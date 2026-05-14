Prima pagină » Știri externe » Medicul care a îngrijit pasagerii infectați cu hantavirus pe vasul de croazieră a ieșit din izolare

Medicul care a îngrijit pasagerii infectați cu hantavirus pe vasul de croazieră a ieșit din izolare

Medicul care a îngrijit pasagerii infectați cu hantavirus pe vasul de croazieră a ieșit din izolare
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Dr. Stephen Kornfeld, oncolog din statul american Oregon, a fost externat din unitatea specială de izolare medicală din Nebraska, după ce autoritățile sanitare au stabilit că nu mai există suspiciuni clare că ar fi infectat cu hantavirus. Medicul devenise singurul american plasat în izolare completă după ce a acordat ajutor pasagerilor bolnavi aflați la bordul vasului de croazieră unde a izbucnit focarul.

Testele au avut rezultate contradictorii

Kornfeld făcea parte din grupul de peste 120 de pasageri și membri ai echipajului evacuați de pe navă și transportați în mai multe țări pentru carantină și monitorizare medicală, potrivit AP News. Medicul american a fost transferat la Centrul Medical al Universității din Nebraska, împreună cu alți 15 cetățeni americani. Totuși, el a fost singurul dus într-o unitate specială de biocontainere, după ce un test nazal efectuat pe vas a avut rezultate neconcludente.

Potrivit reprezentanților spitalului, Kornfeld va fi mutat acum în unitatea națională de carantină, unde sunt monitorizați ceilalți americani evacuați.

Într-o intervenție la CNN, medicul a declarat că se simte „100% bine”.

„Am avut simptome asemănătoare gripei pe vas: transpirații nocturne, frisoane și oboseală. Acum nu mai am niciun simptom”, a spus acesta.

Situația a devenit complicată după ce probele sale au fost analizate de două ori într-un laborator din Olanda. Un rezultat a ieșit negativ, iar celălalt pozitiv. Ulterior, medicii americani au efectuat noi teste după întoarcerea sa în SUA.

Trei persoane suspecte de hantavirus, evacuate de pe nava MV Hondius

Sursă Foto: Getty

„Primul test primit din străinătate a fost neconcludent”, a explicat dr. David Fitter, reprezentant al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA.

OMS: 11 cazuri confirmate și trei morți din cauza hantavirus

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că focarul asociat croazierei a produs până acum 11 cazuri de hantavirus la nivel mondial, dintre care trei persoane au murit. Opt dintre infectări au fost confirmate prin teste de laborator.

Alți doi cetățeni americani sunt monitorizați în prezent la unitatea pentru boli contagioase grave a Spitalului Universitar Emory din Atlanta. Autoritățile sanitare spun că acesta este primul focar de hantavirus identificat pe un vas de croazieră.

Ce este hantavirusul și cât de periculos este

Hantavirusul se transmite, de regulă, prin contact cu excrementele rozătoarelor infectate. Specialiștii spun că transmiterea între oameni este foarte rară, însă varianta Andes, identificată pe vasul Hondius, poate provoca infectări interumane în anumite situații.

Deocamdată nu există vaccin sau tratament specific împotriva bolii, însă OMS subliniază că depistarea rapidă și intervenția medicală timpurie cresc semnificativ șansele de supraviețuire. Autoritățile de sănătate publică susțin că riscul pentru populația generală rămâne redus.

Pasagerii trebuie să stea 42 de zile în carantină

OMS recomandă ca toți pasagerii și membrii echipajului aflați pe navă să rămână în carantină timp de 42 de zile, fie la domiciliu, fie în centre speciale. Înainte să fie scos din izolarea completă, dr. Kornfeld a descris condițiile din unitatea de biocontainere din Nebraska ca fiind similare unei camere normale de spital.

„Este puțin ciudat să stai aici singur. Dar asistentele și doctorii intră constant, iar eu vorbesc tot timpul pe WhatsApp. Timpul trece surprinzător de repede”, a spus medicul american.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

ACUZAȚII Fiul lui Nicolás Maduro, primele declarații despre capturarea liderului venezuelean: „Credea că va muri”
12:02
Fiul lui Nicolás Maduro, primele declarații despre capturarea liderului venezuelean: „Credea că va muri”
SCANDAL Fostul om de încredere al președintelui Zelenski a fost arestat într-un dosar uriaș de corupție
11:23
Fostul om de încredere al președintelui Zelenski a fost arestat într-un dosar uriaș de corupție
RĂZBOI Kievul, sub un atac masiv rusesc cu rachete și drone, joi dimineață. Explozii puternice, blocuri de locuințe și mașini avariate în capitala Ucrainei
10:10
Kievul, sub un atac masiv rusesc cu rachete și drone, joi dimineață. Explozii puternice, blocuri de locuințe și mașini avariate în capitala Ucrainei
CONTROVERSĂ Rusia își legitimează statutul de „stat agresor”. Legea care îi permite lui Putin să invadeze militar alte state, sub pretextul „protejării rușilor”
09:38
Rusia își legitimează statutul de „stat agresor”. Legea care îi permite lui Putin să invadeze militar alte state, sub pretextul „protejării rușilor”
CONTROVERSĂ Presa ucraineană acuză „virajul eurosceptic și suveranist” al lui Nicușor Dan: „România riscă să se îndepărteze de Europa”
09:11
Presa ucraineană acuză „virajul eurosceptic și suveranist” al lui Nicușor Dan: „România riscă să se îndepărteze de Europa”
FLASH NEWS Delegația impresionantă de oameni de afaceri pe care Trump a luat o cu el in China. Musk, șefii Nvidia și Apple, în centrul negocierilor la Beijing
08:33
Delegația impresionantă de oameni de afaceri pe care Trump a luat o cu el in China. Musk, șefii Nvidia și Apple, în centrul negocierilor la Beijing
Mediafax
Fostul șef ANPC a luat „țeapă” cu biletul la concertul Metallica
Digi24
Traian Băsescu: „Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat nicio şansă românilor să înţeleagă ce votează”
Cancan.ro
Ce au găsit medicii pe trupul lui Alexandru, copilul care a fost dispărut. Abia acum s-a aflat!
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Bolizi de sute de mii de euro folosiți de fiul procurorului Gigi Valentin Ștefan, anchetat într-un dosar de trafic de influență
Mediafax
Traian Băsescu crede că Bolojan va candida la Președinția României
Click
Locurile spectaculoase din România care au scăpat de aglomerație. Care sunt destinațiile oferă peisaje impresionante, liniște și experiențe autentice
Digi24
Schimb de replici între Adrian Câciu (PSD) și Oana Gheorghiu, după concertul Metallica: „A stat la lojă. Adoră privilegiile”
Cancan.ro
Cabral a spus ADEVĂRUL după anunțul divorțului de Andreea!
Ce se întâmplă doctore
Cabral și Andreea Ibacka divorțează. Prima reacție a prezentatorului de la PRO TV
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
UE schimbă permisul de conducere pentru șoferii de mașini electrice, dar vor fi afectați și posesorii de rulote și remorci
Descopera.ro
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Descopera.ro
Un studiu arată că arta originală reduce stresul. Diferența apare în doar 20 de minute!
Raport: Ucraina tranzitează sume uriașe de bani prin România. Ministerul Finanțelor: Cel mai probabil, scopul este de spălare de bani
12:57
Raport: Ucraina tranzitează sume uriașe de bani prin România. Ministerul Finanțelor: Cel mai probabil, scopul este de spălare de bani
FLASH NEWS Sindicaliştii de la Apele Române i-au dedicat o melodie Dianei Buzoianu, la protest: ”Cu teniși în picioare calcă pe apă sau pe lege / Oricum ce zice ea, nimeni nu înțelege”
12:52
Sindicaliştii de la Apele Române i-au dedicat o melodie Dianei Buzoianu, la protest: ”Cu teniși în picioare calcă pe apă sau pe lege / Oricum ce zice ea, nimeni nu înțelege”
EXCLUSIV Cine conduce clasamentul încrederii, în rândul politicienilor. Cu cât a crescut în sondaje Bolojan după demitere și cât s-a prăbușit Nicușor Dan. Cum arată datele pe partide
12:09
Cine conduce clasamentul încrederii, în rândul politicienilor. Cu cât a crescut în sondaje Bolojan după demitere și cât s-a prăbușit Nicușor Dan. Cum arată datele pe partide
SCANDAL Turcescu revine în scandalul Metallica: „Hai să-mi pun si fanii Compact în cap”
12:00
Turcescu revine în scandalul Metallica: „Hai să-mi pun si fanii Compact în cap”
FLASH NEWS Sindicatul angajaţilor din Guvern cere demisia vicepremierului Oana Gheorghiu şi a ministrului Darău:”Nu sunt agenţi comerciali”
11:57
Sindicatul angajaţilor din Guvern cere demisia vicepremierului Oana Gheorghiu şi a ministrului Darău:”Nu sunt agenţi comerciali”
IMOBILIARE Fondurile europene sprijină dezvoltarea zonelor defavorizate
11:33
Fondurile europene sprijină dezvoltarea zonelor defavorizate

Cele mai noi

Trimite acest link pe