Prima pagină » Actualitate » Sorin Grindeanu i-a scris ministrului Dragoş Pîslaru: „Vă rog să-mi transmiteți cât mai urgent lista cu proiectele legislative PNRR”

Sorin Grindeanu i-a scris ministrului Dragoş Pîslaru: „Vă rog să-mi transmiteți cât mai urgent lista cu proiectele legislative PNRR”

Luiza Dobrescu
Sorin Grindeanu i-a scris ministrului Dragoş Pîslaru:
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Liderul social democraţilor, Sorin Grindeanu, i-a trimis o scrisoare ministrului Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru.

Grindeanu îi cere lui Pîslaru „lista cu proiectele legislative care trebuie aprobate în Parlament” care au legătură cu Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

„Vă adresez o solicitare la care aștept, cu celeritate, un răspuns din partea dumneavoastră având în vedere importanța subiectului pentru economia României.

Astfel, vă reamintesc: în cadrul consultărilor purtate de preşedintele Nicuşor Dan cu partidele care au format Coaliția de guvernare, consultări care au avut loc la finalul lunii aprilie a.c., toate partidele participante și-au reafirmat susținerea totală pentru actele normative necesare în vederea realizării în timp util a reformelor, țintelor şi jaloanelor din Planulul Național de Redresare şi Reziliență (PNRR)”, scrie Grindeanu, în scrisoarea adresată lui Pîslaru.

Şeful PSD mai spune că şi-a declinat disponibilitatea „în numeroase rânduri, de a susține demersurile Guvernului”, însă nu a primit „nicio solicitare pe tema PNRR din partea Ministerului Investițiilor şi Proiectelor Europene pe care îl conduceți.”

„Deşi mi-am arătat în numeroase rânduri interesul de a susține demersurile Guvernului, constat, cu regret şi surprindere, că atât în calitate de Preşedinte al Camerei Deputaților, cât şi de preşedinte al Partidului Social Democrat nu am primit nicio solicitare pe tema PNRR din partea Ministerului Investițiilor şi Proiectelor Europene pe care îl conduceți.
 Subliniez că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este coordonator național de implementare al PNRR şi nu mi-a înaintat nicio listă cu actele normative aflate în procedură parlamentară sau care s-ar impune să fie promovate în procedură parlamentară.”

La finalul scrisorii, Grindeanu îi mai solicită lui Pîslaru „cât mai urgent lista cu proiectele legislative”.

„În sprijinul angajamentului asumat față de preşedintele României şi al cooperării loiale dintre Parlament şi Guvern, vă rog să-mi transmiteți cât mai urgent lista cu proiectele legislative care trebuie aprobate în Parlament pentru realizarea unui grad cât mai mare de absorbție a fondurilor din PNRR”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Dragoș Pîslaru: Îl susțin pe Ilie Bolojan pentru că a ales direcția grea, dar corectă: aceea de a face curățenie

Sorin Grindeanu vrea tăierea fondurilor din PNRR pentru cine NU a făcut contracte: „Acele investiții trebuie eliminate”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Sindicaliştii de la Apele Române i-au dedicat o melodie Dianei Buzoianu, la protest: ”Cu teniși în picioare calcă pe apă sau pe lege / Oricum ce zice ea, nimeni nu înțelege”
12:52
Sindicaliştii de la Apele Române i-au dedicat o melodie Dianei Buzoianu, la protest: ”Cu teniși în picioare calcă pe apă sau pe lege / Oricum ce zice ea, nimeni nu înțelege”
SCANDAL Turcescu revine în scandalul Metallica: „Hai să-mi pun si fanii Compact în cap”
12:00
Turcescu revine în scandalul Metallica: „Hai să-mi pun si fanii Compact în cap”
FLASH NEWS Sindicatul angajaţilor din Guvern cere demisia vicepremierului Oana Gheorghiu şi a ministrului Darău:”Nu sunt agenţi comerciali”
11:57
Sindicatul angajaţilor din Guvern cere demisia vicepremierului Oana Gheorghiu şi a ministrului Darău:”Nu sunt agenţi comerciali”
ULTIMA ORĂ Sindicaliştii de la Apele Române protestează la București: ”Diana, cât tu stai în lumea virtuală, barajul cade în viața reală”
11:24
Sindicaliştii de la Apele Române protestează la București: ”Diana, cât tu stai în lumea virtuală, barajul cade în viața reală”
ULTIMA ORĂ Începe o nouă rundă de consultări pentru noul guvern. Nicuşor Dan aşteaptă din nou partidele la Cotroceni
11:17
Începe o nouă rundă de consultări pentru noul guvern. Nicuşor Dan aşteaptă din nou partidele la Cotroceni
SCANDAL Fostul șef ANPC, păcălit cu biletele la concertul Metallica. „Am plătit. Am crezut. Și m-am trezit țepuit”
10:10
Fostul șef ANPC, păcălit cu biletele la concertul Metallica. „Am plătit. Am crezut. Și m-am trezit țepuit”
Mediafax
Fostul șef ANPC a luat „țeapă” cu biletul la concertul Metallica
Digi24
Traian Băsescu: „Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat nicio şansă românilor să înţeleagă ce votează”
Cancan.ro
Ce au găsit medicii pe trupul lui Alexandru, copilul care a fost dispărut. Abia acum s-a aflat!
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Bolizi de sute de mii de euro folosiți de fiul procurorului Gigi Valentin Ștefan, anchetat într-un dosar de trafic de influență
Mediafax
Traian Băsescu crede că Bolojan va candida la Președinția României
Click
Locurile spectaculoase din România care au scăpat de aglomerație. Care sunt destinațiile oferă peisaje impresionante, liniște și experiențe autentice
Digi24
Schimb de replici între Adrian Câciu (PSD) și Oana Gheorghiu, după concertul Metallica: „A stat la lojă. Adoră privilegiile”
Cancan.ro
Cabral a spus ADEVĂRUL după anunțul divorțului de Andreea!
Ce se întâmplă doctore
Cabral și Andreea Ibacka divorțează. Prima reacție a prezentatorului de la PRO TV
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
UE schimbă permisul de conducere pentru șoferii de mașini electrice, dar vor fi afectați și posesorii de rulote și remorci
Descopera.ro
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Descopera.ro
Un studiu arată că arta originală reduce stresul. Diferența apare în doar 20 de minute!

Cele mai noi

Trimite acest link pe