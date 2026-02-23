Prima pagină » Actualitate » România, recordmenă într-un alt top negativ. Prețul încărcării electrice la mașini este la nivelul Austriei și dublu față de Spania

România, recordmenă într-un alt top negativ. Prețul încărcării electrice la mașini este la nivelul Austriei și dublu față de Spania

23 feb. 2026, 14:43, Actualitate
România, recordmenă într-un alt top negativ. Prețul încărcării electrice la mașini este la nivelul Austriei și dublu față de Spania

România este una din țările europene campioane la prețuri mari pentru încărcarea electrică a mașinilor, arată o analiză a Asociației Energia Inteligentă. Specialiștii apreciază că acest cost excesiv este rezultatul unei strategii comerciale deliberate, aplicate într-o piață considerată marginală, de tranzit și cu putere redusă de negociere.

România apare în aplicația Tesla cu un tarif de 0,43 euro/kWh, la fel ca în Austria și aproape dublu față de Spania sau Croația.

Prețul la consumatorul final, printre cele mai scumpe din Europa

În țara noastră, prețul de vânzare al energiei electrice la stațiile de încărcare auto, prețul la consumatorul final și prețul energiei electrice PZU se află printre cele mai scumpe din Europa.

Potrivit specialistului în energie Dumitru Chisăliță, acest preț ridicat „nu mai poate fi explicat prin accidente de piață sau fluctuații temporare”, ci este rezultatul „unei strategii comerciale deliberate, aplicate într-o piață considerată marginală, de tranzit și cu putere redusă de negociere”.

Lipsa unui flux constant în România duce la costuri de investiție și operare recuperate printr-un preț mai mare pe kwh

Deși este adevărat că România nu are cel mai scump curent din Europa, prețul angro al energiei electrice fiind chiar sub media UE în multe perioade, este o realitate faptul că șoferii care conduc mașini electrice plătesc printre cele mai mari tarife de încărcare publică, arată analiza realizată de AEI. Principala explicație vine din faptul că marii operatori globali de mașini electrice, precum Tesla, impun prețuri mai mari.

„Pentru Tesla, România nu este o piață de volum. Este o piață de siguranță, câteva stații bine plasate pe coridoare rutiere importante, destinate mai ales tranzitului regional. În lipsa unui flux constant de utilizatori locali, costurile de investiție și operare sunt recuperate printr-un preț mai mare pe kWh. Cu alte cuvinte, puțini plătesc mult, în loc ca mulți să plătească puțin. Această logică economică este ușor de înțeles din perspectiva companiei, dar greu de acceptat pentru consumatori. Mai ales când comparația cu alte țări din regiune este inevitabilă. Ungaria sau Polonia, cu tarife semnificativ mai mici demonstrează că diferența nu stă nici în geografie, nici în costul energiei, ci în nivelul de utilizare și concurența locală”, explică analiza.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Top 12. Experții de la „What Car?” au condus 12 mașini electrice până la „epuizare”. Ce marcă a ocupat locul I + Producătorul auto de la „coadă”

Cele 5 mașini electrice care au o autonomie de peste 500 km, în 2025. De la cât pornește cel mai ieftin model și cât de repede se încarcă

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Deputatul AUR Cosmin Corendea: „Nu ne miră că nu este luată în seamă moțiunea împotriva doamnei Țoiu. Bolojan îl apăra și pe Moșteanu”
16:29
Deputatul AUR Cosmin Corendea: „Nu ne miră că nu este luată în seamă moțiunea împotriva doamnei Țoiu. Bolojan îl apăra și pe Moșteanu”
JUSTIȚIE Primarul unei comune din Suceava, trimis în judecată de DNA pentru achiziții publice fictive. Prejudiciul depăşeşte 3,3 milioane de lei
16:19
Primarul unei comune din Suceava, trimis în judecată de DNA pentru achiziții publice fictive. Prejudiciul depăşeşte 3,3 milioane de lei
IMOBILIARE Orașul din România în care chiria unui apartament cu 2 camere este de doar 750 lei (150 €) acum, în februarie 2026
16:12
Orașul din România în care chiria unui apartament cu 2 camere este de doar 750 lei (150 €) acum, în februarie 2026
CONTROVERSĂ Ralf Schumacher, fratele campionului Michael Schumacher, se pregătește pentru nunta cu iubitul mai tânăr cu 14 ani. Cum a reacționat fosta sa soție
14:47
Ralf Schumacher, fratele campionului Michael Schumacher, se pregătește pentru nunta cu iubitul mai tânăr cu 14 ani. Cum a reacționat fosta sa soție
INCIDENT Obiceiul bizar al unui bărbat din Italia. A fost prins că mânca bucăți din brânzeturile scumpe din supermarket, apoi le lăsa la loc pe raft
14:43
Obiceiul bizar al unui bărbat din Italia. A fost prins că mânca bucăți din brânzeturile scumpe din supermarket, apoi le lăsa la loc pe raft
Mediafax
Europarlamentarii se pregătesc să suspende acordul comercial UE-SUA
Digi24
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Cancan.ro
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Val de comentarii după scandalul de pe Otopeni. „Sper să primească interdicție de a zbura”. Reacția Wizz Air despre refuzul îmbarcării
Mediafax
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale lui Trump
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
Cancan.ro
Primele imagini cu VĂDUVA lui Cotabiță, după ce a ieșit din AREST. A fost plasată la domiciliu și...
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mara Bănică să slăbească 15 kilograme în două luni. Ce dietă a ținut: „Mănânc ori de câte ori simt nevoia”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit că cintezele au culori preferate
FLASH NEWS SUA evacuează, de urgență, personalul american din Liban, pe fondul atacurilor israeliene în regiune. Anunțul ambasadei Statelor Unite
16:32
SUA evacuează, de urgență, personalul american din Liban, pe fondul atacurilor israeliene în regiune. Anunțul ambasadei Statelor Unite
CONTROVERSĂ A comandat un laptop extrem de ieftin de pe Temu. Ce a primit l-a lăsat fără cuvinte
16:17
A comandat un laptop extrem de ieftin de pe Temu. Ce a primit l-a lăsat fără cuvinte
EXCLUSIV Cristoiu critică prestația lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: A fost dezastru, mai bine nu se ducea/Întrebarea e cine l-a tras pe sfoară?
15:49
Cristoiu critică prestația lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: A fost dezastru, mai bine nu se ducea/Întrebarea e cine l-a tras pe sfoară?
EXCLUSIV Cristian Ghinea dă vina pe CCR pentru posibila pierdere a celor 231 de milioane de euro din PNRR: „Să sperăm că vom primi acești bani”
15:42
Cristian Ghinea dă vina pe CCR pentru posibila pierdere a celor 231 de milioane de euro din PNRR: „Să sperăm că vom primi acești bani”
FLASH NEWS MAE avertizează românii care călătoresc spre Mexic, după violențele izbucnite în contextul uciderii criminalului „El Mancho”
15:38
MAE avertizează românii care călătoresc spre Mexic, după violențele izbucnite în contextul uciderii criminalului „El Mancho”
HOROSCOP Zodia care va străluci mai mult ca niciodată în următorii 3 ani. Experții în astrologie anunță câștiguri uluitoare în bani pentru acești nativi
15:31
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată în următorii 3 ani. Experții în astrologie anunță câștiguri uluitoare în bani pentru acești nativi

Cele mai noi

Trimite acest link pe