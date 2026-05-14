Sorin Grindeanu i-a scris ministrului Dragoş Pîslaru:

Liderul social democraţilor, Sorin Grindeanu, i-a trimis o scrisoare ministrului Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru.

Grindeanu îi cere lui Pîslaru „lista cu proiectele legislative care trebuie aprobate în Parlament” care au legătură cu Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

„Vă adresez o solicitare la care aștept, cu celeritate, un răspuns din partea dumneavoastră având în vedere importanța subiectului pentru economia României. Astfel, vă reamintesc: în cadrul consultărilor purtate de preşedintele Nicuşor Dan cu partidele care au format Coaliția de guvernare, consultări care au avut loc la finalul lunii aprilie a.c., toate partidele participante și-au reafirmat susținerea totală pentru actele normative necesare în vederea realizării în timp util a reformelor, țintelor şi jaloanelor din Planulul Național de Redresare şi Reziliență (PNRR)”, scrie Grindeanu, în scrisoarea adresată lui Pîslaru.

Şeful PSD mai spune că şi-a declinat disponibilitatea „în numeroase rânduri, de a susține demersurile Guvernului”, însă nu a primit „nicio solicitare pe tema PNRR din partea Ministerului Investițiilor şi Proiectelor Europene pe care îl conduceți.”

„Deşi mi-am arătat în numeroase rânduri interesul de a susține demersurile Guvernului, constat, cu regret şi surprindere, că atât în calitate de Preşedinte al Camerei Deputaților, cât şi de preşedinte al Partidului Social Democrat nu am primit nicio solicitare pe tema PNRR din partea Ministerului Investițiilor şi Proiectelor Europene pe care îl conduceți.

Subliniez că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este coordonator național de implementare al PNRR şi nu mi-a înaintat nicio listă cu actele normative aflate în procedură parlamentară sau care s-ar impune să fie promovate în procedură parlamentară.”

La finalul scrisorii, Grindeanu îi mai solicită lui Pîslaru „cât mai urgent lista cu proiectele legislative”.

„În sprijinul angajamentului asumat față de preşedintele României şi al cooperării loiale dintre Parlament şi Guvern, vă rog să-mi transmiteți cât mai urgent lista cu proiectele legislative care trebuie aprobate în Parlament pentru realizarea unui grad cât mai mare de absorbție a fondurilor din PNRR”.

