Sute de persoane cu handicap au rămas fără ajutorul de la stat, după ce Bolojan a modificat legea: „Ne ia drepturile”

Ruxandra Radulescu
23 feb. 2026, 14:58, Știri politice
Sute de persoane cu handicap au rămas fără ajutorul de stat, după ce Guvernul Bolojan a modificat, în noiembrie anul trecut, criteriile de evaluare pentru acordarea acestui beneficiu, transmite gorjonline.ro.

Premierul Ilie Bolojan a decis în noiembrie 2025 reevaluarea dosarelor pentru acordarea ajutorului de handicap. În urma acestei măsuri, sute de persoane cu handicap din Gorj au rămas fără ajutorul pe care îl primeau din partea statului.

Mulți dintre cei vizați au primit un grad inferior de handicap sau chiar certificat de neîncadrare, ceea ce a dus la pierderea drepturilor financiare și a altor facilități.

Persoanele afectate se simt copleșite de aceste

„Avem un bătrân cu gradul I, din naștere e cu demență, zice să ne ia drepturile”, a declarat o rudă a unei persoane cu handicap pentru Pro Tv.

„Sunt bolnav de cancer. Stăm cu teamă că doar astea le avem, ajutoarele astea”, a spus un alt beneficiar.

Peste 300 de persoane cu handicap nu mai beneficiază de ajutorul de la stat

Potrivit DGASPC Gorj, impactul noilor criterii este semnificativ la nivel local.

„La nivelul județului Gorj, după intrarea în vigoare a noilor criterii de evaluare în grad de handicap au fost reevaluate 651 de persoane, dintre acestea 326 au primit fie grad inferior de încadrare de handicap, fie au primit certificate de neîncadrare”, a declarat Minodora Sucea, purtător de cuvânt al instituției.

Bolojan a modificat legea după două decenii

Premierul Bolojan a dispus modificarea legii pentru acordarea ajutoarelor de handicap, după două decenii,ca parte a msurilor de austeritate. Potrivit legislației este permisă acordarea unui certificat permanent de dizabilitate în cazul afecțiunilor ireversibile. În același timp, evaluarea nu se mai face exclusiv pe baza diagnosticului medical, ci și în funcție de gradul de autonomie și de impactul bolii asupra vieții de zi cu zi.

Președintele Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Gorj, dr. Mihai Cărășel, susține că schimbările nu înseamnă o atitudine mai dură a comisiilor:

„Se pune bază mult mai mult pe autonomia persoanelor cu handicap, nu suntem mai exigenți.”

FOTO: Mediafax

