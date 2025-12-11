Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Energie » Cu 100.000 de oameni fără apă și cu sistemul energetic în pericol, Diana Buzoianu dă vina pe „fake news”

Cu 100.000 de oameni fără apă și cu sistemul energetic în pericol, Diana Buzoianu dă vina pe „fake news”

11 dec. 2025, 19:51, Energie
Cu 100.000 de oameni fără apă și cu sistemul energetic în pericol, Diana Buzoianu dă vina pe „fake news”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că săptămână aceasta au existat mai multe campanii de fake news, care au creat panică în rândul oamenilor. Buzoianu a anunţat că se lucrează în minister la o analiză privind aceste dezinformări, iar raportul va fi trimis autorităţilor. Ministra caută vinovați în contextul în care 100.000 de oameni au rămas fără apă, iar sistemul energetic este în pericol. 

Diana Buzoianu a declarat într-un interviu pentru Europa FM că incidentul de la Paltinu le-a demonstrat instituțiilor statului cât de vulnerabile sunt în fața fake news-ului. Aceasta a precizat că mai multe campanii de săptămâna aceasta, inclusiv una în care AUR a promovat ideea că barajele vor fi dărâmate, au avut ca scop destabilizarea instituțiilor. Reamintim că peste 100.000 de oameni din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă. Întreruperea a avut loc după ce lacul de acumulare Paltinu a fost golit pentru lucrări, iar ploile torențiale au făcut imposibilă tratarea apei rămase.

„În această săptămână au fost multiple campanii de fake news, care au creat panică în rândul populaţiei. Noi suntem acum la Ministerul Mediului într-o analiză a unui raport, care au fost ştirile care au fost generate, care au fost conexiunile între canalele care au promovat aceste fake news-uri şi vom da aceste rapoarte autorităţilor competente, pentru că, din punctul meu de vedere, este inclusiv un risc de securitate naţională, în momentul în care ai un incident de acest fel, să fie suprapus cu nişte informaţii false, cum a promovat de exemplu AUR, că urmează să fie dărâmate barajele. Crearea unei panici atât de mari pe acest subiect, într-un moment de criză, este clar o destabilizare a instituţiilor şi în mod evident este şi o încălcare a siguranţei naţionale”, a spus Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu anunță demiteri și demisii în Scandalul Apei. Nu și pe a ei

Diana Buzoianu, minciuni peste minciuni. Ministrul știa de situația de la Paltinu. ESZ Prahova publică documentele și o amenință cu procese pe reprezentanta USR din Guvern

