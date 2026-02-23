Prima pagină » Actualitate » Cele mai frumoase mesaje și urări de Dragobete 2026. Cum să-ți surprinzi jumătatea

23 feb. 2026, 14:32, Actualitate
Cele mai frumoase mesaje și urări de Dragobete / Sursa FOTO: Envato

Dragobetele, sărbătoarea tradițională românească a iubirii, cade în fiecare an pe 24 februarie. În 2026, cei îndrăgostiți pot marca ziua prin mesaje romantice, declarații emoționante și mici gesturi care să celebreze iubirea.

Pentru români, Dragobetele este echivalentul autohton al Valentine’s Day.

Tradiția Dragobetelui

Această sărbătoare simbolizează nu doar dragostea, ci și începutul primăverii, aducând cu sine energia renașterii și a optimismului.

La noi în țară, bărbații aleg să transmită urări speciale către persoana iubită. Și, cum suntem în era IT, multe dintre aceste mesaje sunt digitale.

În folclorul românesc, Dragobetele este protectorul tinerilor îndrăgostiți. În trecut, pe 24 februarie, fetele și băieții participau la obiceiuri care simbolizau legături sentimentale și armonia cu natura.

Astăzi, sărbătoarea este un bun prilej de a spune „te iubesc” și de a adăuga un strop de romantism în viața de zi cu zi.

Mesaje de Dragobete 2026

Pentru cei care vor să transmită sentimente sincere, iată câteva exemple de mesaje potrivite pentru Dragobete 2026:

  • „De Dragobete îți promit că te voi iubi în fiecare zi ca și cum ar fi prima. Ești primăvara din sufletul meu”;
  • „Astăzi nu sărbătorim doar Dragobetele, ci iubirea noastră. Mulțumesc că îmi faci viața mai frumoasă”;
  • „La mulți ani de Dragobete! Îți trimit toată dragostea mea și un gând care spune simplu: te iubesc”;
  • „Dragostea noastră înflorește în fiecare zi. De Dragobete, îți ofer inima mea, din nou”;
  • „Ești motivul pentru care zâmbesc fără motiv. De 24 februarie, îți spun cât de mult însemni pentru mine”;
  • „Dragostea noastră a trecut prin multe, dar a rămas la fel de puternică. De Dragobete 2026, îți mulțumesc pentru fiecare clipă împreună”;
  • „Ești sprijinul meu, liniștea mea și bucuria mea. La mulți ani de Dragobete!”;
  • „Anii trec, dar iubirea noastră rămâne. Te aleg în fiecare zi”.

Însă, Dragobetele nu trebuie să fie întotdeauna solemn, așa că umorul poate întări relația și aduce veselie în cuplu. Iată exemple de mesaje haioase:

  • „Chiar dacă lași șosetele peste tot, tot te iubesc. La mulți ani de Dragobete!”;
  • „Promit să nu mănânc ultima felie de pizza… cel puțin astăzi”;
  • „Te iubesc mai mult decât cafeaua de dimineață. Și asta spune multe!”.

În fine, pentru cuplurile aflate la început de drum, Dragobetele este momentul perfect pentru a întări legătura:

  • „Este primul nostru Dragobete împreună, dar sper să fie doar începutul unei povești minunate”;
  • „Cu tine, totul pare mai simplu și mai frumos”;
  • „Primăvara începe în ochii tăi, iar Dragobetele o face și mai specială”.

DRAGOBETELE, sărbătorit în toată țara cu evenimente și prăjituri în formă de inimioară sau torturi speciale. Unele perechi s-au căsătorit pentru o zi

Orașul din Europa, considerat destinația perfectă de Ziua Îndrăgostiților. Nu e Paris, dar este comparat adesea cu Veneția

