Horațiu Potra ar fi leșinat în sala de judecată. Mercenarul și Călin Georgescu sunt judecați pentru tentativă de lovitură de stat

Ruxandra Radulescu
23 feb. 2026, 14:28, Justiție
Mercenarul Horațiu Potra ar fi leșinat în sala de tribunal a Curții de Apel București, unde s-a prezentat în dosarul în care este acuzat de acțiuni împotriva ordinii constituționale, transmite România TV. În sala de judecată, s-a aflat și fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, acuzat în același dosar.

Horațiu Potra s-a prezentat luni, 23 februarie, la Curtea de Apel București, în dosarul în care este acuzat acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. În aceeași cauză, mai figurează ca inculpați, fostul prezidențiabil, Călin Georgescu, precum și fiul și epotul mercenarului.

Instanţa ar urma să decidă, dacă poate începe procesul pe fond, după analizarea unor probe şi înscrisuri depuse la dosar.

La termenul din 22 decembrie 2025, judecătorul de cameră preliminară a încuviinţat cererea formulată de Horaţiu Potra privind depunerea la dosar a unui stick de memorie care conţine două înregistrări video şi a dispus citarea unui martor-asistent la percheziţia din 26 februarie 2025 de la locuinţa din Mediaş a lui Potra.

„Emite adresă către Primăria Municipiului Mediaş – Direcţia Poliţia Locală pentru a comunica dacă s-a solicitat organelor de poliţie deplasarea la adresa din municipiul Mediaş, (…) la data de 09.12.2024, în caz afirmativ urmând a fi înaintate înscrisurile întocmite şi constatările organelor de poliţie locală”, se mai arăta în soluţia pe scurt din 22 decembrie 2025.

La termenul din 11 februarie, Curtea de Apel Bucureşti a amânat cauza pentru luni, 23 februarie.

La termenul din 22 decembrie 2025, judecătorul de cameră preliminară a încuviinţat cererea lui Potra Horaţiu privind depunerea la dosar a unui memory stick Hama USB 3.0. 64 GB, care conţine două înregistrări video, precum şi cererea de emitere a unei adrese către Poliţia Locală Mediaş.

