Vești triste pentru pensionari. Deși pensiile lor sunt efectiv sabotate de valoarea inflației, cea mai mare din Europa în acest moment, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a infirmat posibilitatea ca acestea să fie indexate în viitorul apropiat. Indexarea pensiilor cu inflația este prevăzută de lege. Analistul economic Adrian Negrescu apreciază că abia în anul 2028 seniorii se pot aștepta să le crească pensiile.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică seară că discuțiile despre o posibilă dezghețare a pensiilor sunt, în acest moment, „premature”, relatează Mediafax.

Nazare a spulberat speranțele seniorilor. În 2026 nu vor fi creșteri de pensii, căci nu se pot dezgheța fonduri

Alexandru Nazare (foto) a subliniat că orice majorare a pensiilor trebuie făcută „într-un mod sustenabil”, pe baza evoluțiilor lunare și a execuției bugetare. Însă, prioritatea acestui an este scăderea deficitului, context în care nu se pune problema creșterii de pensii ân 2026.

Oficialul a punctat că, înainte de a fi anunțate orice măsuri privind creșterea pensiilor, este obligatoriu ca autoritățile să poată demonstra o îmbunătățire „semnificativă” a situației bugetare. „Altfel, ar fi doar promisiuni sau angajamente”.

Nazare consideră că statul trebuie să schimbe modul în care au fost făcute în trecutul apropiat creșterile de salarii și pensii, „fără să avem sursele pentru aceste creșteri”.

”Fără această înghețare nu reușim să ne atingem ținta de deficit în 2026”, a mai afirmat ministrul. Nazare a mai explicat că, după „creșteri succesive, ani la rând, nesustenabile”, este greu de crezut că, în cadrul bugetului pe acest an, se pot opera dezghețări de fonduri, deci creșteri de pensii.

În 2028 sunt șanse pentru creșterea pensiilor, dacă ar crește numărul de angajați

Cunoscutul analist economic Adrian Negrescu confirmă că, până nu se va stabiliza deficitul record, autoritățile nu vor putea crește pensiile. Negrescu apreciază că, până nu se va depăși cercul vicios al împrumuturilor Executivului pentru asigurarea pensiilor, nu se poate lua în calcul o creștere a pensiilor. În viziunea economistului, abia în 2028 ar putea fi posibilă indexarea pensiilor, cu o condiție: să crească numărul angajaților care contribuie la bugetul de pensii.

”Atâta timp cât Guvernul se împrumută masiv pentru a plăti pensiile și salariile, e lesne de înțeles că o majorare a acestora poate interveni, probabil din 2028, plecând de la două condiții esențiale – în cazul pensiilor să crească numărul angajaților (contribuabilii la bugetul de pensii) iar în privința salariilor din sectorul bugetar să avem o reformă reală a aparatului public care sa genereze fondurile necesare”, a scris acesta pe contul său de socializare.

Specialistul avertizează că și în 2027 veniturile pensionarilor vor fi înghețate.

Noi abia reușim să acoperim cheltuielile statului prin împrumuturi în primul rând, pentru că economia suferă. Eu cred că pe această traiectorie trebuie să mergem probabil și în 2027, nu văd nici anul viitor de unde să luăm bani pentru a crește salariile fără această reformă absolut esențială pe care trebuie să o punem în practică în cheltuirea banilor publici, a mai declarat Negrescu la Antena 3.

Pentru pensii da, e o discuție care trebuie purtată, cum facem să aducem mai mulți angajați în economie, să creăm mai multe locuri de muncă

