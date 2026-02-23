Cele mai frumoase mesaje și urări de Dragobete 2026. Cum să-ți surprinzi jumătatea

Dragobetele, sărbătoarea tradițională românească a iubirii, cade în fiecare an pe 24 februarie. În 2026, cei îndrăgostiți pot marca ziua prin mesaje romantice, declarații emoționante și mici gesturi care să celebreze iubirea.
Pentru români, Dragobetele este echivalentul autohton al Valentine’s Day.
Această sărbătoare simbolizează nu doar dragostea, ci și începutul primăverii, aducând cu sine energia renașterii și a optimismului.
La noi în țară, bărbații aleg să transmită urări speciale către persoana iubită. Și, cum suntem în era IT, multe dintre aceste mesaje sunt digitale.
În folclorul românesc, Dragobetele este protectorul tinerilor îndrăgostiți. În trecut, pe 24 februarie, fetele și băieții participau la obiceiuri care simbolizau legături sentimentale și armonia cu natura.
Astăzi, sărbătoarea este un bun prilej de a spune „te iubesc” și de a adăuga un strop de romantism în viața de zi cu zi.
Pentru cei care vor să transmită sentimente sincere, iată câteva exemple de mesaje potrivite pentru Dragobete 2026:
Însă, Dragobetele nu trebuie să fie întotdeauna solemn, așa că umorul poate întări relația și aduce veselie în cuplu. Iată exemple de mesaje haioase:
În fine, pentru cuplurile aflate la început de drum, Dragobetele este momentul perfect pentru a întări legătura:
RECOMANDAREA AUTORULUI:
DRAGOBETELE, sărbătorit în toată țara cu evenimente și prăjituri în formă de inimioară sau torturi speciale. Unele perechi s-au căsătorit pentru o zi
Orașul din Europa, considerat destinația perfectă de Ziua Îndrăgostiților. Nu e Paris, dar este comparat adesea cu Veneția