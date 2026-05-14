Medicul care a îngrijit pasagerii infectați cu hantavirus pe vasul de croazieră a ieșit din izolare

Dr. Stephen Kornfeld, oncolog din statul american Oregon, a fost externat din unitatea specială de izolare medicală din Nebraska, după ce autoritățile sanitare au stabilit că nu mai există suspiciuni clare că ar fi infectat cu hantavirus. Medicul devenise singurul american plasat în izolare completă după ce a acordat ajutor pasagerilor bolnavi aflați la bordul vasului de croazieră unde a izbucnit focarul.

Testele au avut rezultate contradictorii

Kornfeld făcea parte din grupul de peste 120 de pasageri și membri ai echipajului evacuați de pe navă și transportați în mai multe țări pentru carantină și monitorizare medicală, potrivit AP News. Medicul american a fost transferat la Centrul Medical al Universității din Nebraska, împreună cu alți 15 cetățeni americani. Totuși, el a fost singurul dus într-o unitate specială de biocontainere, după ce un test nazal efectuat pe vas a avut rezultate neconcludente.

Potrivit reprezentanților spitalului, Kornfeld va fi mutat acum în unitatea națională de carantină, unde sunt monitorizați ceilalți americani evacuați.

Într-o intervenție la CNN, medicul a declarat că se simte „100% bine”.

„Am avut simptome asemănătoare gripei pe vas: transpirații nocturne, frisoane și oboseală. Acum nu mai am niciun simptom”, a spus acesta.

Situația a devenit complicată după ce probele sale au fost analizate de două ori într-un laborator din Olanda. Un rezultat a ieșit negativ, iar celălalt pozitiv. Ulterior, medicii americani au efectuat noi teste după întoarcerea sa în SUA.

„Primul test primit din străinătate a fost neconcludent”, a explicat dr. David Fitter, reprezentant al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA.

OMS: 11 cazuri confirmate și trei morți din cauza hantavirus

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că focarul asociat croazierei a produs până acum 11 cazuri de hantavirus la nivel mondial, dintre care trei persoane au murit. Opt dintre infectări au fost confirmate prin teste de laborator.

Alți doi cetățeni americani sunt monitorizați în prezent la unitatea pentru boli contagioase grave a Spitalului Universitar Emory din Atlanta. Autoritățile sanitare spun că acesta este primul focar de hantavirus identificat pe un vas de croazieră.

Ce este hantavirusul și cât de periculos este

Hantavirusul se transmite, de regulă, prin contact cu excrementele rozătoarelor infectate. Specialiștii spun că transmiterea între oameni este foarte rară, însă varianta Andes, identificată pe vasul Hondius, poate provoca infectări interumane în anumite situații.

Deocamdată nu există vaccin sau tratament specific împotriva bolii, însă OMS subliniază că depistarea rapidă și intervenția medicală timpurie cresc semnificativ șansele de supraviețuire. Autoritățile de sănătate publică susțin că riscul pentru populația generală rămâne redus.

Pasagerii trebuie să stea 42 de zile în carantină

OMS recomandă ca toți pasagerii și membrii echipajului aflați pe navă să rămână în carantină timp de 42 de zile, fie la domiciliu, fie în centre speciale. Înainte să fie scos din izolarea completă, dr. Kornfeld a descris condițiile din unitatea de biocontainere din Nebraska ca fiind similare unei camere normale de spital.

„Este puțin ciudat să stai aici singur. Dar asistentele și doctorii intră constant, iar eu vorbesc tot timpul pe WhatsApp. Timpul trece surprinzător de repede”, a spus medicul american.

