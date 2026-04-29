Petronel Chiriac, Hidroelectrica, la Gândul Energy Now: Strategia de aplatizare a volatilităților generate de perioadele de secetă, în condițiile puterilor avizate prin ATR-urile deținute de Hidroelectrica aferente marilor hidrocentrale, are în vedere dezvoltarea de proiecte de hibridizare de peste 1.500 MW

Hidroelectrica își accelerează strategia de investiții în stocare și hibridizare, mizând atât pe proiecte de lungă durată, precum hidrocentralele cu acumulare prin pompaj, cât și pe soluții rapide, precum bateriile și parcurile fotovoltaice, inclusiv flotante. Potrivit lui Petronel Chiriac, director al Direcției Financiare Hidroelectrica, compania are în dezvoltare proiecte care însumează peste 1.500 MW. Declarațiile au fost făcute în cadrul Conferinței Gândul Energy Now, eveniment din seria Europa Connect.

Oficialul Hidroelectrica a explicat că una dintre direcțiile de investiții vizează demararea proiectului hidrocentralei cu acumulare prin pompaj de la Tarnița-Lăpuștești, considerat esențial pentru stocarea energiei pe termen lung, în asociere cu EDF, așa cum a aprobat AGA în ianuarie 2026: „Stocarea nu se face doar din baterii și vorbim despre această centrală prin pompaj. Problema fundamentală pe care trebuie să o rezolvăm este ca lacul de deasupra să permită o perioadă suficientă de stocare”, a declarat acesta. Petronel Chiriac a subliniat că un astfel de proiect trebuie să asigure autonomie de minimum 24 de ore pentru a fi eficient; altfel, ar funcționa similar unei simple investiții în baterii. Compania mai are în analiză și un alt proiect de pompaj de aproximativ 300 MW.

Investițiile mari au orizonturi de implementare de peste 7 ani

Directorul Direcției Financiare a avertizat că astfel de proiecte de pompaj de mari dimensiuni nu pot fi implementate rapid: „Aceste proiecte sunt cu perioade de implementare foarte, foarte lungi. Dacă cineva are așteptări sub 7 ani, mă îndoiesc că sunt realiste”, a punctat Petronel Chiriac. În acest context, Hidroelectrica se orientează și către soluții care pot fi implementate mai rapid, pentru a răspunde nevoilor actuale ale pieței.

Baterii și proiecte finanțate din fonduri europene

Printre investițiile cu termen mai scurt de realizare se numără proiectele de stocare în baterii, unele cu termen de implementare pentru 2026 sau începutul anului 2027.

Compania dezvoltă proiecte de stocare asociate activelor existente, inclusiv în zona parcurilor solare și eoliene, pentru a gestiona volatilitatea producției: „Avem în portofoliu un parc eolian de aproximativ 108 MW, iar această volatilitate, precum și dezechilibrele pe care le generează un astfel de parc, ne obligă să facem această stocare”, a explicat oficialul. Astfel, la Crucea se dezvoltă un proiect de stocare pe baterii de 36 MW, adiacent parcului eolian existent.’

Totodată, la Gogoșu – PF2 se dezvoltă un alt proiect de stocare cu baterii de 64 MW, finanțat parțial din fonduri europene.

Strategia: hibridizare și valorificarea ATR-urilor existente

Un element-cheie al strategiei Hidroelectrica este utilizarea eficientă a ATR-urilor (Avize Tehnice de Racordare) existente, multe dintre ele acordate în urmă cu ani, pentru capacități și puteri mari sau foarte mari.

„Strategia noastră este să folosim puterile maxime avizate prin aceste ATR-uri și să aducem noi proiecte hibride lângă marile centrale, astfel încât să ajungem la puterile aprobate inclusiv în perioadele de secetă”, a precizat Petronel Chiriac. Prin această abordare, compania urmărește să maximizeze infrastructura existentă și să eficientizeze activele deja deținute.

Proiecte flotante și dezvoltare selectivă

Hidroelectrica dezvoltă și soluții inovatoare, precum proiectele fotovoltaice flotante. „Avem în implementare un proiect pilot de 10 MW de solar floating și sperăm să fie un proiect de succes”, a spus Chiriac. În același timp, compania nu intenționează să achiziționeze toate proiectele disponibile din piață, ci să selecteze doar acele dezvoltări care aduc valoare și se integrează în strategia proprie.

Peste 1.500 MW în dezvoltare

Per ansamblu, proiectele aflate în dezvoltare în cadrul Hidroelectrica depășesc 1.500 MW. Prin această strategie, compania își propune să reducă volatilitatea producției de energie, să optimizeze utilizarea infrastructurii existente și să își consolideze poziția de lider în tranziția energetică din România.

Conferința Gândul „ENERGY NOW 2026, ediția a IV-a – Politici europene în domeniul energiei și impactul lor asupra României” și-a propus să aducă în prim-plan principalele direcții ale politicilor europene în domeniul energiei, oportunitățile de finanțare și provocările legislative care influențează dezvoltarea sectorului energetic din România.

Despre proiectul „EUROPA CONNECT”

Proiectul „EUROPA CONNECT” are ca scop promovarea și înțelegerea aprofundată a politicilor europene în rândul decidenților din București și facilitarea dialogului cu instituțiile europene. Seria include monitorizarea inițiativelor UE, comunicare prin Gândul.ro și organizarea de evenimente anuale la București și Bruxelles.