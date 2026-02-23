România este una din țările europene campioane la prețuri mari pentru încărcarea electrică a mașinilor, arată o analiză a Asociației Energia Inteligentă. Specialiștii apreciază că acest cost excesiv este rezultatul unei strategii comerciale deliberate, aplicate într-o piață considerată marginală, de tranzit și cu putere redusă de negociere.

România apare în aplicația Tesla cu un tarif de 0,43 euro/kWh, la fel ca în Austria și aproape dublu față de Spania sau Croația.

Prețul la consumatorul final, printre cele mai scumpe din Europa

În țara noastră, prețul de vânzare al energiei electrice la stațiile de încărcare auto, prețul la consumatorul final și prețul energiei electrice PZU se află printre cele mai scumpe din Europa.

Potrivit specialistului în energie Dumitru Chisăliță, acest preț ridicat „nu mai poate fi explicat prin accidente de piață sau fluctuații temporare”, ci este rezultatul „unei strategii comerciale deliberate, aplicate într-o piață considerată marginală, de tranzit și cu putere redusă de negociere”.

Lipsa unui flux constant în România duce la costuri de investiție și operare recuperate printr-un preț mai mare pe kwh

Deși este adevărat că România nu are cel mai scump curent din Europa, prețul angro al energiei electrice fiind chiar sub media UE în multe perioade, este o realitate faptul că șoferii care conduc mașini electrice plătesc printre cele mai mari tarife de încărcare publică, arată analiza realizată de AEI. Principala explicație vine din faptul că marii operatori globali de mașini electrice, precum Tesla, impun prețuri mai mari.

„Pentru Tesla, România nu este o piață de volum. Este o piață de siguranță, câteva stații bine plasate pe coridoare rutiere importante, destinate mai ales tranzitului regional. În lipsa unui flux constant de utilizatori locali, costurile de investiție și operare sunt recuperate printr-un preț mai mare pe kWh. Cu alte cuvinte, puțini plătesc mult, în loc ca mulți să plătească puțin. Această logică economică este ușor de înțeles din perspectiva companiei, dar greu de acceptat pentru consumatori. Mai ales când comparația cu alte țări din regiune este inevitabilă. Ungaria sau Polonia, cu tarife semnificativ mai mici demonstrează că diferența nu stă nici în geografie, nici în costul energiei, ci în nivelul de utilizare și concurența locală”, explică analiza.

