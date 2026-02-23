Prima pagină » Actualitate » Ralf Schumacher, fratele campionului Michael Schumacher, se pregătește pentru nunta cu iubitul mai tânăr cu 14 ani. Cum a reacționat fosta sa soție

23 feb. 2026, 14:47, Actualitate
Fratele lui Michael Schumacher, Ralf Schumacher, se va căsători în luna mai cu iubitul său cu 14 ani mai tânăr, Etienne Bousquet-Cassagne. Bild a notat că cei doi intenționează să facă o petrecere de trei zile în Saint-Tropez pentru a sărbători evenimentul.

Fratele lui Michael Schumacher se căsătorește cu un bărbat cu 14 ani mai tânăr

În trecut, Ralf  fost căsătorit timp de 13 ani cu o femeie, cu care are și un fiu pe nume David. În 2024, fostul pilot de Formula 1 a anunțat că este atras de bărbați și s-a afișat alături de iubitul său cu 14 ani mai tânăr, Etienne Bousquet-Cassagne. Acum, la mai bine de un an de la momentul în care au făcut publică relația, cei doi au decis să se căsătorească și au anunțat o petrecere grandioasă în Saint-Tropez, acolo unde locuiesc împreună.
Bild a notat că invitațiile au fost deja trimise la zeci de prieteni și cunoștințe. Într-un interviu acordat anul trecut postului german RTL, Ralf a vorbit deja frumos despre logodnicul său. „Avem o armonie incredibilă și ne înțelegem perfect. Nu m-aș fi gândit niciodată că poate fi atât de minunat. Ar fi fantastic dacă ar rămâne așa pentru totdeauna.”
Cora, fosta soție a lui Ralf Schumacher, a suferit mult după ce tatăl copilului său a anunțat că este homosexual. La rândul ei, femeia și-a refăcut viața și, împreună cu actualul său partener, le-a urat viitorilor miri fericire: „Steven și cu mine le dorim lui Ralf și lui Étienne toate cele bune și mult noroc”, a declarat ea pentru tabloidul german.

