Liviu Gavrilă, vicepreședinte RWEA, la Gândul Energy Now: „Trebuie să accelerăm investițiile pe întreg lanțul”

România traversează o perioadă complicată în sectorul energetic, iar adaptarea rapidă la noile realități este esențială. Liviu Gavrilă, vicepreședinte al Asociației Române pentru Energie Eoliană (RWEA), a avertizat, în cadrul conferinței Gândul Energy Now, eveniment din seria Europa Connect, că infrastructura, distribuția, transportul și mecanismele de tranzacționare a energiei trebuie regândite urgent, într-un cadru predictibil și stabil.

Sistemul energetic are nevoie de schimbări rapide și profunde pentru a face față provocărilor care se conturează, a arătat Liviu Gavrilă.

„Este o perioadă complicată, cred că cu toții am înțeles că trebuie să ne mișcăm foarte repede pentru a putea să ne adaptăm la ceea ce urmează. Avem multe de rezolvat, de la infrastructură, la distribuție, transport”, a declarat vicepreședintele RWEA.

Schimbarea paradigmei în piața energiei

Un alt aspect important vizează transformarea modului în care energia este cumpărată și vândută.

„Vrem să schimbăm paradigma și modul în care cumpărăm și vindem energie. Trebuie să facem lucrurile în timp real”, a subliniat Gavrilă.

În opinia sa, digitalizarea și reacția rapidă a actorilor din piață vor deveni elemente-cheie în noua arhitectură energetică.

Investiții accelerate și stabilitate legislativă

Pentru ca tranziția să fie posibilă, investițiile trebuie accelerate pe întreg lanțul energetic, de la producție până la infrastructură și distribuție.

Totodată, Liviu Gavrilă atrage atenția că lipsa unui cadru predictibil și stabil reprezintă una dintre cele mai mari vulnerabilități ale sistemului.

„Trebuie să accelerăm investițiile, trebuie să accelerăm practic pe întreg lanțul și să avem un cadru coerent și stabil, ceea ce din păcate nu avem.”

Fondurile europene și mixul energetic, esențiale pentru viitor

Vicepreședintele RWEA consideră că România trebuie să profite la maximum de finanțările europene disponibile și să mențină dialogul între toți actorii implicați.

„Important este să maximizăm fondurile europene, să continuăm să ne ascultăm cu toții, pentru că e nevoie de toți.”

De asemenea, acesta a subliniat importanța păstrării unui mix energetic echilibrat.

„Să ne păstrăm mixul energetic și, nu în ultimul rând, să înțelegem că energia este de departe cel mai complex lucru.”

Tocmai de aceea Liviu Gavrilă a punctat și necesitatea de a prioritiza eolianul. “Vântul bate toamna și iarna, vântul bate noaptea și trebuie să fie corelat cu solarul și stocarea”, a punctat vicpreședintele RWEA.

“Nu în ultimul rând, avem șansa de creste pe lanțul de producție pentru ca suntem prezenți ca țară în lanțul de producție echipamente”, a completat vicepreședintele RWEA.

Un sector strategic, aflat sub presiune

Mesajul transmis de Liviu Gavrilă reflectă presiunea tot mai mare asupra sectorului energetic, într-un context în care viteza deciziilor, investițiile și stabilitatea legislativă vor face diferența între adaptare și blocaj.

Despre proiectul „EUROPA CONNECT”

Proiectul „EUROPA CONNECT” are ca scop promovarea și înțelegerea aprofundată a politicilor europene în rândul decidenților din București și facilitarea dialogului cu instituțiile europene. Seria include monitorizarea inițiativelor UE, comunicare prin Gândul.ro și organizarea de evenimente anuale la București și Bruxelles.

