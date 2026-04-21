Ungurii de la MVM, care au vrut să cumpere E.ON România, lansează cea mai ieftină ofertă de gaze pentru români. Cât costă un MWh

Ungurii de la MVM Future Energy Technology, care au vrut să cumpere E.ON România, care au vrut să achiziționeze E.ON România, lansează cea mai ieftină ofertă de gaze pentru români. Tariful se află sub plafonul de 0,31 lei/kWh la gaze. Prețul respectiv a fost plafonat până la 30 martie 2026, apoi Guvernul a decis să fie implementat un mecanism pentru ca facturile cetățenilor să nu crească până la finalul iernii următoare.

Cât costă un MWh

Reprezentanții MVM Future Energy Technology vin cu oferta de 0,30 lei pe kWh. Odată ce clientul încheie contractul cu firma, tariful este valabil 12 luni, notează Economedia.

Începând cu data de 1 aprilie 2026, a fost implementat un mecanism de către Guvernul României în urma căruia producătorii vor livra gazele către populație și producătorii de energie termică la prețul de 110 lei/MWh. De asemenea, ANRE a reglementat și tarifele de transport și distribuție. Marja a fost stabilită la 15 lei/MWh.

Alte oferte ale furnizorilor

MET România Energy – preț de 0,312 lei pe kWh. Contract pe 12 luni.

Engie România – preț de de 0,313 lei pe kWh. Valabil până la 30 septembrie 2026.

Electrica Furnizare – preț de 0,314 lei pe kWh. Valabil 9 luni (până la finalul anului).

PPC – preț de 0,319 lei pe kWh.

E.ON Energie – preț de 0,326 lei pe kWh.

Compania a vrut să cumpere E.ON România

Tranzacția pentru E.ON România a fost respinsă de Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) și de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

„Astăzi, acordul de cumpărare încheiat între grupul MVM și grupul E.ON la 16 decembrie 2024, privind achiziționarea unei participații de 68% în E.ON Energie România și a unei participații de 98% în E.ON Asist Complet, este reziliat de comun acord. MVM regretă faptul că guvernul român nu susține tranzacția, în ciuda faptului că părțile contractante au cooperat în toate privințele cu guvernul și autoritățile române”, arată compania ungară.

