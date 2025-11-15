Criza Lukoil, analizată de experți: Risc de haos la pompă și prețuri mai mari cu 20%

Au mai rămas cinci zile până ce sancțiunile americane legate de petrolul rusesc vor intra în vigoare, dar sunt și vești bune: ofertele pentru activele Lukoil România au început să apară. Mai exact cinci jucători mari, inclusiv un fond american, vor să cumpere operaţiunile, însă timpul pentru o tranzacție este prea scurt. Astfel că, statul pregătește administrare specială pentru rafinăria Petrotel și cele peste 300 de benzinării. Experții avertizează însă în continuare: fără o soluție rapidă, motorina poate ajunge la 9 sau chiar la 10 lei litrul. Între timp, sancţiunile pentru Lukoil Bulgaria s-au amânat până pe 29 aprilie 2026.

Cinci companii ar fi interesate de preluarea Lukoil, după ce americanii au respins oferta Gunvor. În România, Lukoil operează pe trei paliere: rafinăria Petrotel, o rețea de peste 300 de benzinării, dar și licențe pentru exploatarea petrolului și gazelor din Marea Neagră.

Ungurii de la MOL, cu peste 230 de benzinării în România, și fondul american Carlyle, prezent prin Black Sea Oil and Gas, care extrage gaze din Marea Neagră, sunt printre potențialii cumpărători. Carlyle analizează chiar și preluarea afacerii globale Lukoil, nu numai a operațiunilor locale. Potrivit unor surse citate de Observator News, și Hellenic Petroleum, unul dintre giganții energetici ai Greciei, cu rafinării și sute de stații EKO în regiune, ar fi interesaţi să intre pe piața românească. Petrom și Alchim urmăresc, la rândul lor, oportunitatea.

„Sunt cel puţin 3 companii care oficial au manifestat intenţia asupra acestei reţele de benzinării şi asupra Petrotelului. Sunt companii care şi-au manifestat interesul doar pentru benzinării, altele pentru Petrotel„, a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

De precizat este că, guvernul pregătește cadrul legal pentru ca statul să poată prelua temporar operațiunile Lukoil. Administrarea ar rămâne la stat până la vânzarea către un cumpărător eligibil. Proiectul de lege urmează să fie adoptat săptămâna viitoare.

Incertitudinea în privinţa Lukoil şi cererea mai mare de carburanţi au majorat prețurile. Problema se resimte în întreaga regiune, unde multe țări depind de Lukoil. Numai în ultima lună, motorina s-a scumpit cu 40 de bani. Conform unor specialiști, prețurile ar putea crește chiar și cu până la 20%, dacă ruşii opresc producţia la noi şi în ţările de lângă. Sancţiunile pentru Lukoil Bulgaria au fost amânate până pe 29 aprilie 2026.

„Preţurile în Europa au crescut în momentul de faţă legat probabil de introducerea sancţiunilor, a creat o perturbare, nelinişte în piaţă. Barilul nu a crescut. Aşteptarea mea este că în foarte scurtă perioadă preţurile îşi vor reveni„, a explicat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

„În lipsa unor acțiuni rapide și concrete, există riscul ca oamenii să perceapă ca fiind un pericol și să se îndrepte către benzinării, creând o pseudo-cerere care va determina o creștere de preț, după modelul pe care l-am văzut în România în martie 2021″, a precizat Dumitru Chisăliţă, expert în Energiei, potrivit Observator News.

„Nu este justificată nicio creştere. Am şi cerut Consiliului Concurenţei sa să evite potenţiale situaţii în care, din cauza acestor sancţiuni, speculativ, anumiţi agenţi economici să folosească această conjunctură, pentru a creşte artificial preţurile„, mai susține Bogdan Ivan.

Valoarea activelor Lukoil din străinătate este de 10 miliarde de dolari, însă din cauza sancțiunilor americane, acestea ar putea fi vândute cu până la 70% mai ieftin.

