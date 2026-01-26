Proiectul reactoarelor 3 și 4 Cernavodă intră în linie dreaptă. Va fi cea mai mare investiție energetică din ultimii 35 de ani

Proiectul reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă avansează în faza finală a lucrărilor. EnergoNuclear, care în prezent așteaptă avizul tehnic de racordare la SEN, solicită oferte pentru materiale și pregătește finanțarea și autorizațiile necesare construcției.

Filiala EnergoNuclear a companiei de stat Nuclearelectrica, responsabilă de dezvoltarea proiectului reactoarelor 3 și 4 de la Centrala Nucleară Cernavodă, se află într-un moment-cheie al procesului investițional. Compania așteaptă emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) la sistemul energetic național pentru noile unități nucleare, scrie Profit.ro.

Cererea de ATR a fost depusă anul trecut la operatorul de transport și sistem Transelectrica. În paralel, EnergoNuclear a demarat solicitarea de cotații de preț de la potențiali contractori pentru materialele, echipamentele și manopera necesare implementării proiectului.

Proiectul, în etapa lucrărilor preliminare

În prezent, reactoarele 3 și 4 se află în etapa a doua de dezvoltare, cea a lucrărilor preliminare. Aceasta include elaborarea ingineriei necesare definirii proiectului, structurarea și contractarea finanțării, precum și obținerea autorizației de securitate nucleară pentru etapa a treia – faza de construcție.

Termenul-limită actual pentru adoptarea deciziei finale de investiție este stabilit pentru jumătatea anului viitor. Costul total al proiectului este estimat în prezent la aproximativ 7 miliarde de euro.

O parte semnificativă a finanțării, circa 3 miliarde de dolari (peste 2,5 miliarde de euro), ar putea proveni dintr-un credit acordat de banca de stat americană ExIm US, destinat finanțării exporturilor de servicii de inginerie și management de proiect din Statele Unite.

„Au fost recepționate primele pachete de inginerie asociate cu echipamentele și/sau materialele care au un impact relevant asupra bugetului sau duratei de finalizare a unităților 3 și 4 (vasul Calandria, turbogeneratorul etc). Aceste pachete conțin proiectele echipamentelor și vor fi trimise în anul 2026 către diverși fabricanți naționali și internaționali în vederea obținerii cotațiilor de preț”, se arată într-un document analizat.

Totodată, EnergoNuclear a finalizat strategia de estimare a costurilor, care definește structura datelor, ipotezele utilizate și modul de colectare a informațiilor din piață. În prezent, se finalizează centralizarea cantităților de materiale necesare, pentru obținerea de cotații de preț atât din piața locală, cât și din cea internațională.

„În ceea ce privește echipamentele, sunt în curs de finalizare pachetele de cerere de ofertă (EQR) care urmează să fie transmise în piață pentru cotații de preț începând cu luna ianuarie 2026”, se mai precizează în document.

Procesul de consultare a pieței este în plină desfășurare și vizează evaluarea capacităților, disponibilității și apetitului de risc al contractorilor și furnizorilor relevanți, atât din sectorul nuclear, cât și non-nuclear.

„Consultarea pieței reprezintă o etapă critică pentru reducerea riscurilor, optimizarea strategiei de implementare și alinierea proiectului cu capacitățile industriei la nivel național și internațional”, se arată în document.

Anul trecut, cu sprijinul consultantului extern Deloitte, EnergoNuclear a pregătit draftul documentației de notificare a ajutorului de stat pentru proiect, în vederea transmiterii acesteia către Comisia Europeană – Directoratul General pentru Competiție (DG Comp).

Strategia de construcție și organizarea de șantier sunt în curs de rafinare. Au fost definite primele opțiuni privind amplasarea organizării de șantier, având în vedere necesarul ridicat de spații și interacțiunea cu proiectele deja existente pe amplasamentul centralei.

Echipele de proiect au efectuat mai multe deplasări în zona limitrofă CNE Cernavodă și au demarat discuții cu Primăria Cernavodă pentru utilizarea unor terenuri aflate în proprietatea municipalității.

Pe partea de autorizare, au fost depuse documentații către CNCAN pentru obținerea autorizației de securitate nucleară pentru faza de construcții-montaj, a fost reînnoit avizul de gospodărire a apelor și au avut loc consultări cu mai multe instituții, inclusiv MApN, IGSU Dobrogea, DSP Constanța, MAI și SRI.

„S-au făcut demersurile necesare obținerii derogărilor de la unele prevederi legislative ale Ordinului nr 275/M.57/2018 pentru stabilirea limitelor zonei interzise LRP2, pentru desfășurarea activităților de survol cu drona, pentru scanarea structurilor existente ale unităților 3 și 4 CNE Cernavodă″, se mai arată în document.

