Munteanu tună la adresa ARBITRAJULUI: „Din păcate, sunt alte partide şi mai grav afectate. Ar trebui să aibă puţin discernământ”
ALERTĂ Intervenții în lanț pe munte. În ultimele 24 de ore, peste 100 de turiști au fost salvați, alte zeci au ajuns la spital
09:09
Intervenții în lanț pe munte. În ultimele 24 de ore, peste 100 de turiști au fost salvați, alte zeci au ajuns la spital
METEO Vremea se schimbă radical în martie. ANM anunță temperaturi neobișnuite pentru prima lună de primăvară
08:49
Vremea se schimbă radical în martie. ANM anunță temperaturi neobișnuite pentru prima lună de primăvară

Cele mai noi

Trimite acest link pe