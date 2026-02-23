Prima pagină » Știri externe » Farsa perfectă sau A.I.? Internetul este împărțit în două după ce un american cu vocea lui Donald Trump a intrat în direct la un post de televiziune

23 feb. 2026, 14:20, Știri externe
Pe zi ce trece, președintele american este implicat în diverse situații, unele mai serioase, altele mai amuzante. Duminică seara, un cetățean american, care s-a identificat drept „John Barron” și a cărui voce era identică cu cea a lui Donald Trump, a intrat în direct la emisiunea Washington Journal de pe C-SPAN pentru a deplânge anularea tarifelor vamale de către Curtea Supremă a SUA.

Întâmplarea face că pseudonimul „John Barron” este unul celebru, pe care Donald Trump l-a folosit în anii ’80 și ’90 pentru a vorbi cu jurnaliștii, dându-se drept propriul său purtător de cuvânt. Pe atunci, CNN a efectuat o anchetă care a stabilit că Donald Trump obișnuia să se dea drept altă persoană la telefon, dar făcea un efort minim pentru a-și ascunde vocea.

Americanul care a sunat la C-SPAN duminică seara a descris decizia Curții în privința tarifelor vamale ca fiind „practic cea mai proastă decizie” și i-a insultat în același timp pe liderii Partidului Democrat.

Toată această situație a declanșat o întreagă frenezie pe rețelele de socializare, unde internauții s-au împărțit în două tabere: cei care cred că apelantul este un imitator și alții care cred că Trump a revenit la vechile obiceiuri.

C-SPAN a emis un comunicat pentru a clarifica situația

La scurt timp după emisiune, rețeaua de televiziune C-SPAN a emis un comunicat în care a precizat clar că nu Donald Trump a fost cel care a intrat în direct prin telefon. Apelul a provenit de la un număr de telefon din centrul statului Virginia și, mai mult, în momentul apelului, Donald Trump se afla într-o întâlnire oficială la Casa Albă cu guvernatorii, un eveniment acoperit pe scară largă de presă.  Cu toate acestea, mulți utilizatori de pe rețelele sociale au rămas impresionați de calitatea imitației, pe care au considerat-o fie o farsă executată perfect, fie o utilizare a inteligenței artificiale pentru a clona vocea.

