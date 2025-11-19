Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Energie » Hellenic Petroleum intră în cursa pentru activele LUKOIL din România. Peste 300 de benzinării și rafinăria Petrotel, în joc

Mihai Tănase
19 nov. 2025, 08:57, Energie
Compania greacă Hellenic Petroleum se alătură luptei pentru preluarea celor peste 300 de benzinării și a infrastructurii deținute de Lukoil în România. Este vorba de peste 300 de benzinării, inclusiv rafinăria Petrotel, având în vedere sancțiunile americane care vor bloca orice relație comercială cu grupul rus.

Hellenic Petroleum, unul dintre cei mai importanți jucători energetici din Grecia, a intrat oficial în cursa pentru preluarea celor 300 de benzinării și a infrastructurii operate de compania rusă Lukoil în România, scrie publicația elenă Europost, citată de G4Media.ro.

Achiziția activelor Lukoil a devenit una de urgentă maximă în contextul sancțiunilor americane ce urmează să intre în vigoare pe 21 noiembrie, sancțiuni care vor interzice orice tranzacție cu grupul rus.

Hellenic Petroleum este controlată în proporție de 45,5% de familia de industriași Latsis, prin Paneuropean Oil and Industrial Holdings. Statul grec deține doar 35,5% din acțiuni. Restul de aproape 21% sunt listate la Bursa de Valori din Atena.

Odată cu apropierea termenului limită al sancțiunilor din SUA, Lukoil a cerut o amânare de la Departamentul Trezoreriei americane, conștientă de importanța portofoliului său strategic din România și din alte state din Europa de Est.

În prezent, Lukoil deține în România rafinăria Petrotel Ploiești, peste 300 de stații de distribuție, o activitate de vânzare angro de lubrifianți, un trader de gaze naturale și aproape 88% din drepturile unei concesiuni offshore în Marea Neagră.

„Bătălia” pentru activele Lukoil din România

Potrivit unor surse guvernamentale române, competiția pentru preluarea activelor Lukoil se dă între trei actori principali: MOL, deja prezent pe piață cu 230 de benzinării; compania americană Carlyle, care prin Black Sea Oil and Gas exploatează gaze în Marea Neagră; și Hellenic Petroleum, un nume important în regiune, dar fără prezență în România până acum.

Investitorii ar fi interesați să cumpere întregul pachet, însă unii jucători iau în calcul achiziționarea doar a rafinăriei Petrotel sau, alternativ, doar a rețelei de benzinării.

Ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, a declarat că nu există motive obiective pentru creșteri ale prețurilor la carburanți, în ciuda turbulențelor de pe piață.

„România are rezerve suficiente de combustibil, în timp ce rafinăria funcționează cu capacitate de producție neutilizată. Astăzi, țara exportă motorină și benzină către țările vecine”, a declarat Ivan în cadrul unei conferințe organizate de Consiliul Concurenței.

Guvernul lucrează intens la un cadru legislativ care să asigure compatibilitatea cu sancțiunile internaționale și, în același timp, protejarea economiei interne și a lanțurilor de distribuție.

„Există un grup de lucru strategic sub coordonarea viceprim-ministrului C. Predoiu, cu participarea ministerelor Energiei, Economiei, Afacerilor Externe și Finanțelor. Scopul nostru este de a aproba un act de reglementare care să respecte legislația națională, europeană și internațională”, a explicat ministrul.

În acest context, președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că statul ar putea prelua temporar rafinăria Petrotel în caz de urgență, pentru a menține stabilitatea pieței carburanților.

Consiliul Concurenței monitorizează atent evoluțiile. Președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, a anunțat că România este pregătită să coordoneze acțiunile cu alte state afectate pentru a asigura continuitatea operațiunilor Lukoil până la finalizarea tranzacției.

„Scopul nostru este să avem cât mai puține perturbări posibile ale pieței. Aprobarea achiziției se poate face la nivel național sau european, în funcție de structura pachetelor de active”, a transmis Chirițoiu.

Dacă tranzacția se va face la nivel național, ofertele vor fi analizate de Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe.

