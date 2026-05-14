Aproape 1,8 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în perioada 2024-2025, lideră în acest clasament fiind Ucraina, urmată de Republica Moldova și Turcia. Analizele realizate de Corpul de Control al Ministerului Finanțelor și Autoritatea Vamală Română (AVR) au descoperit că prin România au fost tranzitați peste 1,7 miliarde de euro în numerar, într-un singur an, cel mai probabil în scopul de spălare a banilor.

Potrivit raportului, un număr restrâns de persoane a transportat în mod repetat sume foarte mari de numerar. Cele mai multe provenind din Ucraina și au ca destinație Austria sau Turcia.

Număr mic de persoane, transporturi uriașe de bani declarate la frontierele țării

Raportul finalizat recent de Ministerul Finanțelor arată că, în perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025, au fost înregistrate 7.593 de declarații de numerar în totalul bazelor de date analizate. Dintre acestea, 5.758 au fost depuse la intrarea în Uniunea Europeană prin punctele de frontieră ale României, iar 1.835 la ieșirea din UE. Valoarea totală declarată la intrare a fost de 1,261 miliarde de euro, iar la ieșire de 511,7 milioane de euro.

.Analizele au evidențiat existența unor tipare repetitive de transport transfrontalier de numerar, cu sume foarte mari concentrate în mâinile unui număr restrâns de persoane.

„Verificările au evidențiat faptul că un grup restrâns de persoane a efectuat în mod repetat transporturi de numerar de valori foarte mari. Din totalul de 1.464 de declarații aferente persoanelor care au intrat în UE din Ucraina, 943 de declarații, reprezentând 64%, au fost depuse de doar 21 de persoane”, precizează documentul.

73% din declarații vamale indică Ucraina ca sursă

Potrivit concluziilor desprinse din acțiunea de control a Ministerului Finanțelor și Autorității Vamale Române, Ucraina a reprezentat principala țară de proveniență a fondurilor transportate în numerar prin România, fiind urmată de Republica Moldova și Turcia.

De notat că principalele destinații ale numerarului declarat au fost Turcia, Austria și România. „Doar în perioada 2024-2025, 73% dintre declarațiile depuse la intrarea în UE prin România au avut ca sursă de proveniență Ucraina”, se arată în raport.

Analizele au identificat persoane care au introdus în mod repetitiv sume importante de bani prin punctele de frontieră ale României, folosind în principal rutele Ucraina – România – Austria și Ucraina – România – Turcia.

Schimbări majore la vârful instituțiilor

Corpul de Control al Ministerului Finanțelor și Autoritatea Vamală Română desfășoară în prezent acțiuni de control care vizează verificarea respectării prevederilor legale privind declararea numerarului care intră sau iese din Uniunea Europeană și modul de gestionare a formularului unic utilizat la frontieră pentru perioada 2024-2025.

Ministerul Finanțelor a precizat și că niciuna dintre persoanele aflate la conducerea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și a structurilor responsabile din cadrul Autorității Vamale Române în perioada verificată nu mai ocupă funcții de conducere, fiind destituite în ultimele luni.

Raportul detaliat al analizelor și constatărilor a fost transmis autorităților competente în domeniul investigării infracțiunilor economico-financiare, în vederea valorificării informațiilor și dispunerii măsurilor legale necesare.

