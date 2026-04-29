Cum ar fi negociat Anamaria Gavrilă întoarcerea în POT a parlamentarilor „fugari”. Legătura cu semnăturile pentru moţiunea anti-Bolojan

Luiza Dobrescu

Anamaria Gavrilă ar fi negociat dur pentru semnăturile pe care partidul său le pune în slujba moţiunii de cenzură iniţiate de AUR-PSD-PACE, care să trimită acasă Guvernul Bolojan.

Recent, Grupul POT din Camera Deputaţilor a fost desfiinţat odată cu plecarea a 10 deputaţi. Cei rămaşi neafiliaţi s-au unit într-un grup care s-a intitulat Uniţi pentru România.

Marţi, Gavrilă ar fi condiţionat cele 6 semnături pentru moţiune de reînfiinţarea Grupului POT. Lucru care s-a şi întâmplat, spun surse apropiate partidului. Cele 6 semnături aparţin Anmariei Gavrilă, soţului său, surorii sale şi altor trei membri ai Partidului Oamenilor Tineri.

Deputatul Aurora Tăsica Simu şi Răzvan Mirel Chiriţă au protestat miercuri în plenul Camerei Deputaţilor față de decizia de revenire la POT.

„Vreau ca Parchetul General să se sesizeze falsul făcut în declaraţii. Este un fals care trebuie cerecetat în Parlamentul României din disperare ca să treacă moţiunea, a spus deputatul Aurora Tăsica Simu în plenul de miercuri” a spus deputatul Aurora Tăsica Simu, după ce s-a constatat revenirea la POT.

Cei 6 de la POT au făcut ca moţiunea PSD-AUR-PACE să ajungă la un total de 251 de semnături. Iar cele șase semnături ar urma să devină, marți, șase voturi pentru demiterea lui Bolojan.

