Prima pagină » Actualitate » Prim pas spre oprirea dezmățului bugetar. Economist: S-au tăiat creșterile ”din pix” ale salariilor bugetarilor. Salarii înghețate până în 2028

Prim pas spre oprirea dezmățului bugetar. Economist: S-au tăiat creșterile ”din pix” ale salariilor bugetarilor. Salarii înghețate până în 2028

18 feb. 2026, 07:00, Actualitate
Prim pas spre oprirea dezmățului bugetar. Economist: S-au tăiat creșterile ”din pix” ale salariilor bugetarilor. Salarii înghețate până în 2028

Odată cu intrarea oficială a României în recesiune, curg explicațiile și justificările pentru trecerea liniei roșii. Cea mai plauzibilă explicație a deficitului bugetar uriaș, care a stat la baza recesiunii, vine din larghețea ultimelor guverne. Începând cu liberalii Orban, Cîțu și Ciucă și culminând cu premierul social-democrat Ciolacu, guvernele nu s-au uitat la bani când a venit vorba de stimularea masei de votanți, mai ales în anul electoral 2024. Însă, arată economistul Adrian Negrescu, semnalul de alarmă dat de INS are și efecte benefice: s-a sistat oficial creșterea salariilor bugetarilor.

Marți, arată datele Ministerului Finanțelor, datoria publică a depășit pragul psihologic de 60%, atingând valoarea de 1.121,44 miliarde de lei în luna noiembrie. Este mai mult decât dublu față de anul 2020, când era de 498,57 miliarde de lei.

Cum s-a ajuns la datoria publică istorică de 60% din PIB

Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut până la nivelul de 60,2%, de la 60% în august (PIB conform comunicatului INS din 6 ianuarie 2026).

Îngheț al salariilor la stat cel puțin în următorii 2 ani

Într-o postare pe pagina sa de socializare, cunoscutul economist Adrian Negrescu (foto jos) observă că ultimele guverne au recurs la măsuri populiste de creștere a pensiillor, dar și a salariilor bugetarilor, împrumutându-se cu dobânzi uriașe. Doar ”scadența” pentru 2026 însumează 30 de miliarde de lei. 

Guvernele din ultimii ani au crescut salariile și pensiile din bani de împrumut. Așa am ajuns la o datorie de 60% din PIB, cu o factură de plată doar pentru împrumuturi de 30 miliarde euro în 2026. Așa cum am mai spus, există puține șanse de creșteri reale de pensii și salarii în orizontul următorilor 2 ani”, notează Negrescu.

Ne împrumutăm la dobânzi uriașe pentru salariile umflate ale bugetarilor

”Ne împrumutăm rapid, dar nu pentru dezvoltare: România face credite în cel mai alert ritm din toată Uniunea Europeană. Problema majoră nu este neapărat că ne împrumutăm, ci pe ce dăm banii. În loc să investim în autostrăzi, școli sau fabrici (care ar aduce profit în viitor), noi folosim banii pentru a acoperi cheltuielile de zi cu zi ale statului, cum ar fi salariile și pensiile”.

Sursa foto: GÂNDUL LIVE

Cunoscutul analist economic a explicat (Detalii AICI) de ce reforma administrației publice nu mai poate fi amânată. În opinia acestuia, decidenții au făcut un prim pas încurajator în vederea diminuării deficitului bugetar, stopând creșterile nejustificate ale veniturilor bugetarilor. Creșterea acestora a dus lao situație anormală pentru o economie de piață, și anume ca veniturile angajaților din mediul privat să fie net depășite de cele ale angajaților la stat.

”Vestea bună este că, în sfârșit, autoritățile au pus capăt majorărilor salariale din pix, cele care ne-au dus în această situație. Reforma aparatului public, din această perspectivă, este inevitabilă”.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Ce înseamnă recesiunea tehnică, pe înțelesul tuturor. Economistul Adrian Negrescu: Dezastrul a început imediat după preluarea mandatului de către Bolojan

Reformă în cifre. Ce a reușit Trump și nu a reușit Bolojan

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Consiliul de Securitate a ONU declară că Trump pregătește drumul credibil pentru autodeterminare și statalitatea palestiniană
07:00
Valentin Stan: Consiliul de Securitate a ONU declară că Trump pregătește drumul credibil pentru autodeterminare și statalitatea palestiniană
ULTIMA ORĂ Zăpada a închis mai multe drumuri din ţară. Poliţia Română publică situaţia drumurilor blocate la ora 6.30
06:59
Zăpada a închis mai multe drumuri din ţară. Poliţia Română publică situaţia drumurilor blocate la ora 6.30
ACTUALITATE Valentin Stan: Trump nu se poate baza pe Rutte, dar nici nu îndrăznește să iasă din cuvântul președintelui SUA
06:30
Valentin Stan: Trump nu se poate baza pe Rutte, dar nici nu îndrăznește să iasă din cuvântul președintelui SUA
ACTUALITATE Valentin Stan: În relațiile internaționale, când un președinte stă acasă, acest lucru transmite că nimeni nu este dispus să se întâlnească cu el
06:00
Valentin Stan: În relațiile internaționale, când un președinte stă acasă, acest lucru transmite că nimeni nu este dispus să se întâlnească cu el
VIDEO EXCLUSIV Numărul localităților din România s-ar putea înjumătăți în următorii doi ani. Deputat: „Mai bine s-o facem noi, decât să vină cineva”
05:30
Numărul localităților din România s-ar putea înjumătăți în următorii doi ani. Deputat: „Mai bine s-o facem noi, decât să vină cineva”
NEWS ALERT Maxime Felicitări! Echipa României, cea mai bună clasare din ultimii 55 de ani la Jocurile Olimpice, la proba de bob. România nu are piste pentru acest sport
23:33
Maxime Felicitări! Echipa României, cea mai bună clasare din ultimii 55 de ani la Jocurile Olimpice, la proba de bob. România nu are piste pentru acest sport
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Cancan.ro
Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe 'Măcelarul lui Bebino'. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Forțele ucrainene distrug sistematic apărarea antiaeriană rusă din teritoriile ocupate. Un elicopter Ka-27, lovit în Crimeea
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Cancan.ro
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Cum a reușit România să exporte banane în valoare de 3,4 milioane de euro?
ECONOMIE Exodul românilor, confirmat de INS. România a pierdut 4 milioane de români în 35 de ani, iar hemoragia populației lovește în societate și economie. Un sociolog și un economist explică efectele pentru Gândul
07:00
Exodul românilor, confirmat de INS. România a pierdut 4 milioane de români în 35 de ani, iar hemoragia populației lovește în societate și economie. Un sociolog și un economist explică efectele pentru Gândul
ANALIZĂ EXCLUSIV Statele Unite ale Europei, o utopie sau o nevoie pragmatică? Ștefan Popescu: Marile puteri europene nu pot construi împreună nici măcar un avion/ Cristian Pîrvulescu: Cele două viteze sunt în favoarea tuturor
06:00
Statele Unite ale Europei, o utopie sau o nevoie pragmatică? Ștefan Popescu: Marile puteri europene nu pot construi împreună nici măcar un avion/ Cristian Pîrvulescu: Cele două viteze sunt în favoarea tuturor
EXCLUSIV Emil Gânj, criminalul care a învins un sistem. După nesfârșite căutări cu câini de urmă, drone și camere cu termoviziune și după sute de ore suplimentare neplătite, polițiștii s-au lăsat păgubași
05:00
Emil Gânj, criminalul care a învins un sistem. După nesfârșite căutări cu câini de urmă, drone și camere cu termoviziune și după sute de ore suplimentare neplătite, polițiștii s-au lăsat păgubași
METEO Pe ce dată vine primăvara în România, de fapt. Meteorologii Accuweather au modifica prognoza, în urma ultimelor episoade de ninsoare
00:00
Pe ce dată vine primăvara în România, de fapt. Meteorologii Accuweather au modifica prognoza, în urma ultimelor episoade de ninsoare
FLASH NEWS Cât a recuperat statul din vânzarea la licitație a tablourilor fostului ministru Darius Vâlcov. Prejudiciul se ridică la 1,2 milioane de euro
23:22
Cât a recuperat statul din vânzarea la licitație a tablourilor fostului ministru Darius Vâlcov. Prejudiciul se ridică la 1,2 milioane de euro
COD ROȘU Capitala, sub Cod Roșu de ninsori. Arterele secundare sunt aproape paralizate de zăpadă, iar pe bulevardele mari se circulă cu dificultate. Utilajele intervin pe Aeroportul Otopeni. Imagini cu „cel mai crunt episod de iarnă” în București
23:04
Capitala, sub Cod Roșu de ninsori. Arterele secundare sunt aproape paralizate de zăpadă, iar pe bulevardele mari se circulă cu dificultate. Utilajele intervin pe Aeroportul Otopeni. Imagini cu „cel mai crunt episod de iarnă” în București

Cele mai noi

Trimite acest link pe