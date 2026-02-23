Ralf Schumacher, fratele campionului Michael Schumacher, se pregătește pentru nunta cu iubitul mai tânăr cu 14 ani. Cum a reacționat fosta sa soție

Fratele lui Michael Schumacher

Fratele lui Michael Schumacher se căsătorește cu un bărbat cu 14 ani mai tânăr

În trecut, Ralf fost căsătorit timp de 13 ani cu o femeie, cu care are și un fiu pe nume David. În 2024, fostul pilot de Formula 1 a anunțat că este atras de bărbați și s-a afișat alături de iubitul său cu 14 ani mai tânăr, Etienne Bousquet-Cassagne. Acum, la mai bine de un an de la momentul în care au făcut publică relația, cei doi au decis să se căsătorească și au anunțat o petrecere grandioasă în Saint-Tropez, acolo unde locuiesc împreună.

Bild a notat că invitațiile au fost deja trimise la zeci de prieteni și cunoștințe. Într-un interviu acordat anul trecut postului german RTL, Ralf a vorbit deja frumos despre logodnicul său. „Avem o armonie incredibilă și ne înțelegem perfect. Nu m-aș fi gândit niciodată că poate fi atât de minunat. Ar fi fantastic dacă ar rămâne așa pentru totdeauna.”

Cora, fosta soție a lui Ralf Schumacher, a suferit mult după ce tatăl copilului său a anunțat că este homosexual. La rândul ei, femeia și-a refăcut viața și, împreună cu actualul său partener, le-a urat viitorilor miri fericire: „Steven și cu mine le dorim lui Ralf și lui Étienne toate cele bune și mult noroc”, a declarat ea pentru tabloidul german.