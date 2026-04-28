Cristian Todea, Nova Power & Gas: Investiții de peste 500 de milioane de euro în capacități de producție și stocare în ultimii cinci ani

Compania Nova Power & Gas a investit în ultimii cinci ani peste 500 de milioane de euro în capacități de producție, stocare și infrastructură energetică, consolidându-și poziția pe piața energiei din România. Potrivit lui Cristian Todea, Deputy CEO al companiei, aceste investiții răspund atât nevoii de echilibrare a sistemului energetic, cât și volatilității tot mai accentuate a prețurilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul Conferinței Gândul Energy Now, din seria evenimentelor Europa Connect.

Cristian Todea a subliniat importanța investiției de la Cluj-Florești, un proiect cu o putere instalată de 200 MW și o capacitate de stocare de 400 MWh. La ora actuală, Nova Power & Gas este lider în România în capacități de stocare, cu 640 MWh instalați.

„Atât investiția de la Cluj-Florești, de 200 MW putere și 400 MWh capacitate instalată, cât și celelalte investiții, ne consolidează poziția de lider în sectorul stocării de energie electrică în România și ne permit să avem un portofoliu echilibrat”, a declarat acesta.

Potrivit oficialului Nova Power & Gas, proiectele de acest tip sunt esențiale într-un context în care piața transmite zilnic semnale puternice privind dezechilibrele dintre producție și consum.

Piața transmite semnale clare prin volatilitatea prețurilor

Deputy CEO-ul Nova Power & Gas a atras atenția asupra fluctuațiilor extreme de preț din piața energiei, pe care le consideră un indicator clar al nevoii de investiții în stocare.

„Ieri (n.r. duminică) am avut minus 500 lei/MWh la prânz și minus 1.000 lei/MWh pe piața intrazilnică, în intervalele apropiate de momentul livrării, iar apoi plus 700 lei/MWh în intervalele de seară”, a explicat Cristian Todea.

Acesta a precizat că diferențele sunt mari chiar și comparativ cu alte piețe din regiune și că actorii din sector trebuie să înțeleagă aceste semnale și să reacționeze inteligent.

Model integrat pentru servicii energetice inteligente

Nova Power & Gas a intrat în piață cu un model integrat, diferit de abordările tradiționale, care urmărește să răspundă cerințelor clienților fără a le modifica radical comportamentul de consum.

„Este dificil să cerem clienților să își schimbe comportamentul de consum și să consume energia la prânz, în intervalele în care ne-ar fi mult mai facil să o cumpărăm și să le-o livrăm ieftin”, a spus Todea.

În loc să transfere această presiune către consumator, compania a ales să investească în soluții proprii de stocare.

„Noi ne gândim să avem o abordare diferită: să stocăm noi acea energie și să o livrăm clienților atunci când au nevoie de ea. Practic, să oferim servicii energetice integrate.”

Echilibrul, cheia unui sistem energetic sustenabil

Cristian Todea a subliniat că viitorul sistemului energetic nu poate depinde de o singură sursă de energie, chiar dacă regenerabilele au un rol important.

„Nu există un sistem energetic bazat pe o singură resursă. Regenerabilele pot livra energie ieftină în rețea și pot contribui la reducerea prețurilor pe termen scurt, mediu și lung pentru consumator, însă doar dacă sunt gestionate și integrate corect.”

În opinia sa, mixul optim trebuie să includă energie regenerabilă, sisteme de stocare pentru reglaj fin și stabilitate, dar și centrale pe gaz, care pot asigura livrarea în bandă și acoperirea vârfurilor de consum, intervenind atunci când producția din surse regenerabile nu mai livrează suficient în sistem. În acest context, Nova Power & Gas investește în centrala pe gaz în ciclu combinat (CCGT) de la Câmpia Turzii, cu o capacitate totală de 160 MW, din care 110 MW vor fi finalizați în decembrie 2026.

Investițiile în stocare, răspuns la transformarea pieței

Mesajul transmis de Nova Power & Gas este că stocarea energiei devine o componentă critică a infrastructurii energetice moderne. Prin investițiile realizate și prin strategia integrată adoptată, compania își propune să transforme volatilitatea pieței într-o oportunitate de optimizare și să ofere clienților stabilitate, predictibilitate și servicii energetice eficiente.

Conferința Gândul „ENERGY NOW 2026, ediția a IV-a – Politici europene în domeniul energiei și impactul lor asupra României” și-a propus să aducă în prim-plan principalele direcții ale politicilor europene în domeniul energiei, oportunitățile de finanțare și provocările legislative care influențează dezvoltarea sectorului energetic din România.

Despre proiectul „EUROPA CONNECT”

Proiectul „EUROPA CONNECT” are ca scop promovarea și înțelegerea aprofundată a politicilor europene în rândul decidenților din București și facilitarea dialogului cu instituțiile europene. Seria include monitorizarea inițiativelor UE, comunicare prin Gândul.ro și organizarea de evenimente anuale la București și Bruxelles.

