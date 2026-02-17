Trump pune presiune pe Ucraina să negocieze „rapid” un acord, înaintea discuțiilor cu Rusia de la Geneva

Președintele Donald Trump a cerut Ucrainei să negocieze „rapid” un acord, înaintea discuțiilor trilaterale cu Rusia și SUA de la Geneva.

Președintele Donald Trump a declarat luni că Ucraina trebuie să se așeze cât mai repede la masa negocierilor, pe fondul pregătirilor pentru o nouă rundă de discuții cu Rusia, programată marți, la Geneva, potrivit The Guardian.com.

„Ucraina ar trebui să vină la masa negocierilor și rapid”, a spus Trump la bordul avionului Air Force One.

Marți, la Geneva, începe o nouă rundă de discuții trilaterale între Ucraina, Rusia și Statele Unite, în încercarea de a găsi o soluție diplomatică pentru încheierea războiului declanșat de Moscova.

Ploaie de rachete și drone rusești în Ucraina

Declarațiile liderului de la Casa Albă vin într-un context extrem de complicat, mai ales pentru Ucraina. Înaintea discuțiilor de la Geneva, Rusia a lansat un nou atac major asupra Ucrainei, folosind rachete hipersonice și drone.

Potrivit Forțelor aeriene ucrainene, în noaptea de duminică spre luni, armata rusă a lansat patru rachete de croazieră hipersonice Zircon, o rachetă balistică Iskander-M și o rachetă ghidată Kh-31P.

Apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să intercepteze doar două dintre rachetele hipersonice Zircon, despre care conducerea de la Moscova susține că pot ocoli orice sistem de apărare antiaeriană existent sau potențial. Una dintre rachete a lovit un obiectiv din Ucraina, fără ca autoritățile militare să precizeze ținta.

„În prezent, sunt adunate informații despre celelalte trei rachete inamice” utilizate în atacul nocturn, transmit autoritățile ucrainene.

În același bombardament, Rusia a folosit 62 de drone cu rază lungă de acțiune, dintre care 52 au fost neutralizate, iar alte nouă au lovit diverse obiective de pe teritoriul ucrainean.

De cealaltă parte, autoritățile ruse au anunțat un atac masiv ucrainean cu drone asupra regiunii de graniță Briansk, descris drept cel mai amplu de la începutul războiului. Potrivit Moscovei, o parte a locuitorilor din această regiune au rămas duminică fără electricitate și căldură.

