Prima pagină » Știri externe » Cum schimbă inteligența artificială regulile economiei globale. Inflația și dobânzile intră într-o nouă eră

Mihai Tănase
Foto: Freepik.com

Inteligența artificială devine un factor-cheie în politica monetară globală. De la Banca Centrală Europeană la Federal Reserve, marile instituții financiare își recalibrează modelele economice pentru a înțelege cum AI va influența inflația, productivitatea și evoluția dobânzilor.

Inteligența artificială nu mai este privită de marile bănci centrale ale lumii ca o simplă tehnologie a viitorului, ci ca o forță economică reală, capabilă să modifice profund mecanismele inflației, dinamica productivității și deciziile privind dobânzile, scrie Euronews.com.

Pentru instituții precum Banca Centrală Europeană și Federal Reserve, întrebarea nu mai este dacă AI va schimba economia globală, ci cât de rapid și în ce direcție se vor produce aceste efecte.

Ani la rând, inteligența artificială a fost tratată similar cu tendințe structurale precum schimbările climatice sau evoluțiile demografice, adică un factor important, dar cu impact lent asupra politicii monetare. Astăzi, perspectiva s-a schimbat radical. Tot mai mulți decidenți compară revoluția AI cu apariția electricității sau cu explozia internetului, două transformări care au remodelat economia mondială din temelii.

Banca Centrală Europeană folosește deja AI pentru prognoze economice

La nivel european, Banca Centrală Europeană a trecut deja de la teorie la aplicare concretă. Din 2022, instituția utilizează modele de machine learning care analizează aproximativ 60 de indicatori economici, de la așteptările privind inflația până la condițiile financiare din piață. Aceste sisteme sunt actualizate periodic și au început să livreze rezultate relevante pentru calibrarea politicii monetare.

În paralel, Deutsche Bundesbank integrează aplicații bazate pe inteligență artificială în analiza economică, procesarea documentelor și interpretarea comunicărilor din zona euro.

„Tehnologia trebuie să sprijine mandatul băncilor centrale, nu să îl înlocuiască”, a afirmat Joachim Nagel, președintele Deutsche Bundesbank.

În Statele Unite, dezbaterea este la fel de intensă. Oficialii Federal Reserve analizează deja scenarii în care inteligența artificială ar putea impulsiona productivitatea într-un ritm superior revoluției digitale generate de internet sau smartphone.

AI poate reduce inflația

Una dintre cele mai mari necunoscute rămâne impactul real asupra inflației. Pe de o parte, automatizarea, eficiența operațională și reducerea costurilor de producție ar putea tempera creșterea prețurilor. Pe de altă parte, investițiile uriașe în centre de date, infrastructură digitală, energie și terenuri pot genera presiuni inflaționiste semnificative, cel puțin într-o primă etapă.

„AI se apropie de o viteză de dezvoltare care scapă controlului”, a avertizat Kevin Warsh, unul dintre numele vehiculate pentru conducerea viitoare a Federal Reserve.

La rândul său, Christopher Waller consideră că AI ar putea accelera productivitatea economiei americane într-un ritm fără precedent, în timp ce Philip Jefferson atrage atenția asupra efectului dublu: costuri mai mici în producție, dar o cerere mult mai mare pentru resurse strategice.

În fața acestui nou tablou economic, băncile centrale sunt obligate să își regândească instrumentele clasice de analiză.

